https://sputniknews.com.tr/20240212/yerel-secimler-oncesi-surpriz-iddia-gokhan-zan-hatayda-belediye-baskan-adayi-olacak-1080636974.html

Yerel seçimler öncesi dikkat çeken iddia: 'Gökhan Zan Hatay'da belediye başkan adayı olacak'

Yerel seçimler öncesi dikkat çeken iddia: 'Gökhan Zan Hatay'da belediye başkan adayı olacak'

Son olarak 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı olarak gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T07:25+0300

2024-02-12T07:25+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

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Yerel seçimler öncesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya Zan, "Beni gönüllerine koyan Yüce Türk Milleti, nerede görmek isterse ben ordayım" yanıtını vermişti.Gazeteci Hasan Basri Akdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Zan'ın yarın resmi açıklamayı yapacağını ifade eden Akdemir şunları aktardı:TİP, Hatay İttifakı'nın belediye başkan adayının bugün açıklanacağını duyurmuştu.İYİ Parti'den istifa etmişti14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı olarak gösterilen Gökhan Zan, 27 Aralık 2023'te "Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum" diyerek İYİ Parti'den ayrılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240211/tipten-hatay-adayi-duyurusu-1080635062.html

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