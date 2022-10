https://sputniknews.com.tr/20221014/the-national-interest-musk-hakli-ukraynanin-hirslarinin-pesine-takilmak-abdyi-yikima-goturur--1062297196.html

The National Interest: Musk haklı, Ukrayna'nın hırslarının peşine takılmak ABD'yi yıkıma götürür

Kiev'in ve Ukrayna yanlılarının hedefindeki Elon Musk'ın ABD'nin hayatta kalmasını her şeyin üstünde tuttuğunu belirten The National Interest dergisi... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

ABD'li düşünce kuruluşu Ulusal Çıkar Merkezi'nin iki ayda bir çıkardığı uluslararası ilişkiler dergisi The National Interest, kuruluşun ulusal güvenlik uzmanı ve Kraliyet Tarih Cemiyeti üyesi Sumantra Maitra'nın 'Elon Musk Ukrayna hakkında ne konuda haklı' başlıklı makalesini yayımladı. Tesla ve SpaceX CEO'su olarak dünyanın en zengin kişisi unvanını alan ve dünya gündemini belirmekle meşgul olan yüksek teknoloji devi Elon Musk, Kırım'ın Rusya'da kaldığı, yeni bağlanan bölgelerde BM gözetiminde referandum yapıldığı Ukrayna-Rusya barış anlaşması öneren, Kırım gibi Ukrayna'nın doğusunda da nüfusun Rus ağırlıklı ve Rusya yanlısı olduğunu belirten tweetlerinin ardından Kiev yönetiminin ve Batılı liberallerin hedefi haline geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüp emir aldığı iddialarını, hem Musk hem de Kremlin yalanladı. Maitra, The National Interest'teki makalesinde, "Musk'ın temel çıkarı, yaşadığı toprakların, bu durumda Amerika Birleşik Devletler cumhuriyetinin hayatta kalmasıdır" diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:"Ukrayna'nın savaş hedefleri, savunmadan nükleer bir savaşın yıkıcı riski eşliğinde yeniden fetihlere geçmeye başladığında, Musk, işleyen bir beyni olan her mantıklı insan gibi endişelendi. Kimse Kırım'ı yeniden fethetmek için New York'un buharlaşmasını istemez."Kyiv Post'un aniden gerçekçi hal alan pozisyonunu yeniden gözden geçirmeye çağıran tweetine yanıt olarak, Musk'ın "Ukrayna'nın büyük bir hayranıyım, ama 3. Dünya Savaşı'nın değil" diye tweetlediğini hatırlatan makale, 'bunun savunulmasına ihtiyaç olmayan mantıklı bir duruş olduğunu' belirtti. 'Rusya'nın Ukrayna operasyonu başladığında herkesin tutkuyla bu periferik çatışmada Ukrayna'nın yanında yer aldığını, savaşın zirvesinde Starlink ile Ukrayna'ya yardım eden Musk'ın bunun en iyi örneği olduğunu, ama neredeyse 9 ay geçtikten ve milyarlarca dolar harcandıktan sonra, savaşın sonunun ufukta gözükmediğini, Batı'da ise kış ve enflasyonun baş gösterdiğini' dile getiren makale, şöyle dedi:"Batı'nın amacı bir Rus yerel hegemonyasını engellemekse, Rus kuvvetlerinin Kiev'i ele geçirmede başarısız olmasıyla bu zaten başarılmıştır. Ukrayna Savaşı'nın hedefleri sınırsız ve Kırım'ı geri almaktan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i devirmeye kadar sürekli değişiyor ve Kiev, Batı'yı peşi sıra sürüklemekten çok mutlu ve kimse bu hırsları için Ukraynalıları suçlayamaz. Ne de olsa burası onların ülkesi ve onlara sınırsız yardım ümidi verildi."Musk'ın Twitter'da yüzlerce Ukrayna bayraklı kullanıcı ve anonim botun tacizine uğradığına dikkat çeken makale, şu enstantaneyi de hatırlattı: "ABD'nin katılmasını istemediği savaş daha hiç görmemiş olan (eski satranç şampiyonu) Gary Kasparov, Musk'ı ahlaki bir aptal olarak niteledi, Musk şu iğneleyici yanıtı verdi: 'Ukrayna'ya Starlink verdik ve bunu yaparken 80 milyon dolardan fazla kaybettik, SpaceX ile şahsım ciddi bir Rus siber saldırısı riski altında. Sen tweet atmaktan başka ne yaptın?'" