https://sputniknews.com.tr/20240328/cumhur-ittifakinin-yerel-secimlerdeki-buyuksehir-adaylari-listesi-aciklandi-1082095303.html

Liste yayınlandı: AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerdeki 30 büyükşehir adayları

Liste yayınlandı: AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerdeki 30 büyükşehir adayları

Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı büyükşehirlerde çıkardığı adayların listelerini yayımladı. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T11:52+0300

2024-03-28T11:52+0300

2024-03-28T11:52+0300

cumhur ittifakı

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

adalet ve kalkınma partisi

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

büyük birlik partisi (bbp)

istanbul

murat kurum

ankara

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Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken AK Parti ve MHP'nin büyükşehirlerdeki yerel seçim aday listesi açıklandı. Seçmenler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da , 'büyükşehir belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak. Cumhur İttfakı'nın 30 büyükşehirde oy pusulasında yer alacak adayları şu şekilde oldu:AdanaAK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu. Adana'da Cumhur İttifakı'nın 15 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde: AnkaraAK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Turgut Altınok oldu. Ankara'da Cumhur İttifakı'nın 25 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:AntalyaAK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Hakan Tütüncü oldu.Antalya'da Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:AydınAK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Savaş oldu.Aydın'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:Balıkesi̇rAK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Yüce Yılmaz oldu.Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın 20 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:BursaCumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Alinur Aktaş oldu.Bursa'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:DenizliCumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Osman Zolan oldu.Denizli'de Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:DiyarbakırCumhur İttifakı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Halis Bilden oldu.Diyarbakır Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:ErzurumCumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Sekmen oldu.Erzurum Cumhur İttifakı'nın 20 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:EskişehirCumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı İdris Nebi Hatipoğlu oldu.Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nın 14 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:GaziantepCumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Fatma Şahin oldu.Gaziantep'te Cumhur İttifakı'nın 9 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:HatayCumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Öntürk oldu.Hatay'da Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:İstanbulCumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum oldu.İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın 39 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:İzmirCumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Hamza Dağ oldu.İzmir'de Cumhur İttifakı'nın 30 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KahramanmaraşCumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Fırat Görgel oldu.Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KayseriCumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Memduh Büyükkılıç oldu.Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın 16 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KocaeliCumhur İttifakı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Tahir Büyükakın oldu.Kocaeli'de Cumhur İttifakı'nın 12 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KonyaCumhur İttifakı'nın Konya Büyükşehir Belediyesi adayı Uğur İbrahim Altay oldu.Konya'da Cumhur İttifakı'nın 31 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MalatyaCumhur İttifakı'nın Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Sami Er oldu.Malatya'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:ManisaCumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP adayı Cengiz Ergün oldu.Manisa'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MardinCumhur İttifakı'nın Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Erin oldu.Mardin'de Cumhur İttifakı'nın 10 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MersinCumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı MHP'den Serdar Soydan oldu.Mersin'de Cumhur İttifakı'nın 10 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MuğlaCumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Aydın Ayaydın oldu.Muğla'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:OrduCumhur İttifakı'nın Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Hilmi Güler oldu.Ordu'da Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:SakaryaCumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Yusuf Alemdar oldu.Sakarya'da Cumhur İttifakı'nın 16 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:SamsunCumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı Halit Doğan oldu.Samsun'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:ŞanlıurfaCumhur İttifakı'nın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu.Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:TekirdağCumhur İttifakı'nın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Cüneyt Yüksel oldu.Tekirdağ'da Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:TrabzonCumhur İttifakı'nın Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Metin Genç oldu.Trabzon'da Cumhur İttifakı'nın 18 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:VanCumhur İttifakı'nın Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdulahat Arvas oldu.Van'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240216/2024-yerel-secimleri-ankara-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080768472.html

https://sputniknews.com.tr/20240221/2024-yerel-secimleri-antalya-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080965268.html

https://sputniknews.com.tr/20240215/hatay-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080739065.html

https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html

https://sputniknews.com.tr/20240216/2024-yerel-secimleri-izmir-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-listesi-1080790991.html

https://sputniknews.com.tr/20240221/2024-yerel-secimleri-manisa-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080958928.html

https://sputniknews.com.tr/20240320/2024-yerel-secimleri-anketlere-gore-basa-bas-giden-sehirler-1081251916.html

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