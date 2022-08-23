CANLI | ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısı yaptı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısı yaptı

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip" ifadesine yer verildi.



Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını eğer güvenli ise özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" denildi.