2024 yerel seçimleri: Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?

2024 yerel seçimleri: Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek.

31 Mart Pazar günü yapılacak 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Lütfü Savaş, AK Parti Mehmet Öntürk, İYİ Parti Nusret Cömert, Zafer Partisi Ömer Şakrak, Saadet-Gelecek Grubu Necmettin Çalışkan, Yeniden Refah Partisi Nuri Parlak ve Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan isimleriyle oy pusulasında yer alacaklar.CHP, Haluk Levent'e teklif götürdü mü? 6 Şubat depremleri akabinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş eleştirilerin hedefi olmuştu. Aday belirleme sürecinde alternatif arayışların da mevzu bahis olduğu CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi adaylığında pek çok siyasinin ismi geçmişti. Nitekim bir süre önce CHP’nin sanatçı Haluk Levent’e de teklif götürdüğü haberleri ortaya çıkmıştı. CHP, 3 kere telefonla arayarak teklif götürdüğü Haluk Levent'e böyle bir teklif yapmadığını söylese de, gerçek ortaya çıkmıştı.Lütfü Savaş kimdir?1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde doğdu.1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi daveti üzerine Antakya İl Belediye Başkanlığı’na aday oldu ve yüzde 50.9 oy ile seçildi.2014 yerel seçiminde Hatay’ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak seçimi yüzde 41.1 oy ile kazandı.2019 yerel seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak Savaş, yüzde 55.16 ile ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Hatay’da üç dönem üst üste Belediye Başkanı seçilen Savaş evli ve iki çocuk babasıdır.'Depremi unutmayacağız ve unutturmayacağız'Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Hatay'da adayının Mehmet Öntürk olduğunu açıkladı.Adaylığının açıklanması ile birlikte çalışmalara başlayan Öntürk, 'asırların felaketinin derinden etkilediği medeniyetler beşiği Hatay’ı hep birlikte ayağa kaldıracaklarını' dile getirerek seçim çalışmalarına başlamıştı.Deprem sırasında ve sonrasında kentte yaşanan sorunlara gündeme getiren Öntürk, tüm sorunları tespit ettiklerini belirterek üretilen projelerle Hataylılara hizmet vermeye hazır olduklarını dile getirerek, "Antakya artık tarla olmuş vaziyette. Defne, Samandağ, Kırıkhan, Hassa ve birçok ilçemiz altyapı ve üstyapısını kaybetmiş durumda. Bizlere düşen bu şehri yeniden imar ederek ayağa kaldırmaktır. Şehrimizin sorunlarını biliyoruz, köylerimizin, mahallelerimizin, ilçelerimizin sorunlarını biliyoruz, derslerimize iyi çalıştık. Bu şehir benle ayağa kalkmaz, bu şehir tüm renkleriyle birlikte ayağa kalkacak" cümlelerini kaydetmişti.Adaylığı süresinde yaptığı açıklamalarda belediye başkanlığını 'söke söke alacağını' ifade eden Öntürk, Hatay sokaklarında kendisi büyük bir teveccüh gösterildiğini ifade ediyor. Halkın gösterdiği teveccühü "Milletimizin takdiri, kimini yuhlar kimini bağrına basar" şeklinde tanımlayan Öntürk, Hatay'da şartların çok zor olduğunu belirterek siyasi tecrübelerinden ve seçmenin yüzünde gördüğü ifadeden yola çıkarak yine de 'seçimi açık ara alacağını' vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmalarının tepki çekmesine ilişkin verdiği yanıtta 22 yıllık iktidarları boyunca hiçbir ilde 'oy verdi vermedi' diye ayrım yapmadıklarını ifade eden Öntürk, görev aldığı süre boyunca hiçbir ilçeye hizmet konusunda ayrım yapmadıklarının altını çizdi.Hükümetin deprem sonrasında yaptığı hizmetlerden memnun olduğunu belirten Öntürk, sahada gördüklerinden yola çıkarak Cumhur İttifakı'nın Hatay'da yüzde 55'in üzerinden alacağını iddiasında bulundu.Mehmet Öntürk kimdir?Mehmet Öntürk, 1970 yılında Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu.Tarıma dayalı işletmecilik yaptı. Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti. AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı görevinde yer aldı.24 ve 25. Dönemde Hatay Milletvekili seçilen Öntürk, Tarım, Orman ve Köyişleri, Çevre ve KİT Komisyonu üyeliklerinde de bulundu.Öntürk, evli ve iki çocuk babasıdır.