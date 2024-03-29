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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240329/liste-yayinlandi-chp-ve-iyi-partinin-yerel-secimlerdeki-30-buyuksehir-adaylari-1082212192.html
Liste yayınlandı: CHP'nin 81 ildeki adayları
Liste yayınlandı: CHP'nin 81 ildeki adayları
Sputnik Türkiye
31 Mart 2024 yerel seçimlerine iki günden az süre kaldı. CHP'nin 81 ilde çıkardığı adayların listelerini yayınlandı. CHP'nin adaylarının olduğu liste, Sputnik... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
31 mart yerel seçimleri
seçim
türkiye
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Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken CHP'nin büyükşehirler başta olmak üzere 81 ildeki yerel seçim aday listesi paylaşıldı. Seçmenler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da , 'büyükşehir belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak. CHP'nin 30 büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde oy pusulasında yer alacak adayları şu şekilde oldu: Adana CHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Zeydan Karalar oldu. AnkaraCHP Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı yeniden Özlem Çerçioğlu gösterildi.Antalya CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Muhittin Böcek oldu. Aydın CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özlem Çerçioğlu oldu. Balıkesi̇rCHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Akın oldu.BursaCHP Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Bozbey oldu. DenizliCHP Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.DiyarbakırCHP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Cafer Pekdemir oldu. ErzurumCHP Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Atlıhan Atila oldu.EskişehirCHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı Ayşe Ünlüce oldu.Gaziantep CHP Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Muzaffer Ertürk oldu. HatayCHP Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş oldu. İstanbul CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu oldu.İzmir CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay oldu. KahramanmaraşCHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Mukaddes Zeynep Arıkan oldu.KayseriCHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Molu oldu. KocaeliCHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Atasoy Bilgin oldu.KonyaCHP Konya Büyükşehir Belediyesi adayı İsmail Sonkaya oldu.MalatyaCHP Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Veli Ağbaba oldu. ManisaCHP Manisa Büyükşehir Belediyesi adayı Ferdi Zeyrek oldu.MardinCHP Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Ömer Durak oldu. MersinCHP Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Vahap Seçer oldu.MuğlaCHP Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Aras oldu. OrduCHP Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Zekai Sana oldu.SakaryaCHP Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Azize Çeroğlu oldu.SamsunCHP Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı Cevat Öncü oldu. ŞanlıurfaCHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Koyuncu oldu.TekirdağCHP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Candan Yüceer oldu.TrabzonCHP Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Hasan Süha Saral oldu.VanCHP Van Büyükşehir Belediyesi adayı Şükrü Şahar oldu.CHP adayları CHP'nin diğer illerdeki adayları şu şekilde:CHP'nin 2019'da kazandığı illerCHP'de 2019 yerel seçimlerinde kazanlılan iller ve adaylar ise, şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240328/cumhur-ittifakinin-yerel-secimlerdeki-buyuksehir-adaylari-listesi-aciklandi-1082095303.html
kahramanmaraş
istanbul
izmir
adana
kayseri
konya
tekirdağ
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chp yerel seçim adayları, chp ve iyi parti adayları, iyi parti adayları, aday, chp adayları, iyi belediye başkan adayları, aday listeleri, aday listesi, chp belediye başkan adaylar, chp'nin 2019'da kazandığı iller

Liste yayınlandı: CHP'nin 81 ildeki adayları

23:08 29.03.2024 (güncellendi: 23:33 29.03.2024)
© İHASeçim - sandık
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
© İHA
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine iki günden az süre kaldı. CHP'nin 81 ilde çıkardığı adayların listelerini yayınlandı. CHP'nin adaylarının olduğu liste, Sputnik içeriğinde
Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken CHP'nin büyükşehirler başta olmak üzere 81 ildeki yerel seçim aday listesi paylaşıldı.
Seçmenler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da , 'büyükşehir belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.
CHP'nin 30 büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde oy pusulasında yer alacak adayları şu şekilde oldu:

Adana

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Zeydan Karalar oldu.

Ankara

CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı yeniden Özlem Çerçioğlu gösterildi.

Antalya

CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Muhittin Böcek oldu.

Aydın

CHP Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Özlem Çerçioğlu oldu.

Balıkesi̇r

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Akın oldu.

Bursa

CHP Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Bozbey oldu.

Denizli

CHP Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

Diyarbakır

CHP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Cafer Pekdemir oldu.

Erzurum

CHP Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Atlıhan Atila oldu.

Eskişehir

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı Ayşe Ünlüce oldu.

