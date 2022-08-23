https://sputniknews.com.tr/20220823/belcika-basbakani-de-croo-gelecek-5-10-kis-zor-gececek-1060262614.html

Belçika Başbakanı De Croo: Gelecek 5-10 kış zor geçecek

Belçika Başbakanı De Croo: Gelecek 5-10 kış zor geçecek

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, artan enerji fiyatları nedeniyle gelecek 5-10 kışın zorlu geçeceği uyarısında bulundu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T02:04+0300

2022-08-23T02:04+0300

2022-08-23T02:04+0300

avrupa'da enerji krizi

belçika

enerji

doğalgaz

sanayi

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Zeebrugge Limanı'nı ziyaretinde gazetecilere konuşan De Croo, artan enerji maliyetlerinin Belçika için uzun vadeli ekonomik güçlükler ortaya çıkardığını belirtti.De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan De Croo, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.Belçika ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğalgazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.

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