İYİ Parti de Hatay'da aday gösterdi 2019 yerel seçimlerinden İYİ Parti Hatay’dan aday çıkarmamış ve CHP ile ittifak yapmıştı. Ancak 2024 yerel seçimleri’nde İYİ Parti Cumhur İttifakından ayrılması bir sonucu olarak Hatay’da aday gösterme kararı aldı. İYİ Parti, TBMM’deki grup toplantısında belediye başkan adaylarını açıkladı. İYİ Parti’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu.Nusret Cömert, 'Hatay’ın yeniden inşasına hizmet etmek için' belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.Geçen yılki depremin ardından Hatay’da yardım çalışmalarına verdiği katkıyla bilinen Gökhan Zan'ın İYİ Parti'den aday olması ihtimali gündeme gelmişti. Zan geçen yılki genel seçimde de İYİ Parti’nin Hatay milletvekili adayları arasında ikinci sırada yer almış, İYİ Parti’nin bir milletvekili çıkarabilmesi sonucu Meclis’e girememişti.Nusret Cömert kimdir?Damnus Enerji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Cömert, 1984 – 2014 yılları arasında 30 yıl Royal Dutch Shell’de görev yapmıştır. 12 yıl boyunca Türkiye’de petrol ürünleri konusunda faaliyet göstermiş, bu dönemde Shell Türkiye’nin, akaryakıt sektörünün liberasyon sürecinde transformasyonunu gerçekleştirmiştir.Türkiye’deki doğal gaz ve enerji şirketini kurmuş Cömert, Genel Müdürlüğü görevi yürütmüştür. 2002-2014 yılları arasında Türkiye’de arama ve üretim ile doğal gaz ve enerji faaliyetlerinin Murahhas Azası ile kurucusu olduğu Shell Enerji A.Ş.’nin (SEAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Cömert Makina Mühendisi olup MBA eğitimi almıştır.Harvard Üniversitesi İleri Liderlik Kıdemli Akademi Üyesi ve IMD Business School Alumnisidir. Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Türkiye Fahri Başkonsolosu, İstanbul Konsoloslar Heyeti (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi, Harvard Mezunlar Derneği Başkan Yardımcısı, TÜSİAD’ın 15 yıl üyesi, DEİK Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, Harvard Club of New York City ve Galatasaray Kulübü üyesidir.'Hatay benim can evim'Genel seçimlerden sonra İYİ Parti’den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan’ın Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öne sürülmüştü. Nitekim bu iddialar doğru çıkmış ve TİP, 12 Şubat'ta Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Gökhan Zan'ı açıkladı.Gökhan Zan, geçen yılki depremin ardından Hatay’da yardım çalışmalarına verdiği katkıyla öne çıkmıştı."Kimsenin hkakını yemedim, kimseye kötü söz etmedim, haksızlığa sessiz kalmadım" diyen Zan, 6 Şubat’ta “Kimimiz öldük, kimimiz yetim kaldık, kimimiz eksik kaldık ama o 3 gün yanımızda kimse yoktu. Yalnızca halk vardı” diyerek adaylık duyurusunda konuşma gerçekleştirdi.Adaylığının duyurulduğu basın toplantısında ilk 3 gün Hatay'ın tamamının 'yalnız' kaldığı belirten Zan, kendilerini ayakta tutan yegane olgunun enkazlara çıplak elleriyle giren halkın olduğunun altını çizdi.Şimdiye kadar iktidarı konuştuklarını ifaden eden Zan, fakat iktidardan farkı olmayanları ve desteklemeye mecbur bırakılmamızı da konuşacağız diyen Zan, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın bu felaketin sorumluları arasında yer aldığını belirtti. Savaş’ın çekilmesi gerektiğinin altını çizen Zan, bu tabloyu görüp sessiz kalmasının mümkün olmadığını ifade ederek aday olmaya karar verdiğini dile getirdi.Kötü ile kötünün iyisi arasında tercih etmekten bıktığını belirten Zan, artık değişimin şart olduğunu vurguladı. Adaylığının yalnızca Lütfü Savaş'a karşı olmadığını belirterek u felakette sorumluluğu bulunan iktidara karşı da aday olduğunu dile getirdi.Aday tanıtım duyurusunda CHP yöneticilerine seslenen Zan, "deprem suçlarına adı karışmış birinin" aday olarak gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Konuşmasında ikinci çağrısını Lütfü Savaş’a yapan Zan, Savaş’ın çekilmesi gerektiğinin altını çizerek Hatay halkına ‘gelin Hatay ittifakı etrafında birleşelim’ çağrısında bulundu.Gökhan Zan kimdir?Gökhan Zan 7 Eylül 1981’de Hatay’da doğdu. 