CANLI | ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısı yaptı

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, gelecek günlerde sivil altyapı ve hükümet binalarının vurulabileceği iddiasıyla ABD vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısında bulundu.
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
10:52 23.08.2022
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları çağrısı yaptı
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını eğer güvenli ise özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" denildi.