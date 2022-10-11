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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/elon-musk-putinle-gorusmedim-1062204158.html
Elon Musk: Putin’le görüşmedim
Elon Musk: Putin’le görüşmedim
SpaceX ve Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yaptığı Twitter anketini yayınlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
elon musk
beyaz saray
vladimir putin
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ABD’li girişimci Elon Musk, Twitter hesabından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü iddiasını reddetti.İş insanı, takipçilerinden birinin, Twitter'da 'Ukrayna krizine yönelik kendi çözüm önerisini takipçilerini sormadan Rus liderle görüştüğü' yönündeki iddiayı sorması üzerine “Hayır, bu yalan. Putin’le bir kez konuştum, o da 18 ay önce oldu. Konu uzaydı” paylaşımını yaptı.Daha önce Vice dergisi, Musk’ın bu yakınlarda Rus liderle görüştüğünü öne sürmüştü. Bu iddia, ABD’li siyaset uzmanı Ian Bremmer’in açıklamasına dayandırılmıştı. Bremmer, Musk’ın ona, Putin’le konuştuğunu ve Rus liderinin, Ukrayna’yla sadece Kırım’ı, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’yi Rusya içinde tanıması halinde görüşmeye hazır olduğunu söylediğini iddia etmişti. Beyaz Saray’dan medyadaki Putin-Musk iddiasına cevap: Musk hükümetimizi temsil etmiyorÖte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD’li iş insanı Elon Musk’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştüğü yönünde medyada çıkan haberi değerlendirme niyetinde olmadığını belirtti.Kirby, bugünkü basın toplantısında, Putin ve Musk’ın Ukrayna çözümünü görüştüğü yönündeki iddiayla ilgili bir soru üzerine, “Bay Musk’a, konuşmalarının ayrıntılarını kendisinin açıklamasına izin verirdim. Onun ABD hükümetini temsil etmediği açık” dedi.Kirby, Rusya’yla görüşme başlatma kararının sadece Ukrayna yönetiminin verebileceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221003/musktan-rusya-ukrayna-barisina-cozum-kirim-rusyaya-ait-1061913430.html
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elon musk, beyaz saray, vladimir putin, john kirby
elon musk, beyaz saray, vladimir putin, john kirby

Elon Musk: Putin’le görüşmedim

21:11 11.10.2022 (güncellendi: 21:26 11.10.2022)
© AP Photo / Jae C. Hong Elon Musk
 Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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SpaceX ve Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yaptığı Twitter anketini yayınlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuştuğuna dair haberleri yalanlayarak, “Putin’le bir kez konuştum, o da 18 ay önceydi. Konu uzaydı” dedi.
ABD’li girişimci Elon Musk, Twitter hesabından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü iddiasını reddetti.
İş insanı, takipçilerinden birinin, Twitter'da 'Ukrayna krizine yönelik kendi çözüm önerisini takipçilerini sormadan Rus liderle görüştüğü' yönündeki iddiayı sorması üzerine “Hayır, bu yalan. Putin’le bir kez konuştum, o da 18 ay önce oldu. Konu uzaydı” paylaşımını yaptı.
Daha önce Vice dergisi, Musk’ın bu yakınlarda Rus liderle görüştüğünü öne sürmüştü. Bu iddia, ABD’li siyaset uzmanı Ian Bremmer’in açıklamasına dayandırılmıştı. Bremmer, Musk’ın ona, Putin’le konuştuğunu ve Rus liderinin, Ukrayna’yla sadece Kırım’ı, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’yi Rusya içinde tanıması halinde görüşmeye hazır olduğunu söylediğini iddia etmişti.

Beyaz Saray’dan medyadaki Putin-Musk iddiasına cevap: Musk hükümetimizi temsil etmiyor

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD’li iş insanı Elon Musk’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştüğü yönünde medyada çıkan haberi değerlendirme niyetinde olmadığını belirtti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, Putin ve Musk’ın Ukrayna çözümünü görüştüğü yönündeki iddiayla ilgili bir soru üzerine, “Bay Musk’a, konuşmalarının ayrıntılarını kendisinin açıklamasına izin verirdim. Onun ABD hükümetini temsil etmediği açık” dedi.
Kirby, Rusya’yla görüşme başlatma kararının sadece Ukrayna yönetiminin verebileceğini vurguladı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
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