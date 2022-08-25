https://sputniknews.com.tr/20220825/ukraynanin-berlin-buyukelcisi-merkel-ihtilafin-cozumunde-arabulucu-olabilir-1060356863.html

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi: Merkel, ihtilafın çözümünde arabulucu olabilir

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi: Merkel, ihtilafın çözümünde arabulucu olabilir

Ekim ayında görevi bırakarak Kiev'e dönecek olan Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mevcut krizin çözümünde... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T00:58+0300

2022-08-25T00:58+0300

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ukrayna krizi

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berlin

arabulucu

angela merkel

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Der Spiegel dergisine mülakat veren Melnik, "Neden olmasın? Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres halihazırda bu rolde, peki Alman şahsiyetleri neden yapamasın? Federal Cumhuriyet, sıkı sıkıya yanımızda dursa ki biz bundan minnetarız, arabulucu rolü oynayabilir. Bunda bir çelişki görmüyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Kiev'e silah sağladığını anımsatan Melnik, "Türkiye de bizim tarafımızda, bize silah sağlıyor ve yine de dünyadaki açlığı önlemek için Moskova ve BM ile müzakerelerde Ukrayna'dan gelen tahılın yeniden deniz yoluyla ihraç edilmesini sağlamaya yardımcı oldu" diye konuştu. Alman tarafından arabulucu olarak Merkel'in görev alabileceğini kaydeden Melnik, eski başbakanlardan Gerhard Schröder'in 'bu şansa sahip olduğunu ama artık bunu kaçırdığını' savundu. Büyükelçi, "Eski Şansölye'nin Bay Scholz'u gücendirmek istememesini anlıyorum. Fakat Angela Merkel, Putin'i çok iyi tanıyan az kişiden biri. Belki de dünyada en iyi tanıyan o. Bayan Merkel'in isterse savaşın bir noktasında - henüz değil - rol oynayabileceği kanaatindeyim. Benim izlenimim, Putin'in Bayan Merkel'e hala saygı duyduğu yönünde" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220824/putin-donbass-ve-ukraynada-kontrol-altindaki-yerlerde-okullu-cocuklarin-ailelerine-yardim-geliyor-1060339789.html

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