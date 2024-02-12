https://sputniknews.com.tr/20240212/chpden-haluk-levent-aciklamasi-1080663873.html

'Teklif götürmedik' açıklaması yapan CHP, Haluk Levent’i 3 kez aramış

'Teklif götürmedik' açıklaması yapan CHP, Haluk Levent’i 3 kez aramış

Sputnik Türkiye

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in “Kurumsal düzeyde Haluk Levent’e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil” açıklamasının ardından Haluk... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T20:32+0300

2024-02-12T20:32+0300

2024-02-12T20:49+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

haluk levent

chp

31 mart yerel seçimleri

deniz yücel

hatay

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Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden, “CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var” ifadelerini kullanarak CHP’den kendisine adaylık teklifi geldiğini duyurmuştu. Haluk Levent’in bu açıklamasının ardından gerçekleştirilen CHP MYK’da Lütfü Savaş’ın adaylığı hakkında bir görüşme olmadığını söyleyen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Hatay meselesi gündemimize gelmedi. Dolayısıyla kurumsal düzeyde Haluk Levent’e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil” diye konuştu.'3 kez arandım, konuştuk'CHP'den gelen açıklama üzerine ise Haluk Levent sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20240212/chp-hatay-icin-haluk-levente-teklif-goturdu-1080651591.html

hatay

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haluk levent, chp, 31 mart yerel seçimleri, deniz yücel, hatay