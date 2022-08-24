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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/isvicre-hukumetinden-halka-dogalgaz-tuketimini-yuzde-15-azaltma-cagrisi-1060344477.html
İsviçre hükümetinden halka doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma çağrısı
İsviçre hükümetinden halka doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma çağrısı
İsviçre hükümeti, enerji kıtlığının önlenmesi için tüketicilere, doğalgazdan ekim ve mart ayları arasında son beş yıldaki ortalama tüketime kıyasla yüzde 15... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T19:42+0300
2022-08-24T19:42+0300
avrupa'da enerji krizi
isviçre
doğalgaz
tasarruf
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İsviçre hükümeti, Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımların ardından başlayan enerji krizi nedeniyle tüketicilere tasarruf önerisinde bulundu.Hükümetten yapılan açıklamada, "Federal Konsey, olası bir enerji kıtlığını önlemek için mümkün olan her şeyi yapıyor. Bu nedenle 24 Ağustos'taki toplantıda, İsviçre'nin gönüllülük esasıyla bu yıl kış aylarında gaz talebinde yüzde 15'lik bir azalma belirlemesi gerektiğine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.Ülkenin enerji tümüyle dışa bağımlı olduğuna işaret edilen açıklamada, Avrupa'daki eneri sorununun İsviçre'yi doğrudan etkileyeceği ve ülkenin doğalgaz tedarikini zorlaştıracağına vurgu yapıldı.Öte yandan diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de daha önce kış aylarında gaz tüketimini azaltmak için benzer tedbirler aldığı ve bu adımların, bir bütün olarak arz sorunun yatıştırmayı mümkün kıldığı kaydedilen açıklamada, İsviçre'nin de diğer ülkeler gibi artık gönüllülük esasına dayalı tedbirler alarak, gaz kesintisinden mümkün olduğunca kaçınması gerektiği belirtildi.Geçen aylarda İsviçre hükümeti, gaz tasarrufu için bir yol haritası yayınlamıştı. Belgede, akaryakıt sorunu yaşanması halinde tüketicilere kısıtlayıcı kotalar uygulanması öngörülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220823/ingilteredeki-barlarin-dortte-ucu-enerji-krizi-nedeniyle-kapanabilir-1060307859.html
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isviçre, doğalgaz, tasarruf
isviçre, doğalgaz, tasarruf

İsviçre hükümetinden halka doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma çağrısı

19:42 24.08.2022
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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İsviçre hükümeti, enerji kıtlığının önlenmesi için tüketicilere, doğalgazdan ekim ve mart ayları arasında son beş yıldaki ortalama tüketime kıyasla yüzde 15 tasarruf edilmesi çağrısı yaptı.
İsviçre hükümeti, Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımların ardından başlayan enerji krizi nedeniyle tüketicilere tasarruf önerisinde bulundu.
Hükümetten yapılan açıklamada, "Federal Konsey, olası bir enerji kıtlığını önlemek için mümkün olan her şeyi yapıyor. Bu nedenle 24 Ağustos'taki toplantıda, İsviçre'nin gönüllülük esasıyla bu yıl kış aylarında gaz talebinde yüzde 15'lik bir azalma belirlemesi gerektiğine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
Ülkenin enerji tümüyle dışa bağımlı olduğuna işaret edilen açıklamada, Avrupa'daki eneri sorununun İsviçre'yi doğrudan etkileyeceği ve ülkenin doğalgaz tedarikini zorlaştıracağına vurgu yapıldı.
Öte yandan diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de daha önce kış aylarında gaz tüketimini azaltmak için benzer tedbirler aldığı ve bu adımların, bir bütün olarak arz sorunun yatıştırmayı mümkün kıldığı kaydedilen açıklamada, İsviçre'nin de diğer ülkeler gibi artık gönüllülük esasına dayalı tedbirler alarak, gaz kesintisinden mümkün olduğunca kaçınması gerektiği belirtildi.
Geçen aylarda İsviçre hükümeti, gaz tasarrufu için bir yol haritası yayınlamıştı. Belgede, akaryakıt sorunu yaşanması halinde tüketicilere kısıtlayıcı kotalar uygulanması öngörülmüştü.
İngiltere - Londra - bar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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