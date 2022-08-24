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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/canli--soygu-ukraynadaki-harekatin-temposunu-bilincli-olarak-dusurduk-1060326742.html
CANLI | Şoygu: Ukrayna'daki harekatın temposunu bilinçli olarak düşürdük
CANLI | Şoygu: Ukrayna'daki harekatın temposunu bilinçli olarak düşürdük
Ukrayna'daki özel askeri harekatın temposunun düşürülmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bunun sivil can kaybının... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T12:28+0300
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rusya, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye

CANLI | Şoygu: Ukrayna'daki harekatın temposunu bilinçli olarak düşürdük

12:28 24.08.2022 (güncellendi: 12:36 24.08.2022)
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Ukrayna'daki özel askeri harekatın temposunun düşürülmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bunun sivil can kaybının en aza indirgenmesi için gerektiğini ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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13:00 24.08.2022
Scholz: Ukrayna’nın özgür Avrupa'da yani AB’nin bir üyesi olarak sağlam bir yeri var
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın, Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak özgür Avrupa’da (AB) sağlam bir yeri bulunduğunu söyledi.
Scholz, 'Ukrayna Ulusal Bağımsızlık Günü' vesilesiyle yayımladığı video mesajında, komşuların zor zamanlarda birbirine yardım ettiğini, bundan dolayı Almanya’nın, tehdit edilen Ukrayna’nın yanında olduğunu belirtti.
Bu desteğin Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sürece devam edeceğini vurgulayan Scholz, Ukrayna’nın özgürlüğü, hukuk devletini, çoğulculuğu ve demokrasiyi savunduğunu ifade etti.
Başbakan Scholz, AB’nin haziran ayında Ukrayna’ya aday ülke statüsü verdiğini anımsatarak "Ukrayna’nın özgür Avrupa'da yani AB’nin bir üyesi olarak sağlam bir yeri var” dedi.
12:58 24.08.2022
Zaporojye Bölgesi'nde Mihaylovka kentinin geçici idari başkanı Suşko öldürüldü
Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporojye Bölgesi'nin Mihaylovka kentindeki geçici idarenin başkanı İvan Suşko'nun suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Zaporojye Bölgesi geçici askeri-sivil idaresinden yapılan açıklamada Suşko'nun, aracına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu öldüğü ifade edildi.
12:35 24.08.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Müttefikler savunmaya daha çok harcama yapmalı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'daha tehlikeli bir dünyada yaşandığı için NATO ülkelerinin savunma harcamalarına daha fazla yatırım yapması gerektiğini' belirtti.
Sky News televizyonuna konuşan Stoltenberg, eski bir politikacı olarak savunma yerine sağlık, eğitim ve altyapıya yatırım yapmanın her zaman daha cazip olduğunu bildiğini söyledi.
Stoltenberg, "Ancak NATO ülkeleri, daha tehlikeli bir dünyada yaşadığımız için ve Rusya'nın acımasız saldırganlığına karşı ittifakın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi nedeniyle savunmaya daha fazla harcama yapmalı" değerlendirmesinde bulunarak NATO müttefiklerinin de tam olarak yaptığı şeyin, bu olduğunu ifade etti.
12:29 24.08.2022
Şoygu: Ukrayna'daki harekatın temposunu, sivil can kayıplarından kaçınmak için bilinçli olarak düşürdük
Ukrayna'daki özel askeri harekatın temposunun düşürülmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bunun sivil can kaybının en aza indirgenmesi için gerektiğini ifade etti.
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuşan Şoygu, "Sivil vatandaşlar arasında can kayıplarından kaçınmak için her şey yapılıyor. Elbette bu, taarruzun temposunu yavaşlatıyor fakat bunu bilinçli olarak yapıyoruz" dedi.
Şoygu, Batı'nın ise çatışmayı uzatarak ve Ukrayna'ya silah temin ederek can kayıplarının artmasına sebebiyet verdiğini vurguladı.
Bu arada Şoygu, özel askeri harekatın planlandığı gibi sürdüğünün altını çizerek belirlenen tüm görevlerin yerine getirileceğini kaydetti.
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