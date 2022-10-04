https://sputniknews.com.tr/20221004/elon-muskin-kirim-rusyaya-ait-paylasimina-zelenskiyden-yanit-1061928431.html

Elon Musk'ın 'Kırım, Rusya'ya ait' paylaşımına Zelenskiy'den yanıt

Elon Musk'ın 'Kırım, Rusya'ya ait' paylaşımına Zelenskiy'den yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Ukrayna ihtilafına çözüm önerisi olarak Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmeyi... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T09:37+0300

2022-10-04T09:37+0300

2022-10-04T09:37+0300

avrupa'da enerji krizi

elon musk

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

kırım

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna ihtilafına çözüm olarak Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi önerisinin yer aldığı paylaşımına Kiev yönetiminden yanıt geldi.Elon Musk'a anket ile cevap veren Zelenskiy, takipçilerine "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi, Rusya'yı destekleyen mi?" sorusunu sordu.TSİ 07.15 itibari ile 1.6 milyondan fazla kişinin oy kullandığı anketi yüzde 81.4 ile Ukrayna'yı destekleyen cevabı önde götürüyor.Ukraynalı Büyükelçi: S... gitMusk'ın tartışmaya neden olan paylaşımına bir yanıt da Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik'ten geldi. Melnik, "S... git, sana verebileceğim en diplomatik yanıt" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221003/musktan-rusya-ukrayna-barisina-cozum-kirim-rusyaya-ait-1061913430.html

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