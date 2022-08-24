https://sputniknews.com.tr/20220824/rusya-basbakani-misustin-rusyanin-dis-borc-hacmi-yilin-ilk-yarisinda-ucte-bir-oraninda-azaldi-1060344907.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya’nın dış borç hacmi yılın ilk yarısında üçte bir oranında azaldı

Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya’nın dış borç hacmi yılın ilk yarısında üçte bir oranında azaldı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke bütçesinin emin adımlarla zorlukların üstesinden geldiğini, yılın ilk yarısında Rusya’nın dış borç hacminin üçte bir... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T19:51+0300

2022-08-24T19:51+0300

2022-08-24T19:51+0300

ukrayna krizi

rusya

mihail mişustin

dış borç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060344748_0:0:2690:1514_1920x0_80_0_0_2150feb6bf84f57d2e7391057f05ce88.jpg

Hükümetin federal bütçenin yılın ilk yarısında uygulanmasının sonuçlarını değerlendirdiği toplantıda konuşan Mişustin, “Hem şirketler, hem de ülke ekonomisi üzerindeki son derece güçlü dış baskıya rağmen sonuçlar genel olarak iyi. Devlet Başkanımızın belirttiği gibi, Rusya emin adımlarla dış zorlukların üstesinden geliyor” ifadelerini kullandı.Başbakan Mişustin, ilk 6 aylık gelirlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında arttığını ve 14 trilyon rubleye (yaklaşık 4.2 trilyon TL) ulaştığını, giderlerin ise 12.5 trilyon rubleyi biraz aştığını, bu rakamın geçtiğimiz yılın seviyesine denk geldiğini, dış borç hacminin de üçte bir oranında azaldığını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20220818/politico-ankaranin-moskovayla-iliskileri-guclendirmesiyle-batili-sirketler-turkiyeden-gidebilir-1060099523.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, mihail mişustin, dış borç