https://sputniknews.com.tr/20220824/bloomberg-rusya-bazi-asyali-alicilar-icin-petrolde-yuzde-30a-varan-indirimler-dusunuyor-1060343689.html

Bloomberg: Rusya, bazı Asyalı alıcılar için petrolde yüzde 30'a varan indirimler düşünüyor

Bloomberg: Rusya, bazı Asyalı alıcılar için petrolde yüzde 30'a varan indirimler düşünüyor

Batılı ülkeler aktif bir biçimde Rus hammaddeleri için tavan fiyat fikrini ileri sürerken Rusya’nın Asyalı petrol alıcılarıyla görüşmeler yaptığını ve petrolde... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T19:00+0300

2022-08-24T19:00+0300

2022-08-24T19:00+0300

ekonomi

rusya

petrol

asya

indirim

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Bloomberg’in Batılı bir bürokrata dayandırdığı haberine göre Rusya, birkaç Asya ülkesine olası uzun vadeli petrol sözleşmeleri için yüzde 30'a varan indirimler önerdi.Ajansa konuşan yetkili, görüşmelerin Rusya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik mevcut yaptırımlarına istisna oluşturmaya yönelik G7 görüşmelerini engellemeye çalıştığının bir işareti olabileceğini, bu planın üçüncü tarafların Rus ham petrolünü Batılı ülkeler tarafından belirlenen düşük fiyat üzerinden satın almasını kolaylaştıracağını söyledi.Habere göre Rusya ayrıca şu anda Avrupa'ya sattığı petrolü alabilecek alıcıları bulmaya çalışıyor olabilir.

https://sputniknews.com.tr/20220822/rusya-temmuz-ayinda-da-cinin-en-buyuk-petrol-tedarikcisi-oldu-1060228927.html

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