https://sputniknews.com.tr/20230213/almanyada-ukraynaya-silah-yardimina-karsi-protesto-1066953744.html
Almanya'da Ukrayna'ya silah yardımına karşı protesto
Almanya'da Ukrayna'ya silah yardımına karşı protesto
Almanya'nın farklı kentlerinde Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatına karşı geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T12:09+0300
2023-02-13T12:09+0300
2023-02-13T12:11+0300
ukrayna krizi
almanya
protesto
ukrayna
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Almanya'nın çeşitli kentlerinde dün Berlin'in Kiev yönetimine Leopard 2 ağır muharebe tankı tedarikine karşı gösteriler gerçekleştirildi.Protestocular barış talebinin bulunduğu sloganlar attı.Ayrıca gösterilerde mevcut hükümetin siyaseti ve Ukrayna'ya silah gönderilmeye devam edilmesi eleştirildi.
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almanya, protesto, ukrayna
almanya, protesto, ukrayna
Almanya'da Ukrayna'ya silah yardımına karşı protesto
12:09 13.02.2023 (güncellendi: 12:11 13.02.2023) Abone ol
Almanya'nın farklı kentlerinde Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatına karşı geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi.
Almanya'nın çeşitli kentlerinde dün Berlin'in Kiev yönetimine Leopard 2 ağır muharebe tankı tedarikine karşı gösteriler gerçekleştirildi.
Protestocular barış talebinin bulunduğu sloganlar attı.
Ayrıca gösterilerde mevcut hükümetin siyaseti ve Ukrayna'ya silah gönderilmeye devam edilmesi eleştirildi.