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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/elon-musk-ukraynanin-bazi-dogu-bolgeleri-rus-cogunluguna-sahip-ve-rusyayi-tercih-ediyor-1062016271.html
Elon Musk: Ukrayna'nın bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor
Elon Musk: Ukrayna'nın bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor
ABD'li milyarder Elon Musk'ın Ukrayna ihtilafına yönelik önerileri Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan tepki aldı. Graham, Musk'ın önerilerinin 'aptalca'... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T11:34+0300
2022-10-06T11:38+0300
ukrayna krizi
elon musk
lindsey graham
abd
ukrayna
rusya
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna krizine yönelik çözüm önerileri Cumhuriyetçi Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham'ın tepkisini çekti.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Graham, "Elon Musk'a tüm saygımla - ve ona saygı duyuyorum - Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili gerçekleri anlaması gerektiğini tavsiye ediyorum. Tüm bu ıstıraplardan sonra Rusya'ya Ukrayna'nın bazı kısımlarını vererek Rus işgaline son vermemizi önermek aptalca. Bu aynı azamanda anavatanlarını savunmak için savaşan Ukraynalıların kahramanlığına da hakarettir" ifadelerini kullandı.1994'te imzalanan Budapeşte Muhtırası'nın Ukrayna'nın 'toprak bütünlüğünü korumak karşılığından nükleer silahlarından vazgeçmesine neden olduğunu' söyleyen Graham, Rusya'nın da imzacıları arasında olduğu anlaşmanın Kırım ile Donbass'ın 'Ukrayna'nın parçası olarak kalmasını' öngördüğünü kaydetti.Graham, "Ukrayna'da barış istiyorsanız, ki HEPİMİZ istiyoruz, Rusya'nın 1994'te üzerinde anlaşılan sınırlara saygı duymasını ve güçlerini geri çekmesini talep edin. Elon Musk ve diğerleri, dünyanın kaos içinde olmaya devam etmesini istiyorlarsa elbette Putin'e teslim olun ve saldırganlığını ödüllendirin" dedi.'Halkın iradesi önemli'Bununla beraber Elon Musk, Graham'ın paylaşımlarına verdiği yanıtta Ukrayna'nın 'bazı doğu bölgelerinin' Rusya'yı tercih ettiğini ve 'halkın iradesinin önemli' olduğunu belirtti.Musk, "Halkın iradesinin önemli olduğuna inandığınızı varsayarsak, herhangi bir çatışma bölgesinde, orada yaşayanların iradesini desteklemeliyiz" yorumunu yaptı.'Bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor'ABD'li milyarder, "Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" değerlendirmesini yaptı.Bunun üzerine Graham, 'elektrikli araç vergisinin yeniden gözden geçirilmesi' çağrısı yaptı. Musk ise, "Tesla yıllardır tüketici vergisi indirimine sahip değil ve biz bunu istemedik ama GM ve Ford istedi" yanıtını verdi.Geçen hafta Elon Musk'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılası yönündeki teklifleri tepki toplamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/elon-muskin-kirim-rusyaya-ait-paylasimina-zelenskiyden-yanit-1061928431.html
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elon musk, lindsey graham, abd, ukrayna, rusya
elon musk, lindsey graham, abd, ukrayna, rusya

Elon Musk: Ukrayna'nın bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor

11:34 06.10.2022 (güncellendi: 11:38 06.10.2022)
© AP Photo / Susan WalshElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD'li milyarder Elon Musk'ın Ukrayna ihtilafına yönelik önerileri Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan tepki aldı. Graham, Musk'ın önerilerinin 'aptalca' olduğunu söylerken Musk, "Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" yanıtını verdi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna krizine yönelik çözüm önerileri Cumhuriyetçi Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham'ın tepkisini çekti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Graham, "Elon Musk'a tüm saygımla - ve ona saygı duyuyorum - Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili gerçekleri anlaması gerektiğini tavsiye ediyorum. Tüm bu ıstıraplardan sonra Rusya'ya Ukrayna'nın bazı kısımlarını vererek Rus işgaline son vermemizi önermek aptalca. Bu aynı azamanda anavatanlarını savunmak için savaşan Ukraynalıların kahramanlığına da hakarettir" ifadelerini kullandı.
1994'te imzalanan Budapeşte Muhtırası'nın Ukrayna'nın 'toprak bütünlüğünü korumak karşılığından nükleer silahlarından vazgeçmesine neden olduğunu' söyleyen Graham, Rusya'nın da imzacıları arasında olduğu anlaşmanın Kırım ile Donbass'ın 'Ukrayna'nın parçası olarak kalmasını' öngördüğünü kaydetti.
Graham, "Ukrayna'da barış istiyorsanız, ki HEPİMİZ istiyoruz, Rusya'nın 1994'te üzerinde anlaşılan sınırlara saygı duymasını ve güçlerini geri çekmesini talep edin. Elon Musk ve diğerleri, dünyanın kaos içinde olmaya devam etmesini istiyorlarsa elbette Putin'e teslim olun ve saldırganlığını ödüllendirin" dedi.

'Halkın iradesi önemli'

Bununla beraber Elon Musk, Graham'ın paylaşımlarına verdiği yanıtta Ukrayna'nın 'bazı doğu bölgelerinin' Rusya'yı tercih ettiğini ve 'halkın iradesinin önemli' olduğunu belirtti.
Musk, "Halkın iradesinin önemli olduğuna inandığınızı varsayarsak, herhangi bir çatışma bölgesinde, orada yaşayanların iradesini desteklemeliyiz" yorumunu yaptı.

'Bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor'

ABD'li milyarder, "Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" değerlendirmesini yaptı.
Bunun üzerine Graham, 'elektrikli araç vergisinin yeniden gözden geçirilmesi' çağrısı yaptı. Musk ise, "Tesla yıllardır tüketici vergisi indirimine sahip değil ve biz bunu istemedik ama GM ve Ford istedi" yanıtını verdi.
Geçen hafta Elon Musk'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılası yönündeki teklifleri tepki toplamıştı.
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