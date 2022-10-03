https://sputniknews.com.tr/20221003/musk-rtnin-haberlerini-oldukca-ilginc-buluyorum-1061911089.html
Musk: RT’nin haberlerini oldukça ilginç buluyorum
Musk: RT’nin haberlerini oldukça ilginç buluyorum
ABD’li girişimci Elon Musk, Twitter ile mahkeme duruşması sırasında, RT haberlerini ilginç bulduğunu belirtti. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T19:56+0300
2022-10-03T19:56+0300
2022-10-03T19:56+0300
dünya
elon musk
russia today (rt)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054337119_0:26:1200:701_1920x0_80_0_0_49fa9777c2320c5f6f5391d8b8429f04.jpg
The Hill’in aktardığına göre, mahkemede, Ukrayna’da özel askeri harekat başladığından iki hafta sonra Musk’ın yaptığı yazışma ifşa edildi.Musk, “AB, Russia Today ve birkaç Rus medya kuruluşunu daha yasakladı. Bizden onların IP adreslerini engellememiz istendi. Aslında haberlerini oldukça ilginç buluyorum” ifadesini kullandı.Musk’a göre, Rus devlet medyasının yaptığı haberlerde “bir sürü saçmalık var, ama bazı iyi noktalar da var”.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054337119_116:0:1084:726_1920x0_80_0_0_12da2dc60042d29b2a9e221eb2b7437d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, russia today (rt)
elon musk, russia today (rt)
Musk: RT’nin haberlerini oldukça ilginç buluyorum
Abone ol
ABD’li girişimci Elon Musk, Twitter ile mahkeme duruşması sırasında, RT haberlerini ilginç bulduğunu belirtti.
The Hill
’in aktardığına göre, mahkemede, Ukrayna’da özel askeri harekat başladığından iki hafta sonra Musk’ın yaptığı yazışma ifşa edildi.
Musk, “AB, Russia Today ve birkaç Rus medya kuruluşunu daha yasakladı. Bizden onların IP adreslerini engellememiz istendi. Aslında haberlerini oldukça ilginç buluyorum” ifadesini kullandı.
Musk’a göre, Rus devlet medyasının yaptığı haberlerde “bir sürü saçmalık var, ama bazı iyi noktalar da var”.