1999’da başlayan ve 2015’te son bulan profesyonel futbolculuk kariyeri boyunca Hatayspor, Çanakkale Dardanelspor, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Galatasaray’da futbol oynadı. Milli takımda da forma giydi.Daha sonra teknik direktör olarak devam eden Zan, 2016-2022 yılları arasında Hatayspor’da altyapı, U19 ve A Takım’da teknik direktör, yardımcı antrenör ve sportif direktör olarak görev yaptı.22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti’ye katılan Gökhan Zan, 14 Mayıs 2023’te yapılan genel seçimlerde Hatay’dan milletvekili adayı gösterildi ancak seçilemedi. 27 Aralık 2023’te İYİ Parti'den istifa etti.31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.Zafer Partisi Hatay'da da sığınmacı sorununa çözüm arıyorZafer Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Prof. Dr. Ömer Şakrak'ı duyurdu. Genel Başkan Ümit Özdağ, Hatay adayı Prof.Dr. Şakrak'ı aday olarak kaleme aldığı duyuruda, "Zafer Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Prof. Dr. Ömer Şakrak hocamız Dörtyol’un yiğit ve vefakâr bir evladı olarak yıllarca Hataylılara Ankara’da sağlık alanında hizmet etti. Şimdi Hatay’ı sığınmacı işgalinden geri almak üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday. Sevgili Hataylılar, Ömer Şakrak hocamıza vereceğiniz destek, ilinizi daha güvenli yapacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” sözlerine yer vermişti.Hatay'daki sığınmacı sayısındaki büyük artışın ilerleyen yıllarda demografik sorunlara yol açabileceğini her konuşmasında ifade eden Özdağ, Şakrak'ın belediye başkanı olması halinde bu soruna da çözüm getireceği ifade ediyor.Saadet-Gelecek Grubu'ndan ortak aday: 'Birlikte Hatay'ı yeniden inşa edelim'Saadet ve Gelecek partileri ortak karar alarak Hatay’da Necmettin Çalışkan’ı aday gösterdi.Aday tanıtım konuşmasında Hatay’ın ihmal edilmiş ve ‘üvey evlat’ muamelesi gören bir şehir olduğunu vurgulayan Çalışkan seçimlere kazanmak için girildiğini ifade ederek Hatay’da başarmak üzere mücadeleye girdiğini dile getirdi.Konuşmasında Hatay’da tüm iş kollarının sorunlarına çözüm olmak üzere yola çıktığının altını çizen Çalışkan, üçüncü bir yol oldukları vurgulayarak kendilerine verilecek her oyun "İsrail’e destek olmak üzere gemi gönderenlere vurulan bir tokat, Filistin halkına ise verilen bir destek" olduğunu dile getirdi.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da konuştuğu aday tanıtım toplantısında, "Hatay’a yeterince sahip çıkılmadı yeterince. İşte bütün bu ihmallerin ortaya çıkardığı bedeli yok etmek ve bir Hataylı olarak Hatay’a gönülden hizmet etmek için Necmettin Bey kolları sıvadı" dedi.Necmettin Çalışkan kimdir?Necmettin Çalışan 1973 yılında doğdu. Hatay'da ticari hayatına devam eden Çalışkan, 2012 yılında Hatay Sanayici ve Iş Adamları Derneği'İnovasyon ve Girişimcilikte 'Yılın İş Adamı' ve 2013 yılında Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi 'Stratejik Vizyon Sahibi' İş Adamı ödülüne layık görüldü.20. Dönem TBMM Refah Partisi grubunda milletvekili danışmanlığı yapmıştır. Hatay'ın dini ve kültürel değerlerini de ele aldığı yayımlanmış çok sayıda akademik makalesinin bulunan Çalışkan, 1986 yılından beri çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır.Saadet Partisi Genel idaresi Kurulu Üyesidir Çalışkan, 28. Dönem Hatay Milletvekili olarak meclise girdi.Yeniden Refah Partisi'nden 'ahlaklı belediyecilik' sloganıYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş’ün temsilcisi Yeniden Refah Partisi olarak alnımız açık, başımız dik bir şekilde belediyeleri yönetmeye talibiz" diyerek belediye başkan adaylarını duyurmaya başlamıştı.'Ahlaklı belediyecilik' şiarıyla ve ittifaksız bir şekilde yola çıkan Yeniden Refah Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Dr. Nuri Parlak’ı gösterdi.2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletin bekası sebebiyle ittifak yapıldığını ifade eden Parlak, kazanması halinde temel ilkesinin toplumun tüm bileşenlerini birleştirerek 'ahlaklı belediyecilik' anlayışını bir vizyon olarak ortaya koymak olduğunu duyurdu. Hatay’da istihdamın her bölgeye yayılması gerektiğini belirten Parlak, Hatay’ın bir turizm ve sanayi şehri olduğunun altını çizerek yeterli yatırımı bir türlü almadığını vurguluyor.Nuri Parlak kimdir?Antakya doğumlu olan Parlak, 41 yaşındadır.

