https://sputniknews.com.tr/20221003/musk-rtnin-haberlerini-oldukca-ilginc-buluyorum-1061911089.html

Musk: RT’nin haberlerini oldukça ilginç buluyorum

Musk: RT’nin haberlerini oldukça ilginç buluyorum

ABD’li girişimci Elon Musk, Twitter ile mahkeme duruşması sırasında, RT haberlerini ilginç bulduğunu belirtti. 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T19:56+0300

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dünya

elon musk

russia today (rt)

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The Hill’in aktardığına göre, mahkemede, Ukrayna’da özel askeri harekat başladığından iki hafta sonra Musk’ın yaptığı yazışma ifşa edildi.Musk, “AB, Russia Today ve birkaç Rus medya kuruluşunu daha yasakladı. Bizden onların IP adreslerini engellememiz istendi. Aslında haberlerini oldukça ilginç buluyorum” ifadesini kullandı.Musk’a göre, Rus devlet medyasının yaptığı haberlerde “bir sürü saçmalık var, ama bazı iyi noktalar da var”.

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elon musk, russia today (rt)