31 Mart Yerel Seçimleri: Deprem bölgelerinde kim kazandı?

Depremde en büyük kaybın yaşandığı şehir Hatay'da CHP, yoğun tartışma ve anket sürecinin ardından mevcut belediye başkanı Lütfü savaş ile devam etmekte karar kıldı.

Bir diğer tartışmalı isim ise depremin ilk saniyesinden itibaren bölgeden çektiği görüntülerle gündeme gelen Gökhan Zan oldu. Gökhan Zan depremin birinci ayında İYİ Partili olmuş, 9 ay sonra ise partiden istifa etmişti. 12 Şubat'ta ise TİP, Hatay adayının Gökhan Zan olduğunu duyurmuştu. Seçime az bir süre basına sızan ses kayıtları durumu yeniden güncelledi, TİP Zan'ı adaylıktan çekti.