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31 Mart Yerel Seçimleri: Deprem bölgelerinde kim kazandı?
Deprem bölgesinde yerel yönetim anlamında halkın seçimlerinin ne olacağı merak konusu. Hatay için CHP Lütfü Savaş ile mücadeleye girmekte ayak diredi, Gökhan Zan ise TİP'in desteği olmadan yarıştı. Adana'da AK Parti Kocaispir derken, İYİ Parti Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ile seçim müsabakasında.
Depremde en büyük kaybın yaşandığı şehir Hatay'da CHP, yoğun tartışma ve anket sürecinin ardından mevcut belediye başkanı Lütfü savaş ile devam etmekte karar kıldı.
Bir diğer tartışmalı isim ise depremin ilk saniyesinden itibaren bölgeden çektiği görüntülerle gündeme gelen Gökhan Zan oldu. Gökhan Zan depremin birinci ayında İYİ Partili olmuş, 9 ay sonra ise partiden istifa etmişti. 12 Şubat'ta ise TİP, Hatay adayının Gökhan Zan olduğunu duyurmuştu. Seçime az bir süre basına sızan ses kayıtları durumu yeniden güncelledi, TİP Zan'ı adaylıktan çekti.
Hatay'da son durum ne oldu?
Depremin en yoğun etkilediği bölgelerden Hatay için CHPLütfü Savaş, AK Parti Mehmet Öntürk, İYİ Parti Nusret Cömert, Zafer Partisi Ömer Şakrak, Saadet-Gelecek Grubu Necmettin Çalışkan, Yeniden Refah Partisi Nuri Parlak ve Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan isimleriyle oy pusulasında yer aldı.
HATAY
Siyasi Parti
Aday
Oy oranı
AK Parti
Mehmet Öntürk
44.47
CHP
Lütfü Savaş
43.97
TİP
Gökhan Zan
2.02
Kahramanmaraş'ta son durum ne oldu?
Kahramanmaraş'ta AK Parti Fırat Görgel, CHP Mukaddes Zeynep Arıkan, Yeniden Refah Muhammed Aydoğar, İYİ Parti ise Mesut Dedeoğlu ile yarışta.
KAHRAMANMARAŞ
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
AK Parti
Fırat Görgel
42.41
CHP
Mukaddes Zeynep Arıkan
15.22
Yeniden Refah
Muhammed Aydoğar
33.40
Malatya'da son durum ne oldu?
Malatya adayları: Sami Er: AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Veli Ağbaba CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Şeyhmus Göçmez İYİ Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Avni Talha Ucuzcu Memleket Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı.
Diyarbakır belediye başkan adayları şöyle: AK Parti, Mehmet Halis Bilden, CHP Cafer Pekdemir, İYİ Parti Ahmet Çakır, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun.
DİYARBAKIR
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
AK Parti
Mehmet Halis Bilden
16.85
CHP
Cafer Pekdemir
3.50
DEM Parti
Serra Bucak/Doğan Hatun
64.07
Adıyaman'da son durum ne?
Adıyaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Abdurrahman Tutdere kazandı.Adıyaman Belediye Başkanlığını CHP adayı Abdurrahman Tutdere kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdurrahman Tutdere 44 bin 514, AK Parti adayı Ziya Polat 25 bin 238 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 88,51)
Abdurrahman Tutdere kimdir?
Abdurrahman Tutdere, 1976 yılında Adıyaman merkeze bağlı Bağlıca köyünde doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da, lise öğrenimini Adana'da tamamlayan Tutdere, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesini bitirdi.
Aktif siyasete, 1998 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Gençlik Kollarında başlayan Tutdere, parti bünyesinde çeşitli görevler aldıktan sonra 2018 Genel Seçimleri'nde CHP'dan Adıyaman milletvekili seçildi.
Tutdere, evli ve 2 çocuk babasıdır.
ADIYAMAN
Siyasi Parti
Aday
Oy Sayısı
AK Parti
Ziya Polat
27.43
CHP
Abdurrahman Tutdere
49.75
Gaziantep'te son durum ne?
AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, CHP'nin Muzaffer Ertürk, İYİ Parti'nin adayı ise Yaşar Sağlam.
GAZİANTEP
Siyasi Parti
Aday
Oy Sayısı
AK Parti
Fatma Şahin
38.82
CHP
Muzaffer Ertürk
28.11
Adana'da son durum ne?
AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir. CHP Zeydan Karalar'ı yeniden aday gösterdi. İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş.
ADANA
Siyasi Parti
Aday
Oy Sayısı
AK Parti
Fatih Mehmet Kocaispir
46.54
CHP
Zeydan Karalar
37.45
Osmaniye'de son durum ne?
CHP Serkan Karayiğit, Milliyetçi Hareket Partisi İbrahim Çenet, İYİ Parti Alparslan Koca, Vatan Partisi Mehmet Nuri Börüban.
OSMANİYE
Siyasi Parti
Aday
Oy Sayısı
Milliyetçi Hareket Partisi
İbrahim Çene
39.77
CHP
Serkan Karayiğit
21.78
İYİ Parti
Alparslan Koca
23.70
Kiliste son durum ne?
AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat, MHP Hasan Kara, CHP ise Hakan Bilecen.
KİLİS
Siyasi Parti
Aday
Oy Sayısı
AK Parti
Reşit Polat
27.28
MHP
Hasan Kara
23.74
CHP
Hakan Bilecen
41.97
Elazığ'da son durum ne?
Coşkun Çağlar Duran CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı, Hayrettin Kaya DEM Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı, Murat Aygen MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı, Şahin Şerifoğulları AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı.