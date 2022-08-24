CANLI | Şoygu: Ukrayna'daki harekatın temposunu bilinçli olarak düşürdük

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Müttefikler savunmaya daha çok harcama yapmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'daha tehlikeli bir dünyada yaşandığı için NATO ülkelerinin savunma harcamalarına daha fazla yatırım yapması gerektiğini' belirtti.

Sky News televizyonuna konuşan Stoltenberg, eski bir politikacı olarak savunma yerine sağlık, eğitim ve altyapıya yatırım yapmanın her zaman daha cazip olduğunu bildiğini söyledi.

Stoltenberg, "Ancak NATO ülkeleri, daha tehlikeli bir dünyada yaşadığımız için ve Rusya'nın acımasız saldırganlığına karşı ittifakın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi nedeniyle savunmaya daha fazla harcama yapmalı" değerlendirmesinde bulunarak NATO müttefiklerinin de tam olarak yaptığı şeyin, bu olduğunu ifade etti.