https://sputniknews.com.tr/20220824/italya-basbakani-draghi-2024-sonbaharinda-rus-gazina-bagimliliktan-tamamen-kurtulacagiz-1060343519.html

İtalya Başbakanı Draghi: 2024 sonbaharında Rus gazına bağımlılıktan tamamen kurtulacağız

İtalya Başbakanı Draghi: 2024 sonbaharında Rus gazına bağımlılıktan tamamen kurtulacağız

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 2024 sonbaharından itibaren Rusya'dan alınan doğalgaza bağımlı olmaktan tamamen kurtulacaklarını söyledi. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T18:55+0300

2022-08-24T18:55+0300

2022-08-24T18:55+0300

avrupa'da enerji krizi

mario draghi

italya

doğalgaz

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Draghi, bir etkinlikte yaptığı konuşmasında, Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlarla birlikte artan enerji sorununa değindi.İtalya'nın yeni doğalgaz tedarik projelerinin öngörülen sürede tamamlanması halinde 2024 sonbaharından itibaren Rus gazından tamamen bağımsız hale geleceklerini kaydeden Draghi, "Bu, ulusal güvenlik için temel bir hedeftir. Çünkü Rusya, Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerine karşı jeopolitik bir silah olarak doğalgazı kullanmaktan çekinmiyor" dedi.Draghi, Avrupa'nın bir yandan egemenlik haklarından bahsedip, diğer taraftan doğalgaz ihtiyacının neredeyse yarısını emperyalist bir ülkeden karşılamasının birbiriyle bağdaşmadığını vurguladı.Bu hatanın asla tekrarlanması gerektiğini kaydeden Draghi, "Cezayir'den Azerbaycan'a kadar arzı artırmak için yeni anlaşmalar yaptık. Geçen yıl doğalgaz ithalatımızın yüzde 40'ı Rusya'dan geliyordu. Bu yıl ortalama olarak yarıya geriledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini hızlandırdık. 2022'nin ilk 8 ayındaki yenilebilir enerji talebi neredeyse 2020 ve 2021 toplamının 4 katına denk geliyor" diye konuştu.Draghi, mevcut durumda İtalya'nın doğalgaz stokunun yüzde 80 olduğunu ve ekim ayında bunu yüzde 90'a çıkarmayı hedeflediklerini açıklayarak, buna rağmen gaz arzı hacimlerinin korunmasının, sürdürülemez seviyelere ulaşan maliyetlerin artmasını engelleyemeyeceğini ifade etti.Başbakan Draghi, doğalgazda artan fiyatların işletmeler ve haneler üzerindeki yükünü hafifletmek için AB'nin Rusya'dan ithal edilen gaza tavan fiyat belirlemesi gerektiğini savundu.

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