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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240212/yerel-secimler-oncesi-surpriz-iddia-gokhan-zan-hatayda-belediye-baskan-adayi-olacak-1080636974.html
Yerel seçimler öncesi dikkat çeken iddia: 'Gökhan Zan Hatay'da belediye başkan adayı olacak'
Yerel seçimler öncesi dikkat çeken iddia: 'Gökhan Zan Hatay'da belediye başkan adayı olacak'
Son olarak 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı olarak gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
gökhan zan
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hatay büyükşehir belediyesi
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Yerel seçimler öncesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya Zan, "Beni gönüllerine koyan Yüce Türk Milleti, nerede görmek isterse ben ordayım" yanıtını vermişti.Gazeteci Hasan Basri Akdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Zan'ın yarın resmi açıklamayı yapacağını ifade eden Akdemir şunları aktardı:TİP, Hatay İttifakı'nın belediye başkan adayının bugün açıklanacağını duyurmuştu.İYİ Parti'den istifa etmişti14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı olarak gösterilen Gökhan Zan, 27 Aralık 2023'te "Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum" diyerek İYİ Parti'den ayrılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240211/tipten-hatay-adayi-duyurusu-1080635062.html
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Yerel seçimler öncesi dikkat çeken iddia: 'Gökhan Zan Hatay'da belediye başkan adayı olacak'

07:25 12.02.2024 (güncellendi: 07:55 12.02.2024)
© AAGökhan Zan
Gökhan Zan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
© AA
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Son olarak 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı olarak gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Zan, yarın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayacak.
Yerel seçimler öncesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya Zan, "Beni gönüllerine koyan Yüce Türk Milleti, nerede görmek isterse ben ordayım" yanıtını vermişti.
Gazeteci Hasan Basri Akdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zan'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Zan'ın yarın resmi açıklamayı yapacağını ifade eden Akdemir şunları aktardı:
"Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. PM kararı alındı. Gökhan Zan kabul etti. Yarın resmi açıklama yapılacak."
TİP, Hatay İttifakı'nın belediye başkan adayının bugün açıklanacağını duyurmuştu.

İYİ Parti'den istifa etmişti

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Hatay milletvekili adayı olarak gösterilen Gökhan Zan, 27 Aralık 2023'te "Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum" diyerek İYİ Parti'den ayrılmıştı.
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2024 Türkiye yerel seçimleri
TİP'ten Hatay adayı duyurusu
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