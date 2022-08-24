https://sputniknews.com.tr/20220824/bloomberg-rusya-bazi-asyali-alicilar-icin-petrolde-yuzde-30a-varan-indirimler-dusunuyor-1060343689.html
Bloomberg: Rusya, bazı Asyalı alıcılar için petrolde yüzde 30'a varan indirimler düşünüyor
Bloomberg: Rusya, bazı Asyalı alıcılar için petrolde yüzde 30'a varan indirimler düşünüyor
Batılı ülkeler aktif bir biçimde Rus hammaddeleri için tavan fiyat fikrini ileri sürerken Rusya’nın Asyalı petrol alıcılarıyla görüşmeler yaptığını ve petrolde... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T19:00+0300
2022-08-24T19:00+0300
2022-08-24T19:00+0300
ekonomi
rusya
petrol
asya
indirim
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Bloomberg’in Batılı bir bürokrata dayandırdığı haberine göre Rusya, birkaç Asya ülkesine olası uzun vadeli petrol sözleşmeleri için yüzde 30'a varan indirimler önerdi.Ajansa konuşan yetkili, görüşmelerin Rusya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik mevcut yaptırımlarına istisna oluşturmaya yönelik G7 görüşmelerini engellemeye çalıştığının bir işareti olabileceğini, bu planın üçüncü tarafların Rus ham petrolünü Batılı ülkeler tarafından belirlenen düşük fiyat üzerinden satın almasını kolaylaştıracağını söyledi.Habere göre Rusya ayrıca şu anda Avrupa'ya sattığı petrolü alabilecek alıcıları bulmaya çalışıyor olabilir.
https://sputniknews.com.tr/20220822/rusya-temmuz-ayinda-da-cinin-en-buyuk-petrol-tedarikcisi-oldu-1060228927.html
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rusya, petrol, asya, indirim
rusya, petrol, asya, indirim
Bloomberg: Rusya, bazı Asyalı alıcılar için petrolde yüzde 30'a varan indirimler düşünüyor
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Batılı ülkeler aktif bir biçimde Rus hammaddeleri için tavan fiyat fikrini ileri sürerken Rusya’nın Asyalı petrol alıcılarıyla görüşmeler yaptığını ve petrolde yüzde 30'a varan indirimler sunmaya hazır olduğu bildirildi.
Bloomberg’in Batılı bir bürokrata dayandırdığı haberine göre Rusya, birkaç Asya ülkesine olası uzun vadeli petrol sözleşmeleri için yüzde 30'a varan indirimler önerdi.
Ajansa konuşan yetkili, görüşmelerin Rusya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik mevcut yaptırımlarına istisna oluşturmaya yönelik G7 görüşmelerini engellemeye çalıştığının bir işareti olabileceğini, bu planın üçüncü tarafların Rus ham petrolünü Batılı ülkeler tarafından belirlenen düşük fiyat üzerinden satın almasını kolaylaştıracağını söyledi.
Habere göre Rusya ayrıca şu anda Avrupa'ya sattığı petrolü alabilecek alıcıları bulmaya çalışıyor olabilir.