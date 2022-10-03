https://sputniknews.com.tr/20221003/musktan-rusya-ukrayna-barisina-cozum-kirim-rusyaya-ait-1061913430.html
Musk’tan Rusya-Ukrayna barışına çözüm: Kırım, Rusya’ya ait
Musk’tan Rusya-Ukrayna barışına çözüm: Kırım, Rusya’ya ait
ABD’li girişimci Elon Musk, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili kendi vizyonunu sundu. Musk’a göre, Kırım Rusya’ya aitken Donbass ile Herson ve Zaporojye... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T21:08+0300
2022-10-03T21:08+0300
2022-10-03T21:09+0300
ukrayna krizi
elon musk
kırım
ukrayna krizi
donbass
herson
zaporojye
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“Ukrayna-Rusya Barışı” için dört madde sıralayan ABD’li girişimci, takipçilerine bu tasarısıyla ilgili görüşünü ifade etmeye teklif etti.Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın “1783’ten beri olduğu gibi” Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.Takipçilerin yüzde 58.7’si Musk’a katılırken yüzde 41.3’ü karşı çıktı.Musk’ın bu paylaşımından sonra borsada Tesla’nın hisseleri yüzde 9 düşüş yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/musk-rtnin-haberlerini-oldukca-ilginc-buluyorum-1061911089.html
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elon musk, kırım, ukrayna krizi, donbass, herson, zaporojye
elon musk, kırım, ukrayna krizi, donbass, herson, zaporojye
Musk’tan Rusya-Ukrayna barışına çözüm: Kırım, Rusya’ya ait
21:08 03.10.2022 (güncellendi: 21:09 03.10.2022) Abone ol
ABD’li girişimci Elon Musk, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili kendi vizyonunu sundu. Musk’a göre, Kırım Rusya’ya aitken Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde referandum yapılmalı.
“Ukrayna-Rusya Barışı” için dört madde sıralayan ABD’li girişimci, takipçilerine bu tasarısıyla ilgili görüşünü ifade etmeye teklif etti.
Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın “1783’ten beri olduğu gibi” Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.
Takipçilerin yüzde 58.7’si Musk’a katılırken yüzde 41.3’ü karşı çıktı.
Musk’ın bu paylaşımından sonra borsada Tesla’nın hisseleri yüzde 9 düşüş yaşıyor.