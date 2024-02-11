https://sputniknews.com.tr/20240211/tipten-hatay-adayi-duyurusu-1080635062.html
TİP'ten Hatay adayı duyurusu
TİP'ten Hatay adayı duyurusu
CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesinin ardından tartışmalar sürerken TİP, Hatay İttifakı'nın belediye başkan adayının... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T22:48+0300
2024-02-11T22:48+0300
2024-02-11T22:48+0300
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türkiye işçi partisi (tip)
seçim
hatay
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CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesinin ardından tartışmalar sürerken TİP, Hatay İttifakı'nın belediye başkan adayının yarın açıklanacağını duyurdu.Bir süredir Hatay’da başka muhalefet partilerinin Lütfü Savaş'a rakip aday çıkarabileceği konuşulurken bugün TİP'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda; 12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de Hatay İttifakı’nın büyükşehir belediye başkan adayının açıklanacağı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231228/gokhan-zan-iyi-partiden-istifa-etti-1079111591.html
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türkiye işçi partisi (tip), seçim, hatay
türkiye işçi partisi (tip), seçim, hatay
TİP'ten Hatay adayı duyurusu
CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesinin ardından tartışmalar sürerken TİP, Hatay İttifakı'nın belediye başkan adayının yarın açıklanacağını duyurdu.
CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesinin ardından tartışmalar sürerken TİP, Hatay İttifakı'nın belediye başkan adayının yarın açıklanacağını duyurdu.
Bir süredir Hatay’da başka muhalefet partilerinin Lütfü Savaş'a rakip aday çıkarabileceği konuşulurken bugün TİP'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda; 12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de Hatay İttifakı’nın büyükşehir belediye başkan adayının açıklanacağı duyuruldu.