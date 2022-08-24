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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/rusya-basbakani-misustin-rusyanin-dis-borc-hacmi-yilin-ilk-yarisinda-ucte-bir-oraninda-azaldi-1060344907.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya’nın dış borç hacmi yılın ilk yarısında üçte bir oranında azaldı
Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya’nın dış borç hacmi yılın ilk yarısında üçte bir oranında azaldı
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke bütçesinin emin adımlarla zorlukların üstesinden geldiğini, yılın ilk yarısında Rusya’nın dış borç hacminin üçte bir... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T19:51+0300
2022-08-24T19:51+0300
ukrayna krizi
rusya
mihail mişustin
dış borç
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Hükümetin federal bütçenin yılın ilk yarısında uygulanmasının sonuçlarını değerlendirdiği toplantıda konuşan Mişustin, “Hem şirketler, hem de ülke ekonomisi üzerindeki son derece güçlü dış baskıya rağmen sonuçlar genel olarak iyi. Devlet Başkanımızın belirttiği gibi, Rusya emin adımlarla dış zorlukların üstesinden geliyor” ifadelerini kullandı.Başbakan Mişustin, ilk 6 aylık gelirlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında arttığını ve 14 trilyon rubleye (yaklaşık 4.2 trilyon TL) ulaştığını, giderlerin ise 12.5 trilyon rubleyi biraz aştığını, bu rakamın geçtiğimiz yılın seviyesine denk geldiğini, dış borç hacminin de üçte bir oranında azaldığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220818/politico-ankaranin-moskovayla-iliskileri-guclendirmesiyle-batili-sirketler-turkiyeden-gidebilir-1060099523.html
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rusya, mihail mişustin, dış borç
rusya, mihail mişustin, dış borç

Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya’nın dış borç hacmi yılın ilk yarısında üçte bir oranında azaldı

19:51 24.08.2022
© SputnikMihail Mişustin
Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© Sputnik
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke bütçesinin emin adımlarla zorlukların üstesinden geldiğini, yılın ilk yarısında Rusya’nın dış borç hacminin üçte bir oranında azaldığını söyledi.
Hükümetin federal bütçenin yılın ilk yarısında uygulanmasının sonuçlarını değerlendirdiği toplantıda konuşan Mişustin, “Hem şirketler, hem de ülke ekonomisi üzerindeki son derece güçlü dış baskıya rağmen sonuçlar genel olarak iyi. Devlet Başkanımızın belirttiği gibi, Rusya emin adımlarla dış zorlukların üstesinden geliyor” ifadelerini kullandı.
Başbakan Mişustin, ilk 6 aylık gelirlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında arttığını ve 14 trilyon rubleye (yaklaşık 4.2 trilyon TL) ulaştığını, giderlerin ise 12.5 trilyon rubleyi biraz aştığını, bu rakamın geçtiğimiz yılın seviyesine denk geldiğini, dış borç hacminin de üçte bir oranında azaldığını ifade etti.
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