https://sputniknews.com.tr/20240329/liste-yayinlandi-chp-ve-iyi-partinin-yerel-secimlerdeki-30-buyuksehir-adaylari-1082212192.html

Liste yayınlandı: CHP'nin 81 ildeki adayları

Liste yayınlandı: CHP'nin 81 ildeki adayları

Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 yerel seçimlerine iki günden az süre kaldı. CHP'nin 81 ilde çıkardığı adayların listelerini yayınlandı. CHP'nin adaylarının olduğu liste, Sputnik... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T23:08+0300

2024-03-29T23:08+0300

2024-03-29T23:33+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

31 mart yerel seçimleri

seçim

türkiye

zeydan karalar

muhittin böcek

mansur yavaş

burcu köksal

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Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken CHP'nin büyükşehirler başta olmak üzere 81 ildeki yerel seçim aday listesi paylaşıldı. Seçmenler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da , 'büyükşehir belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak. CHP'nin 30 büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde oy pusulasında yer alacak adayları şu şekilde oldu: Adana CHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Zeydan Karalar oldu. AnkaraCHP Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı yeniden Özlem Çerçioğlu gösterildi.Antalya CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Muhittin Böcek oldu. Aydın CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özlem Çerçioğlu oldu. Balıkesi̇rCHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Akın oldu.BursaCHP Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Bozbey oldu. DenizliCHP Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.DiyarbakırCHP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Cafer Pekdemir oldu. ErzurumCHP Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Atlıhan Atila oldu.EskişehirCHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı Ayşe Ünlüce oldu.Gaziantep CHP Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Muzaffer Ertürk oldu. HatayCHP Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş oldu. İstanbul CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu oldu.İzmir CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay oldu. KahramanmaraşCHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Mukaddes Zeynep Arıkan oldu.KayseriCHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Molu oldu. KocaeliCHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Atasoy Bilgin oldu.KonyaCHP Konya Büyükşehir Belediyesi adayı İsmail Sonkaya oldu.MalatyaCHP Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Veli Ağbaba oldu. ManisaCHP Manisa Büyükşehir Belediyesi adayı Ferdi Zeyrek oldu.MardinCHP Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Ömer Durak oldu. MersinCHP Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Vahap Seçer oldu.MuğlaCHP Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Aras oldu. OrduCHP Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Zekai Sana oldu.SakaryaCHP Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Azize Çeroğlu oldu.SamsunCHP Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı Cevat Öncü oldu. ŞanlıurfaCHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Koyuncu oldu.TekirdağCHP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Candan Yüceer oldu.TrabzonCHP Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Hasan Süha Saral oldu.VanCHP Van Büyükşehir Belediyesi adayı Şükrü Şahar oldu.CHP adayları CHP'nin diğer illerdeki adayları şu şekilde:CHP'nin 2019'da kazandığı illerCHP'de 2019 yerel seçimlerinde kazanlılan iller ve adaylar ise, şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240328/cumhur-ittifakinin-yerel-secimlerdeki-buyuksehir-adaylari-listesi-aciklandi-1082095303.html

kahramanmaraş

istanbul

izmir

adana

kayseri

konya

tekirdağ

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