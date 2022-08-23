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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/canli--abdnin-kiev-buyukelciligi-vatandaslarina-ukraynadan-ayrilmalari-cagrisi-yapti-1060276711.html
CANLI | ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısı yaptı
CANLI | ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısı yaptı
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, gelecek günlerde sivil altyapı ve hükümet binalarının vurulabileceği iddiasıyla ABD vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısı yaptı

10:52 23.08.2022
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ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, gelecek günlerde sivil altyapı ve hükümet binalarının vurulabileceği iddiasıyla ABD vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulundu.
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10:52 23.08.2022
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısı yaptı
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını eğer güvenli ise özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" denildi.
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