https://sputniknews.com.tr/20220823/elon-musk-twitter-kurucusu-jack-dorseyi-mahkemeye-cagirdi-1060275428.html
Elon Musk, Twitter kurucusu Jack Dorsey’i mahkemeye çağırdı
Elon Musk, Twitter kurucusu Jack Dorsey’i mahkemeye çağırdı
Dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın almaktan vazgeçmesi sonrası başlayan hukuki süreçte yeni bir adım attı. Musk, Twitter... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T10:28+0300
2022-08-23T10:28+0300
2022-08-23T10:28+0300
dünya
elon musk
twitter
jack dorsey
tesla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103873/43/1038734345_0:144:4500:2675_1920x0_80_0_0_8db8e5a57a310053ae134582ac1a9294.jpg
Geçtiğimiz nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varan ancak daha sonra 'şirketin sahte hesaplarla ilgili kendisine yeterli bilgi vermediğini' söyleyerek anlaşmadan çekilmeye karar veren Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey'i mahkemeye çağırdı.Twitter'ı satın alma konusundaki tartışmaların mahkeme huzuruna taşınacağı dava duruşması öncesi Jack Dorsey’e mahkeme celbi gönderen Musk'ın avukatları, Dorsey'den 'platformdaki sahte hesaplarla ilgili net bilgi paylaşılmadığı' yönündeki iddialarını desteklemesini istedi. Dorsey'in bu konuda kanıt sunması bekleniyor.Satın alma sürecinde 'daha az fiyat ödemek için Twitter'ın değerini düşürmek amacıyla sahte hesapların bahane edildiğini' savunan Twitter, geçen ay Musk'a bu nedenle dava açmıştı. Twitter ise Musk ile birlikte şirkete yatırım yapmaya hazırlanan ve Musk’ın çekileceğini açıklamasıyla maddi olarak zor durumda kalan birçok iş insanına mahkeme celbi göndermiş, "Musk'ın çarpıtma, yanlış beyan ve aldatmacaya dayalı iddiaları hiçbir şeyi değiştirmez" demişti.Davanın ekim ayında başlaması planlanıyor ancak tarafların anlaşması halinde dava düşebilir.
https://sputniknews.com.tr/20220810/twitteri-satin-almaya-zorlanmaktan-endise-eden-elon-musk-69-milyar-dolarlik-tesla-hissesi-satti-1059751396.html
https://sputniknews.com.tr/20220807/elon-musk-twittere-satin-alirim-ama-tek-sartla--1059618242.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103873/43/1038734345_372:0:4128:2817_1920x0_80_0_0_5b38e6fbb44fb59da924da34b997939d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, twitter , jack dorsey, tesla
elon musk, twitter , jack dorsey, tesla
Elon Musk, Twitter kurucusu Jack Dorsey’i mahkemeye çağırdı
Abone ol
Dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın almaktan vazgeçmesi sonrası başlayan hukuki süreçte yeni bir adım attı. Musk, Twitter kurucularından Jack Dorsey'e mahkeme celbi göndererek satın alma sürecinin kaosa dönüşmesine sebep olan 'sahte hesaplar' konusunda ifade vermesini istedi.
Geçtiğimiz nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varan ancak daha sonra 'şirketin sahte hesaplarla ilgili kendisine yeterli bilgi vermediğini' söyleyerek anlaşmadan çekilmeye karar veren Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey'i mahkemeye çağırdı.
Twitter'ı satın alma konusundaki tartışmaların mahkeme huzuruna taşınacağı dava duruşması öncesi Jack Dorsey’e mahkeme celbi gönderen Musk'ın avukatları, Dorsey'den 'platformdaki sahte hesaplarla ilgili net bilgi paylaşılmadığı' yönündeki iddialarını desteklemesini istedi. Dorsey'in bu konuda kanıt sunması bekleniyor.
Satın alma sürecinde 'daha az fiyat ödemek için Twitter'ın değerini düşürmek amacıyla sahte hesapların bahane edildiğini' savunan Twitter, geçen ay Musk'a bu nedenle dava açmıştı.
Twitter ise Musk ile birlikte şirkete yatırım yapmaya hazırlanan ve Musk’ın çekileceğini açıklamasıyla maddi olarak zor durumda kalan birçok iş insanına mahkeme celbi göndermiş, "Musk'ın çarpıtma, yanlış beyan ve aldatmacaya dayalı iddiaları hiçbir şeyi değiştirmez" demişti.
Davanın ekim ayında başlaması planlanıyor ancak tarafların anlaşması halinde dava düşebilir.