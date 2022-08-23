https://sputniknews.com.tr/20220823/cekya-lideri-zeman-yesil-enerji-projeleri-abdeki-enerji-krizinin-esas-sebeplerinden-biri-1060296027.html
Çekya lideri Zeman: Yeşil enerji projeleri AB'deki enerji krizinin esas sebeplerinden biri
Çekya lideri Zeman: Yeşil enerji projeleri AB'deki enerji krizinin esas sebeplerinden biri
Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, AB ülkelerinin başlattığı yeşil enerji projelerinin yaşanan enerji krizinin esas sebeplerinden biri olduğunu belirtti. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T18:56+0300
2022-08-23T18:56+0300
2022-08-23T18:58+0300
avrupa'da enerji krizi
çekya
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enerji
milos zeman
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Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşanan enerji krizine ilişkin açıklamada bulunarak, yenilenebilir enerji projelerini eleştirdi.Ceska Televise kanalının aktardığına göre büyükelçilerle düzenlediği toplantının ardından konuşma yapan Zeman, AB'deki enerji krizinin gerekçelerini analiz ederek, "Yeşil çılgınlığın bizi götüreceği yerden endişe duyuyorum. Avrupalı liderler, yenilenebilir enerji kaynaklarının özel olarak geliştirilmesi üzerine bahse girerek ciddi bir yanlış hesaplama yaptı" ifadelerini kullandı.Bu yanlış hesaplamanın özellikle dünya piyasalarında fosil yakıt fiyatlarının artış yaşamasıyla belirginleştiğini vurgulayan Zeman, ayrıca AB'de 2035'ten itibaren içten yanmalı motorlu otomobil üretimi ve satışına yasak getirilmesi kararına karşı çıktı.Öte yandan Çekya ekonomisinin ihracata dayalı olduğunu ve ekonomik çıkarları desteklemenin ulusal diplomasinin birincil görevi olduğuna işaret eden Zeman, Rusya ile ticari ve ekonomik bağların Ukrayna ihtilafının gidişatına göre şekillenmesi gerektiğini kaydetti.Zeman, "Büyükelçilerimizin asıl görevi, dış pazarlardaki ihracatçılarımıza bakarak Çek Cumhuriyeti'ne yabancı yatırım çekmektir" diye konuştu.'Çin ile ilişkileri gereksiz yere karmaşıklaştırıyoruz'Aynı zamanda iki ülke arasındaki siyasi farklılıklara rağmen Çekya ile Çin arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu söyleyen Zeman, "Çin örneğinde, ihracatçılarımızın dünyanın en büyük pazarına girişini gereksiz yere karmaşıklaştırıyoruz. Bunu bir hata olarak görüyorum" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/belcika-basbakani-de-croo-gelecek-5-10-kis-zor-gececek-1060262614.html
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çekya, avrupa, enerji, milos zeman
çekya, avrupa, enerji, milos zeman
Çekya lideri Zeman: Yeşil enerji projeleri AB'deki enerji krizinin esas sebeplerinden biri
18:56 23.08.2022 (güncellendi: 18:58 23.08.2022) Abone ol
Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, AB ülkelerinin başlattığı yeşil enerji projelerinin yaşanan enerji krizinin esas sebeplerinden biri olduğunu belirtti.
Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşanan enerji krizine ilişkin açıklamada bulunarak, yenilenebilir enerji projelerini eleştirdi.
Ceska Televise kanalının aktardığına göre büyükelçilerle düzenlediği toplantının ardından konuşma yapan Zeman, AB'deki enerji krizinin gerekçelerini analiz ederek, "Yeşil çılgınlığın bizi götüreceği yerden endişe duyuyorum. Avrupalı liderler, yenilenebilir enerji kaynaklarının özel olarak geliştirilmesi üzerine bahse girerek ciddi bir yanlış hesaplama yaptı" ifadelerini kullandı.
Bu yanlış hesaplamanın özellikle dünya piyasalarında fosil yakıt fiyatlarının artış yaşamasıyla belirginleştiğini vurgulayan Zeman, ayrıca AB'de 2035'ten itibaren içten yanmalı motorlu otomobil üretimi ve satışına yasak getirilmesi kararına karşı çıktı.
Öte yandan Çekya ekonomisinin ihracata dayalı olduğunu ve ekonomik çıkarları desteklemenin ulusal diplomasinin birincil görevi olduğuna işaret eden Zeman, Rusya ile ticari ve ekonomik bağların Ukrayna ihtilafının gidişatına göre şekillenmesi gerektiğini kaydetti.
Zeman, "Büyükelçilerimizin asıl görevi, dış pazarlardaki ihracatçılarımıza bakarak Çek Cumhuriyeti'ne yabancı yatırım çekmektir" diye konuştu.
'Çin ile ilişkileri gereksiz yere karmaşıklaştırıyoruz'
Aynı zamanda iki ülke arasındaki siyasi farklılıklara rağmen Çekya ile Çin arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu söyleyen Zeman, "Çin örneğinde, ihracatçılarımızın dünyanın en büyük pazarına girişini gereksiz yere karmaşıklaştırıyoruz. Bunu bir hata olarak görüyorum" değerlendirmesini yaptı.