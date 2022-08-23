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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/belcika-basbakani-de-croo-gelecek-5-10-kis-zor-gececek-1060262614.html
Belçika Başbakanı De Croo: Gelecek 5-10 kış zor geçecek
Belçika Başbakanı De Croo: Gelecek 5-10 kış zor geçecek
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, artan enerji fiyatları nedeniyle gelecek 5-10 kışın zorlu geçeceği uyarısında bulundu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T02:04+0300
2022-08-23T02:04+0300
avrupa'da enerji krizi
belçika
enerji
doğalgaz
sanayi
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Zeebrugge Limanı'nı ziyaretinde gazetecilere konuşan De Croo, artan enerji maliyetlerinin Belçika için uzun vadeli ekonomik güçlükler ortaya çıkardığını belirtti.De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan De Croo, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.Belçika ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğalgazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/cnn-sert-kis-ukraynaya-destek-konusunda-ab-icindeki-konsensus-icin-test-olacak-1060258736.html
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belçika, enerji, doğalgaz, sanayi
belçika, enerji, doğalgaz, sanayi

Belçika Başbakanı De Croo: Gelecek 5-10 kış zor geçecek

02:04 23.08.2022
© AFP 2022 / HANNAH MCKAYAlexander De Croo
Alexander De Croo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / HANNAH MCKAY
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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, artan enerji fiyatları nedeniyle gelecek 5-10 kışın zorlu geçeceği uyarısında bulundu.
Zeebrugge Limanı'nı ziyaretinde gazetecilere konuşan De Croo, artan enerji maliyetlerinin Belçika için uzun vadeli ekonomik güçlükler ortaya çıkardığını belirtti.
De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.
En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan De Croo, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.
Belçika ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğalgazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.
AB- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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