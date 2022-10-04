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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221004/elon-muskin-kirim-rusyaya-ait-paylasimina-zelenskiyden-yanit-1061928431.html
Elon Musk'ın 'Kırım, Rusya'ya ait' paylaşımına Zelenskiy'den yanıt
Elon Musk'ın 'Kırım, Rusya'ya ait' paylaşımına Zelenskiy'den yanıt
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Ukrayna ihtilafına çözüm önerisi olarak Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmeyi... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T09:37+0300
2022-10-04T09:37+0300
avrupa'da enerji krizi
elon musk
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna ihtilafına çözüm olarak Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi önerisinin yer aldığı paylaşımına Kiev yönetiminden yanıt geldi.Elon Musk'a anket ile cevap veren Zelenskiy, takipçilerine "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi, Rusya'yı destekleyen mi?" sorusunu sordu.TSİ 07.15 itibari ile 1.6 milyondan fazla kişinin oy kullandığı anketi yüzde 81.4 ile Ukrayna'yı destekleyen cevabı önde götürüyor.Ukraynalı Büyükelçi: S... gitMusk'ın tartışmaya neden olan paylaşımına bir yanıt da Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik'ten geldi. Melnik, "S... git, sana verebileceğim en diplomatik yanıt" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221003/musktan-rusya-ukrayna-barisina-cozum-kirim-rusyaya-ait-1061913430.html
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elon musk, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, kırım
elon musk, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, kırım

Elon Musk'ın 'Kırım, Rusya'ya ait' paylaşımına Zelenskiy'den yanıt

09:37 04.10.2022
© AP Photo Vladimir Zelenskiy
 Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
© AP Photo
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Ukrayna ihtilafına çözüm önerisi olarak Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmeyi sunduğu paylaşımına yanıt vererek, "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi, Rusya'yı destekleyen mi?" dedi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna ihtilafına çözüm olarak Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi önerisinin yer aldığı paylaşımına Kiev yönetiminden yanıt geldi.
Elon Musk'a anket ile cevap veren Zelenskiy, takipçilerine "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi, Rusya'yı destekleyen mi?" sorusunu sordu.
TSİ 07.15 itibari ile 1.6 milyondan fazla kişinin oy kullandığı anketi yüzde 81.4 ile Ukrayna'yı destekleyen cevabı önde götürüyor.

Ukraynalı Büyükelçi: S... git

Musk'ın tartışmaya neden olan paylaşımına bir yanıt da Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik'ten geldi. Melnik, "S... git, sana verebileceğim en diplomatik yanıt" ifadesini kullandı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
Ukrayna krizi
Musk’tan Rusya-Ukrayna barışına çözüm: Kırım, Rusya’ya ait
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