Gaziantep

CHP Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Muzaffer Ertürk oldu.

Hatay

CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Lütfü Savaş oldu.

İstanbul

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

İzmir

CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay oldu.

Kahramanmaraş

CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Mukaddes Zeynep Arıkan oldu.

Kayseri

CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Molu oldu.

Kocaeli

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Atasoy Bilgin oldu.

Konya

CHP Konya Büyükşehir Belediyesi adayı İsmail Sonkaya oldu.

Malatya

CHP Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Veli Ağbaba oldu.

Manisa

CHP Manisa Büyükşehir Belediyesi adayı Ferdi Zeyrek oldu.

Mardin

CHP Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Ömer Durak oldu.

Mersin

CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı Vahap Seçer oldu.

Muğla

CHP Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Aras oldu.

Ordu

CHP Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Zekai Sana oldu.

Sakarya

CHP Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Azize Çeroğlu oldu.

Samsun

CHP Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı Cevat Öncü oldu.

Şanlıurfa

CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Koyuncu oldu.

Tekirdağ

CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Candan Yüceer oldu.

Trabzon

CHP Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Hasan Süha Saral oldu.

Van

CHP Van Büyükşehir Belediyesi adayı Şükrü Şahar oldu.

CHP adayları

CHP'nin diğer illerdeki adayları şu şekilde:
· Adıyaman Abdurrahman Tutdere
· Afyonkarahisar Burcu Köksal
· Ağrı Erkan Bulut
· Aksaray Pelinsu Yıldırım
· Amasya Turgay Sevindi
· Ardahan Faruk Demir
· Artvin Bilgehan Erdem
· Aydın Özlem Çerçioğlu
· Bartın Muhammet Rıza Yalçınkaya
· Batman Hasan Sünük
· Bayburt Kubilay Erel
· Bilecik Melek Mızrak Subaşı
· Bingöl Yücel Dara Gökel
· Bitlis Selim Soyugüzel
· Bolu Tanju Özcan
· Burdur Ali Orkun Ercen
· Çanakkale Muharrem Erkek
· Çankırı İlhan Tekin
· Çorum Hasan Levent Çöphüseyinoğlu
· Düzce Sedat Çelikel
· Edirne Filiz Gencan Akın
· Elazığ Coşkun Çağlar Duran
· Erzincan Özge Vataner Özege
· Giresun Fuat Köse
· Gümüşhane Bedri Ağaç
· Hakkari Cüneyt Özbek
· Iğdır Volkan Kaylan
· Isparta Atakan Yazgan
· Karabük Bayram Karadağ
· Karaman Recep Sertçelik
· Kars Dindar Gültekin
· Kastamonu Hasan Baltacı
· Kırıkkale Ahmet Önal
· Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu
· Kırşehir Selahattin Ekici
· Kilis Hakan Bilecen
· Kütahya Eyüp Kahveci
· Muş Tuncay Çanga
· Nevşehir Mehmet Bilgin
· Niğde Hulus Özen
· Osmaniye Serkan Karayiğit
· Rize Necati Topaloğlu
· Siirt Zakir Ekinci
· Sinop Metin Gürbüz
· Sivas Tacettin Kepenek
· Şırnak Özlem Baran
· Tokat Murat Yazıcı
· Tunceli Ali Mustafa Çelik
· Uşak Özkan Yalım
· Yalova Mehmet Gürel
· Yozgat Özkan Şengül
· Zonguldak Tahsin Erdem

CHP'nin 2019'da kazandığı iller

CHP'de 2019 yerel seçimlerinde kazanlılan iller ve adaylar ise, şu şekilde:
· Adana Zeydan Karalar
· Ankara Mansur Yavaş
· Antalya Muhittin Böcek
· Ardahan Faruk Demiri
· Artvin Demirhan Elçin
· Aydın Özlem Çerçioğlu
· Bilecik Semih Şahin
· Bolu Tanju Özcan
· Burdur Ali Orkun Ercengiz
· Çanakkale Ülgür Gökhan
· Edirne Recep Gürkan
· Eskişehir Yılmaz Büyükerşen
· Hatay Lütfü Savaş
· İstanbul Ekrem İmamoğlu
· İzmir Tunç SoyerKırşehir
· Mersin Vahap Seçer
· Muğla Osman Gürün
· Sinop Barış Ayhan
· Tekirdağ Kadir Albayrak

seçim sandığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Liste yayınlandı: AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerdeki 30 büyükşehir adayları
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