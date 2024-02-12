https://sputniknews.com.tr/20240212/turkiye-isci-partisinin-hatay-belediye-baskan-adayi-gokhan-zan-oldu--1080644922.html
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan oldu
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan oldu
Sputnik Türkiye
TİP, resmi olarak Hatay Belediye Başkan adayını Gökhan Zan olduğunu duyurdu. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T11:18+0300
2024-02-12T11:18+0300
2024-02-12T12:34+0300
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31 mart seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
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Genel seçimlerden sonra İYİ Parti’den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan’ın Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öne sürülmüştü.TİP, bugün saat 11.00’de Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı.TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmen Gökhan Zan oldu.TİP’ten yapılan açıklamada, "12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin katılımıyla Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız" denilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240212/yerel-secimler-oncesi-surpriz-iddia-gokhan-zan-hatayda-belediye-baskan-adayi-olacak-1080636974.html
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31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, türkiye işçi partisi (tip), hatay, hatay büyükşehir belediyesi
31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, türkiye işçi partisi (tip), hatay, hatay büyükşehir belediyesi
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan oldu
11:18 12.02.2024 (güncellendi: 12:34 12.02.2024)
TİP, resmi olarak Hatay Belediye Başkan adayını Gökhan Zan olduğunu duyurdu.
Genel seçimlerden sonra İYİ Parti’den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan’ın Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öne sürülmüştü.
TİP, bugün saat 11.00’de Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı.
TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmen Gökhan Zan oldu.
TİP’ten yapılan açıklamada, "12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin katılımıyla Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız" denilmişti.