https://sputniknews.com.tr/20220823/cnn-sert-kis-ukraynaya-destek-konusunda-ab-icindeki-konsensus-icin-test-olacak-1060258736.html
CNN: Sert kış, Ukrayna’ya destek konusunda AB içindeki konsensüs için test olacak
CNN: Sert kış, Ukrayna’ya destek konusunda AB içindeki konsensüs için test olacak
NATO ve AB yetkilileri, CNN’e yaptıkları açıklamada, Avrupa’da gelecek kış tırmanması beklenen enerji krizinin, Batı ülkeleri arasında Ukrayna olaylarına... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T00:17+0300
2022-08-23T00:17+0300
2022-08-23T00:17+0300
avrupa'da enerji krizi
enerji
nato
ab
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avrupa
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batı
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İsimlerinin açıklanmaması şartıyla CNN’e konuşan NATO temsilcileri ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ve diplomatları, bir noktadan sonra, Avrupa vatandaşlarının iç çıkarlarının, Ukrayna’ya askeri destek verme hevesinden daha ağır basabileceğini dile getirdiler.Bir NATO temsilcisi, halihazırda çatışmanın “sıkıcı bir stratejik aşamada” bulunduğunu belirterek, “Daha az günlük zafer ve mağlubiyet, daha az fotoğraf fırsatı (bir politikacının, avantajlı konumunu sergilemek için kamera önünde poz vermesi için uygun bir an için kullanılan terim)” yorumunda bulundu.Çatışmanın ilk aylarında Batı ülkeleri için “Ukrayna etrafında birleşmenin kolay olduğunu”, fakat şimdi Ukrayna’ya destek fikrinin pek popüler olmadığını söyleyen kaynak, kamunun yavaş yavaş Ukrayna gündeminden yorulduğunu kaydetti.İsminin açıklanmasını istemeyen bir Avrupalı diplomat da Batı seçmenlerinin olası Ukrayna yorgunluğunun, Kiev müttefiklerinin amacındaki netlik eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, “Hepimiz ‘oyunun sonuçlarına’ halâ aynı şekilde mi bakıyoruz? Sadece Rusya’nın Ukrayna işgalinden önceki sınırlara dönmek mi istiyoruz? Yoksa Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 öncesine mi dönmek istiyoruz? Savaştan sonra Putin'le anlaşacak mıyız, yoksa istifa etmesi mi gerekecek? Bu soruları henüz alenen sormamalıyız” ifadesini kullandı.Rusya, Avrupa, Asya Araştırmaları Merkezi Direktörü Theresa Fallon, CNN’e açıklamasında, Bazı Batılı siyasi çevrelerde, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri üstünlüğünün artması olasılığı konusunda artan bir endişe olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20220821/zaharova-dugina-suikastinde-ukrayna-izi-bulunmasi-kievin-devlet-teroru-politikasini-dogrular---1060204019.html
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enerji, nato, ab, cnn, avrupa, avrupa birliği, batı
enerji, nato, ab, cnn, avrupa, avrupa birliği, batı
CNN: Sert kış, Ukrayna’ya destek konusunda AB içindeki konsensüs için test olacak
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NATO ve AB yetkilileri, CNN’e yaptıkları açıklamada, Avrupa’da gelecek kış tırmanması beklenen enerji krizinin, Batı ülkeleri arasında Ukrayna olaylarına ilişkin fikir birliği için bir test olabileceğini belirttiler.
İsimlerinin açıklanmaması şartıyla CNN’e konuşan NATO temsilcileri ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ve diplomatları, bir noktadan sonra, Avrupa vatandaşlarının iç çıkarlarının, Ukrayna’ya askeri destek verme hevesinden daha ağır basabileceğini dile getirdiler.
Bir NATO temsilcisi, halihazırda çatışmanın “sıkıcı bir stratejik aşamada” bulunduğunu belirterek, “Daha az günlük zafer ve mağlubiyet, daha az fotoğraf fırsatı (bir politikacının, avantajlı konumunu sergilemek için kamera önünde poz vermesi için uygun bir an için kullanılan terim)” yorumunda bulundu.
Çatışmanın ilk aylarında Batı ülkeleri için “Ukrayna etrafında birleşmenin kolay olduğunu”, fakat şimdi Ukrayna’ya destek fikrinin pek popüler olmadığını söyleyen kaynak, kamunun yavaş yavaş Ukrayna gündeminden yorulduğunu kaydetti.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir Avrupalı diplomat da Batı seçmenlerinin olası Ukrayna yorgunluğunun, Kiev müttefiklerinin amacındaki netlik eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, “Hepimiz ‘oyunun sonuçlarına’ halâ aynı şekilde mi bakıyoruz? Sadece Rusya’nın Ukrayna işgalinden önceki sınırlara dönmek mi istiyoruz? Yoksa Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 öncesine mi dönmek istiyoruz? Savaştan sonra Putin'le anlaşacak mıyız, yoksa istifa etmesi mi gerekecek? Bu soruları henüz alenen sormamalıyız” ifadesini kullandı.
Rusya, Avrupa, Asya Araştırmaları Merkezi Direktörü Theresa Fallon, CNN’e açıklamasında, Bazı Batılı siyasi çevrelerde, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri üstünlüğünün artması olasılığı konusunda artan bir endişe olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Bu, görüşmeler yoluyla çatışmayı çözme çağrılarını artırabilir. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy, PR-sihrini yapmaya ve Ukrayna’nın ilerlemeye devam ettiğini, sıkı şekilde savaştığını ve silaha ihtiyacı olduğu enformasyonunu yaymaya devam etmeli. Batı seçmenleri, Rusya’nın bu çatışmada üstünlük elde ettiğini hissederse Ukrayna’ya silah sevkiyatına ve geniş kapsamlı mali yardıma desteğini kesebilir. Çünkü iç siyasi meseleler hakim olmaya başlıyor. Vatandaşlar, neden altyapı inşa etmek yerine Ukrayna’ya yardım ettiğimizi sorabilir.”