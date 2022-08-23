https://sputniknews.com.tr/20220823/elon-musk-twitter-kurucusu-jack-dorseyi-mahkemeye-cagirdi-1060275428.html

Elon Musk, Twitter kurucusu Jack Dorsey’i mahkemeye çağırdı

Elon Musk, Twitter kurucusu Jack Dorsey’i mahkemeye çağırdı

Dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın almaktan vazgeçmesi sonrası başlayan hukuki süreçte yeni bir adım attı. Musk, Twitter... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T10:28+0300

2022-08-23T10:28+0300

2022-08-23T10:28+0300

dünya

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jack dorsey

tesla

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Geçtiğimiz nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varan ancak daha sonra 'şirketin sahte hesaplarla ilgili kendisine yeterli bilgi vermediğini' söyleyerek anlaşmadan çekilmeye karar veren Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey'i mahkemeye çağırdı.Twitter'ı satın alma konusundaki tartışmaların mahkeme huzuruna taşınacağı dava duruşması öncesi Jack Dorsey’e mahkeme celbi gönderen Musk'ın avukatları, Dorsey'den 'platformdaki sahte hesaplarla ilgili net bilgi paylaşılmadığı' yönündeki iddialarını desteklemesini istedi. Dorsey'in bu konuda kanıt sunması bekleniyor.Satın alma sürecinde 'daha az fiyat ödemek için Twitter'ın değerini düşürmek amacıyla sahte hesapların bahane edildiğini' savunan Twitter, geçen ay Musk'a bu nedenle dava açmıştı. Twitter ise Musk ile birlikte şirkete yatırım yapmaya hazırlanan ve Musk’ın çekileceğini açıklamasıyla maddi olarak zor durumda kalan birçok iş insanına mahkeme celbi göndermiş, "Musk'ın çarpıtma, yanlış beyan ve aldatmacaya dayalı iddiaları hiçbir şeyi değiştirmez" demişti.Davanın ekim ayında başlaması planlanıyor ancak tarafların anlaşması halinde dava düşebilir.

https://sputniknews.com.tr/20220810/twitteri-satin-almaya-zorlanmaktan-endise-eden-elon-musk-69-milyar-dolarlik-tesla-hissesi-satti-1059751396.html

https://sputniknews.com.tr/20220807/elon-musk-twittere-satin-alirim-ama-tek-sartla--1059618242.html

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elon musk, twitter , jack dorsey, tesla