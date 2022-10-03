https://sputniknews.com.tr/20221003/musktan-rusya-ukrayna-barisina-cozum-kirim-rusyaya-ait-1061913430.html

Musk’tan Rusya-Ukrayna barışına çözüm: Kırım, Rusya’ya ait

Musk’tan Rusya-Ukrayna barışına çözüm: Kırım, Rusya’ya ait

ABD’li girişimci Elon Musk, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili kendi vizyonunu sundu. Musk’a göre, Kırım Rusya’ya aitken Donbass ile Herson ve Zaporojye... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T21:08+0300

2022-10-03T21:08+0300

2022-10-03T21:09+0300

ukrayna krizi

elon musk

kırım

ukrayna krizi

donbass

herson

zaporojye

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“Ukrayna-Rusya Barışı” için dört madde sıralayan ABD’li girişimci, takipçilerine bu tasarısıyla ilgili görüşünü ifade etmeye teklif etti.Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın “1783’ten beri olduğu gibi” Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.Takipçilerin yüzde 58.7’si Musk’a katılırken yüzde 41.3’ü karşı çıktı.Musk’ın bu paylaşımından sonra borsada Tesla’nın hisseleri yüzde 9 düşüş yaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221003/musk-rtnin-haberlerini-oldukca-ilginc-buluyorum-1061911089.html

donbass

herson

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elon musk, kırım, ukrayna krizi, donbass, herson, zaporojye