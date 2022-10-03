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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/musktan-rusya-ukrayna-barisina-cozum-kirim-rusyaya-ait-1061913430.html
Musk’tan Rusya-Ukrayna barışına çözüm: Kırım, Rusya’ya ait
Musk’tan Rusya-Ukrayna barışına çözüm: Kırım, Rusya’ya ait
ABD’li girişimci Elon Musk, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili kendi vizyonunu sundu. Musk’a göre, Kırım Rusya’ya aitken Donbass ile Herson ve Zaporojye... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T21:08+0300
2022-10-03T21:09+0300
ukrayna krizi
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kırım
ukrayna krizi
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“Ukrayna-Rusya Barışı” için dört madde sıralayan ABD’li girişimci, takipçilerine bu tasarısıyla ilgili görüşünü ifade etmeye teklif etti.Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın “1783’ten beri olduğu gibi” Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.Takipçilerin yüzde 58.7’si Musk’a katılırken yüzde 41.3’ü karşı çıktı.Musk’ın bu paylaşımından sonra borsada Tesla’nın hisseleri yüzde 9 düşüş yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221003/musk-rtnin-haberlerini-oldukca-ilginc-buluyorum-1061911089.html
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elon musk, kırım, ukrayna krizi, donbass, herson, zaporojye
elon musk, kırım, ukrayna krizi, donbass, herson, zaporojye

Musk’tan Rusya-Ukrayna barışına çözüm: Kırım, Rusya’ya ait

21:08 03.10.2022 (güncellendi: 21:09 03.10.2022)
© AFP 2022 / JIM WATSONElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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ABD’li girişimci Elon Musk, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili kendi vizyonunu sundu. Musk’a göre, Kırım Rusya’ya aitken Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde referandum yapılmalı.
“Ukrayna-Rusya Barışı” için dört madde sıralayan ABD’li girişimci, takipçilerine bu tasarısıyla ilgili görüşünü ifade etmeye teklif etti.
Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın “1783’ten beri olduğu gibi” Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.
Takipçilerin yüzde 58.7’si Musk’a katılırken yüzde 41.3’ü karşı çıktı.
Musk’ın bu paylaşımından sonra borsada Tesla’nın hisseleri yüzde 9 düşüş yaşıyor.
Russia Today (RT) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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