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in "Ukrayna'yı desyekleyen Musk mı, Rusya'yı destekleyen Musk mı, hamgisi daha iyi" anketiyle devreye girdiği, Ukrayna'nın Almanya'dan geri dönmeye hazırlanan Büyükelçisi Andrey Melnik'in Musk'a alenen küfrettiği, bu koroya yüzlerce Ukraynalının katıldığı sıralanarak, şöyle denildi:"Hiçbirini suçlayamazsınız. Savaş başladığından beri, Ukraynalılara Batılı oldukları, mücadelelerinin sonuna kadar Batı mücadelesi olduğu, fiilen ABD'nin vergi ödemeyen bir eyaleti veya Avrupa Birliği üyesi oldukları, dökülen kanlarının ve savaş amaçlarının bize ait olduğu, her türlü tırmanış ve talebin koşulsuz karşılanmasını bekleyebilecekleri izlenimi verildi.""Bu dava adına, onlara neredeyse sınırsız silah, malzeme ve para verildi. Hükümetleri ve bütçeleri fiilen ABD vergi mükellefleri tarafından karşılanıyor. Enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde bile dış yardım adına milyarlarca dolar basıldı.""Dolayısıyla Batı'nın savaş amaçları kendilerininkinin aksi yönde değiştikçe kendilerini birdenbire ihanete uğramış hissetmeleri son derece anlaşılır. Batı'daki elit görüşler değişmeye başladı, hem Washington Post'un hem de New York Times'ın sayfalarında görüldüğü üzere. ABD istihbaratı, Ukrayna'nın savaş amaçları ve Moskova'daki gizli saldırılarla ilgili hikayeler sızdırdı. İnternet, Zelenskiy'in Washington ile Moskova arasında tam bir nükleer savaşa yol açacak olan Rusya'ya önleyici nükleer saldırılar talep ettiği videolardan geçilmiyor." 'Nükleer savaş ve Ukrayna'ya sınırsız destek için çırpınanların çoğu zaman başka seçenekleri olmadan yüksek enflasyona rağmen, kendi hayat standartlarının düşmesi pahasına bugüne dek Ukrayna'yı destekleyen, ama artık bazı şüpheleri bulunan Batılı vergi mükelleflerinin artan suskunluğu hakkında ne hissettiğini' sorgulayan makale, "Ukrayna için bu kadar çok şey yapmış Musk, nadir görülen gerçekçi bir akıl sağlığı pozisyonu aldığı için itibar kaybına uğrayabiliyorsa, bir Dünya Savaşı histerisi sırasında normal vergi mükelleflerinin şansı nedir?" diye sordu. "Elbette Ukrayna, Batı değil ve Ukrayna gibi çevre bölgeler veya en iyi ihtimalle erdem sinyali ve en kötü ihtimalle Troçkist küresel haçlı seferi ve daimi savaş çağrısı olan 'demokrasi' gibi amorf değerler için nükleer tırmanış riskine girilmemeli" vurgusunu yapan makale, 'tüm Musk senaryosunun Niccolo Machiavelli'nin bilgeliğini ve sürgündeki adamların histerisini yeniden gözden geçirme fırsatını sunduğunu' söyleyerek Machiavelli'nin 'Titus Livius'un On Kitabı Üzerine Söylevler' isimli eserinden bir cumhuriyetteki yabancı etkiye yönelik keskin eleştirisine yer verdi:"Sürgündekilerin önünüze koydukları boş vaatlere ve aldatıcı umutlara gelince, eve dönme arzuları o kadar aşırıdır ki, doğal olarak doğru olmayan birçok şeye inanır ve kasıtlı olarak diğer birçok şeyi yanlış sunarlar. Böylece inançları ile inandıklarını söyledikleri arasında sizi yanlış izlenimlerle doldururlar, eğer bunun üzerine inşa ederseniz, emeğiniz boşa gider ve sizi yıkımdan başka bir şeyle sonuçlanmayacak girişimlere yönlendirilirsiniz."Makale şu yorumla noktalandı:"Musk'ın temel çıkarı, yaşadığı toprakların, bu durumda Amerika Birleşik Devletler cumhuriyetinin hayatta kalmasıdır. Aynı şey, tamamen yıkım pahasına bile olsa, Amerika'yı kendi topraklarını kurtarmak için peşleri sıra sürüklemekten mutluluk duyacak olan diğer nüfuz tüccarları için söylenemez. Cumhuriyetin geleceği buna bağlı olduğundan, motivasyondaki bu ayrımı anlamak önemlidir."

