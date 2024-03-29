Liste yayınlandı: CHP'nin 81 ildeki adayları
23:08 29.03.2024 (güncellendi: 23:33 29.03.2024)
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© İHA
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine iki günden az süre kaldı. CHP'nin 81 ilde çıkardığı adayların listelerini yayınlandı. CHP'nin adaylarının olduğu liste, Sputnik içeriğinde
Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken CHP'nin büyükşehirler başta olmak üzere 81 ildeki yerel seçim aday listesi paylaşıldı.
Seçmenler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da , 'büyükşehir belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.
CHP'nin 30 büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde oy pusulasında yer alacak adayları şu şekilde oldu:
Adana
CHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Zeydan Karalar oldu.
Ankara
CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı yeniden Özlem Çerçioğlu gösterildi.
Antalya
CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Muhittin Böcek oldu.
Aydın
CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özlem Çerçioğlu oldu.
Balıkesi̇r
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Akın oldu.
Bursa
CHP Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Bozbey oldu.
Denizli
CHP Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.
Diyarbakır
CHP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Cafer Pekdemir oldu.
Erzurum
CHP Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Atlıhan Atila oldu.
Eskişehir
CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı Ayşe Ünlüce oldu.
Gaziantep
CHP Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Muzaffer Ertürk oldu.
Hatay
CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş oldu.
İstanbul
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu oldu.
İzmir
CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay oldu.
Kahramanmaraş
CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Mukaddes Zeynep Arıkan oldu.
Kayseri
CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Molu oldu.
Kocaeli
CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Atasoy Bilgin oldu.
Konya
CHP Konya Büyükşehir Belediyesi adayı İsmail Sonkaya oldu.
Malatya
CHP Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Veli Ağbaba oldu.
Manisa
CHP Manisa Büyükşehir Belediyesi adayı Ferdi Zeyrek oldu.
Mardin
CHP Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Ömer Durak oldu.
Mersin
CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Vahap Seçer oldu.
Muğla
CHP Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Aras oldu.
Ordu
CHP Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Zekai Sana oldu.
Sakarya
CHP Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Azize Çeroğlu oldu.
Samsun
CHP Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı Cevat Öncü oldu.
Şanlıurfa
CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Koyuncu oldu.
Tekirdağ
CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Candan Yüceer oldu.
Trabzon
CHP Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Hasan Süha Saral oldu.
Van
CHP Van Büyükşehir Belediyesi adayı Şükrü Şahar oldu.
CHP adayları
CHP'nin diğer illerdeki adayları şu şekilde:
· Adıyaman Abdurrahman Tutdere
· Afyonkarahisar Burcu Köksal
· Ağrı Erkan Bulut
· Aksaray Pelinsu Yıldırım
· Amasya Turgay Sevindi
· Ardahan Faruk Demir
· Artvin Bilgehan Erdem
· Aydın Özlem Çerçioğlu
· Bartın Muhammet Rıza Yalçınkaya
· Batman Hasan Sünük
· Bayburt Kubilay Erel
· Bilecik Melek Mızrak Subaşı
· Bingöl Yücel Dara Gökel
· Bitlis Selim Soyugüzel
· Bolu Tanju Özcan
· Burdur Ali Orkun Ercen
· Çanakkale Muharrem Erkek
· Çankırı İlhan Tekin
· Çorum Hasan Levent Çöphüseyinoğlu
· Düzce Sedat Çelikel
· Edirne Filiz Gencan Akın
· Elazığ Coşkun Çağlar Duran
· Erzincan Özge Vataner Özege
· Giresun Fuat Köse
· Gümüşhane Bedri Ağaç
· Hakkari Cüneyt Özbek
· Iğdır Volkan Kaylan
· Isparta Atakan Yazgan
· Karabük Bayram Karadağ
· Karaman Recep Sertçelik
· Kars Dindar Gültekin
· Kastamonu Hasan Baltacı
· Kırıkkale Ahmet Önal
· Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu
· Kırşehir Selahattin Ekici
· Kilis Hakan Bilecen
· Kütahya Eyüp Kahveci
· Muş Tuncay Çanga
· Nevşehir Mehmet Bilgin
· Niğde Hulus Özen
· Osmaniye Serkan Karayiğit
· Rize Necati Topaloğlu
· Siirt Zakir Ekinci
· Sinop Metin Gürbüz
· Sivas Tacettin Kepenek
· Şırnak Özlem Baran
· Tokat Murat Yazıcı
· Tunceli Ali Mustafa Çelik
· Uşak Özkan Yalım
· Yalova Mehmet Gürel
· Yozgat Özkan Şengül
· Zonguldak Tahsin Erdem
CHP'nin 2019'da kazandığı iller
CHP'de 2019 yerel seçimlerinde kazanlılan iller ve adaylar ise, şu şekilde:
· Adana Zeydan Karalar
· Ankara Mansur Yavaş
· Antalya Muhittin Böcek
· Ardahan Faruk Demiri
· Artvin Demirhan Elçin
· Aydın Özlem Çerçioğlu
· Bilecik Semih Şahin
· Bolu Tanju Özcan
· Burdur Ali Orkun Ercengiz
· Çanakkale Ülgür Gökhan
· Edirne Recep Gürkan
· Eskişehir Yılmaz Büyükerşen
· Hatay Lütfü Savaş
· İstanbul Ekrem İmamoğlu
· İzmir Tunç SoyerKırşehir
· Mersin Vahap Seçer
· Muğla Osman Gürün
· Sinop Barış Ayhan
· Tekirdağ Kadir Albayrak