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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230213/almanyada-ukraynaya-silah-yardimina-karsi-protesto-1066953744.html
Almanya'da Ukrayna'ya silah yardımına karşı protesto
Almanya'da Ukrayna'ya silah yardımına karşı protesto
Almanya'nın farklı kentlerinde Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatına karşı geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T12:09+0300
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ukrayna krizi
almanya
protesto
ukrayna
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Almanya'nın çeşitli kentlerinde dün Berlin'in Kiev yönetimine Leopard 2 ağır muharebe tankı tedarikine karşı gösteriler gerçekleştirildi.Protestocular barış talebinin bulunduğu sloganlar attı.Ayrıca gösterilerde mevcut hükümetin siyaseti ve Ukrayna'ya silah gönderilmeye devam edilmesi eleştirildi.
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almanya, protesto, ukrayna
almanya, protesto, ukrayna

Almanya'da Ukrayna'ya silah yardımına karşı protesto

12:09 13.02.2023 (güncellendi: 12:11 13.02.2023)
© AFP 2023Almanya - Ukrayna - protesto
Almanya - Ukrayna - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023
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Almanya'nın farklı kentlerinde Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatına karşı geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi.
Almanya'nın çeşitli kentlerinde dün Berlin'in Kiev yönetimine Leopard 2 ağır muharebe tankı tedarikine karşı gösteriler gerçekleştirildi.
Protestocular barış talebinin bulunduğu sloganlar attı.
Ayrıca gösterilerde mevcut hükümetin siyaseti ve Ukrayna'ya silah gönderilmeye devam edilmesi eleştirildi.
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