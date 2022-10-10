https://sputniknews.com.tr/20221010/musktan-pekinin-tayvana-yonelik-tek-cin-politikasina-destek-isareti-1062143086.html

Musk'tan Pekin'in Tayvan'a yönelik Tek Çin politikasına destek işareti

Musk'tan Pekin'in Tayvan'a yönelik Tek Çin politikasına destek işareti

Dünyanın en zengin kişisi konumunda olup dünya gündemini belirmekle meşgul olan yüksek teknoloji devi Musk, Ukrayna krizine çizdiği barış çerçevesiyle Kiev'i... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T12:06+0300

2022-10-10T12:06+0300

2022-10-10T12:10+0300

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Tesla ve SpaceX CEO'su olarak dünyanın en zengin kişisi unvanını alan, ABD'deki Biden yönetimine eleştirilerini tırmandırdığı dönemde sosyal medya devi Twitter'ı satın almak için gelgitli bir sürece giren Elon Musk, geçen haftaya Ukrayna krizine çözüm önerileriyle tartışma yaratmasının ardından Tayvan krizine çözüm önerileriyle çıkageldi. Financial Times'a geniş çaplı mülakat veren Musk, Tesla'nın devasa bir fabrikasının olduğu Çin'le ilgili bir soru üzerine Pekin'in Tayvan'a yönelik Tek Çin politikasına destek veren bir yorum yaptı. Musk, "Benim tavsiyem... Tayvan için makul derecede makbul bir özel idari bölge oluşturmak olacaktır ki, muhtemelen herkesi mutlu etmeyecektir" diyerek ekledi:"Muhtemelen Hong Kong'dan daha yumuşak bir anlaşmaya sahip olabilirler, bence bu mümkün."Musk'ın Tesla'nın Çin'deki aylık satışlarının rekor kırdığı dönemde gelen açıklamasını, Çin'in Washington Büyükelçisi Qin Gang övdü: "Tayvan Boğazı'nda barış çağrısı ve Tayvan için özel idari bölge kurma fikri için Elon Musk'a teşekkür etmek isterim. Aslında, Barışçı Yeniden Birleşme ve Bir Ülke-İki Sistem, Tayvan sorununu çözmek için temel ilkelerimizdir...""Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarının garanti altına alınması şartıyla, yeniden birleşmeden sonra, Tayvan, özel bir idari bölge olarak yüksek derecede özerkliğe ve geniş bir kalkınma alanına sahip olacaktır.""Tayvan halkının hakları ve çıkarları tamamen korunacak ve Tayvan Boğazı'nın her iki tarafı da ulusal yeniden canlanmanın görkemini paylaşacak. Çin'in barışçı şekilde yeniden birleşmesi, Asya-Pasifik'te ve daha geniş dünyada barış ve kalkınmaya olanak sağlayacak."Tayvan'ın fiili Washington Büyükelçisi Hsiao Bi-khim ise Musk'a "Tayvan birçok ürün satıyor, ancak özgürlüğümüz ve demokrasimiz satılık değil" tepkisini verdi. Hsiao, "Geleceğimiz için herhangi bir kalıcı öneri barışçı, baskıdan uzak ve Tayvan halkının demokratik isteklerine saygılı şekilde belirlenmelidir" diye ekledi. Tayvan içindeki siyasiler de Musk'ı 'bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmek ve Tayvan'ı aşağılamakla' suçlarken, bazıları da 'Tesla'yı süresiz boykot' çağrısı yaptı. BBC'nin görüşünü aldığı Washington DC'deki Wilson Merkezi'nin jeoekonomi ve Hint-Pasifik girişimi direktörü Shihoko Goto, Musk'ın açıklamasıyla kendi iş çıkarlarını vurması ihtimalinden söz etti.Musk'ın satın almanın eşiğine geldiği Twitter'ın Çin'de yasak olduğunu hatırlatan Goto, Çin yönetimi altındaki Tayvan'da Twitter'ın faaliyet gösteremeyeceğini söyleyerek "Bu, Elon Musk adına intihara meyilli bir hareket olur" iddiasında bulundu.

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