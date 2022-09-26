https://sputniknews.com.tr/20220926/starlink-uydulari-turkiye-semalarinda-bircok-ilden-goruntulendi-1061626309.html

Starlink uyduları Türkiye semalarında: Birçok ilden görüntülendi

Starlink uyduları Türkiye semalarında: Birçok ilden görüntülendi

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Türkiye'de de birçok ilden görüntülendi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T13:15+0300

2022-09-26T13:15+0300

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starlink

yaşam

uydu

türkiye

elon musk

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Türkiye'nin birçok ilinde Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı.Gökyüzünü aydınlatan uyduları fark eden vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anları kayıt altına alırken uydular Mardin, Van, Elazığ başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde görüntülendi.Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220723/istanbul-semalarinda-starlink-uydulari-goruntulendi-1059060820.html

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