https://sputniknews.com.tr/20240212/chpden-haluk-levent-aciklamasi-1080663873.html
'Teklif götürmedik' açıklaması yapan CHP, Haluk Levent’i 3 kez aramış
'Teklif götürmedik' açıklaması yapan CHP, Haluk Levent’i 3 kez aramış
Sputnik Türkiye
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in “Kurumsal düzeyde Haluk Levent’e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil” açıklamasının ardından Haluk... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T20:32+0300
2024-02-12T20:32+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
haluk levent
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31 mart yerel seçimleri
deniz yücel
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Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden, “CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var” ifadelerini kullanarak CHP’den kendisine adaylık teklifi geldiğini duyurmuştu. Haluk Levent’in bu açıklamasının ardından gerçekleştirilen CHP MYK’da Lütfü Savaş’ın adaylığı hakkında bir görüşme olmadığını söyleyen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Hatay meselesi gündemimize gelmedi. Dolayısıyla kurumsal düzeyde Haluk Levent’e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil” diye konuştu.'3 kez arandım, konuştuk'CHP'den gelen açıklama üzerine ise Haluk Levent sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20240212/chp-hatay-icin-haluk-levente-teklif-goturdu-1080651591.html
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haluk levent, chp, 31 mart yerel seçimleri, deniz yücel, hatay
haluk levent, chp, 31 mart yerel seçimleri, deniz yücel, hatay
'Teklif götürmedik' açıklaması yapan CHP, Haluk Levent’i 3 kez aramış
20:32 12.02.2024 (güncellendi: 20:49 12.02.2024)
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in “Kurumsal düzeyde Haluk Levent’e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil” açıklamasının ardından Haluk Levent "Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı. Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım" dedi.
Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden, “CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var” ifadelerini kullanarak CHP’den kendisine adaylık teklifi geldiğini duyurmuştu.
Haluk Levent’in bu açıklamasının ardından gerçekleştirilen CHP MYK’da Lütfü Savaş’ın adaylığı hakkında bir görüşme olmadığını söyleyen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Hatay meselesi gündemimize gelmedi. Dolayısıyla kurumsal düzeyde Haluk Levent’e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil” diye konuştu.
'3 kez arandım, konuştuk'
CHP'den gelen açıklama üzerine ise Haluk Levent sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:
"CHP sözcüsü Deniz Yücel 'Haluk Levent ‘e kurumsal bir teklif yapmadık' demiş. Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı. Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım. Konuştuk. Hatta “lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın” dedim. Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla 'kimden duydunuz?' dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler. Haberi yapan gazeteci Murat Ağırel bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmaların içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok."