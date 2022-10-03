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https://sputniknews.com.tr/20221003/musk-rtnin-haberlerini-oldukca-ilginc-buluyorum-1061911089.html
Musk: RT’nin haberlerini oldukça ilginç buluyorum
Musk: RT’nin haberlerini oldukça ilginç buluyorum
ABD’li girişimci Elon Musk, Twitter ile mahkeme duruşması sırasında, RT haberlerini ilginç bulduğunu belirtti. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
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The Hill’in aktardığına göre, mahkemede, Ukrayna’da özel askeri harekat başladığından iki hafta sonra Musk’ın yaptığı yazışma ifşa edildi.Musk, “AB, Russia Today ve birkaç Rus medya kuruluşunu daha yasakladı. Bizden onların IP adreslerini engellememiz istendi. Aslında haberlerini oldukça ilginç buluyorum” ifadesini kullandı.Musk’a göre, Rus devlet medyasının yaptığı haberlerde “bir sürü saçmalık var, ama bazı iyi noktalar da var”.
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elon musk, russia today (rt)
elon musk, russia today (rt)

Musk: RT’nin haberlerini oldukça ilginç buluyorum

19:56 03.10.2022
© REUTERS / Dado RuvicRussia Today (RT)
Russia Today (RT) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD’li girişimci Elon Musk, Twitter ile mahkeme duruşması sırasında, RT haberlerini ilginç bulduğunu belirtti.
The Hill’in aktardığına göre, mahkemede, Ukrayna’da özel askeri harekat başladığından iki hafta sonra Musk’ın yaptığı yazışma ifşa edildi.
Musk, “AB, Russia Today ve birkaç Rus medya kuruluşunu daha yasakladı. Bizden onların IP adreslerini engellememiz istendi. Aslında haberlerini oldukça ilginç buluyorum” ifadesini kullandı.
Musk’a göre, Rus devlet medyasının yaptığı haberlerde “bir sürü saçmalık var, ama bazı iyi noktalar da var”.
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