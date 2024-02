https://sputniknews.com.tr/20240221/2024-yerel-secimleri-antalya-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080965268.html

2024 yerel seçimleri: Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gidecek. Pek çok partinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayları belirlendi. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

31 Mart Pazar günü yapılacak 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Muhittin Böcek, Adalet ve Kalkınma Partisi Hakan Tütüncü, İYİ Parti Nesrin Ünal, Vatan Partisi Serdar Üsküplü, Yeniden Refah Partisi Ümit Özkurt ve DEM Parti Kemal Bülbül isimleriyle oy pusulasında yer alacaklar.'Herkesin başkanı azimle gururla 5 yıl daha'Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek'in, ‘Herkesin Başkanı Azimle Gururla 5 Yıl Daha' sloganıyla çıktığı yeni dönemde ‘Hizmette 5. Yıl ve Aday Tanıtım Toplantısı' Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda ilk olarak Başkan Böcek'in geride kalmak üzere olan 5 yılda hayata geçirdiği projeler sinevizyon eşliğinde aktarıldı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen, 'Hizmette 5. Yıl ve Aday Tanıtım Toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, "Antalya'yı yönetmek demek sadece dönemi kurtarmak değil, uzun vadeli planlama da yapmak; Antalya'yı geleceğe hazırlamak demektir. Belediyeciliğin sadece taşla, inşaatla değil; insan sevgisiyle, hizmet aşkıyla ilgili olduğuna inanıyorum. Bana göre belediyecilik, insanların hayatlarına dokunmaktır, dertlerine derman olmak, yaşamlarını kolaylaştırmaktır. İşte tam da bu yüzden tarımdan ulaşıma, turizmden yeşil alanların artırılmasına kadar birçok alanda yenilikçi projelerimizle Antalya'mızı Türkiye'nin en modern, en yaşanabilir şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Böcek katıldığı başka bir toplantıda da sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde kimseyi ötekileştirmeden Antalya’ya hizmet ettiklerini vurgulayarak, “Seçim sloganımız ‘Herkesin Başkanı'. Hem Cumhuriyet’imize sahip çıkacağız, hem de herkesin belediye başkanı olacağız. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden; ezanımıza, al bayrağımıza, Cumhuriyet'imizin değerlerine inanan, atamızın devrimlerine inanarak yürüyen hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Bütün vatandaşlarımızı ayırt etmeden onlarla kucaklaşarak, aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" cümlelerini kaydetti.Böcek yeni dönemdeki projelerini de şu başlıklarda açıkladı:Muhittin Böcek kimdir?1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde doğdu.Yükseköğrenimini Halkla İlişkiler ve İktisat bölümlerinde tamamladı. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı.18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Anavatan Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı oldu ve yüzde 27 oy alarak seçildi. 5 yıllık çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu ve ikinci döneminde yüzde 50’nin üzerinde oy alarak yeniden seçildi.Konyaaltı Belediyesi’ndeki çalışmaların ardından, 29 Mart 2009’da yüzde 60 oy oranıyla bir kez daha seçildi. Antalya için 2019 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olan Muhittin Böcek, yüzde 50.62 oranında oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.'Antalya’nın altın çağı başlıyor'Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü yerel seçim kampanyasını başlattı.Antalya'nın ve 19 ilçenin, başarı hikayesine ihtiyacı olduğunu dile getiren Tütüncü, "Antalya'nın bize ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Antalya'nın beş yılına bakarsak bu yılların kayıp yıllar olduğunu açıkça görürüz. Şimdi kaybolan o yılları Antalya'ya geri vermek ve hizmet etmek için geliyoruz. Büyük bir enerjiyle, heyecanla, coşkuyla çalışmalıyız. Biz çalışacağız, kazanan Antalya olacak" diye konuştu.Tütüncü, görev yaptığı 15 yıl boyunca her zaman vatandaşlara katkı sunacak projelere imza attıklarını, vatandaşın her anında yanında olmaya özen gösterdiklerini vurguladı.Belediye başkanlığı makamlarının vakit tüketilecek yerler olmadığını belirten Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, “Belediye başkanlığı makamları bizim anlayışımıza göre geceyi gündüze katarak hizmet edilecek makamlar. İstiyoruz ki hükümetimizin imkanları ile yerel yönetim çok çalışsın, o imkanlarla yerelin imkanlarını birleştirsin ve insanlarımız daha mutlu olsun... Bu döneme biz fetret devri demeyelim de ne diyelim. Çivilerin çakılmadığı dönemi, kapatıyoruz. Artık, Antalya’nın altın çağı başlıyor” diye konuştu.Hakan Tütüncü kimdir?Hakan Tütüncü 15 Haziran 1979 tarihinde doğdu.2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2001'de Ak Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı. 2005-2009 yılları arasında iki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 2009 Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Kepez Belediye Başkan adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı. 2019 seçimlerinde 3. Kez seçildi. Halen Kepez Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Tütüncü, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.'Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım, kadınım'İyi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal olarak belirlendi.İYİ Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünal’ın seçmen ziyaretleri sırasında kendini tanıtma şekli sosyal medyada bir süre önce konuşulmuştu.“Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım, kadınım” sözleriyle kendini tanıtan Ünal, “Tahsilim de var, adamları cebimden çıkarırım” ifadelerini kullanmış esnaf kadın da “Arkanızdayız” diyerek Ünal’a destek vermişti.Seçim kampanyasında Ünal, seçmenlere “Elimizi taşın altına koydukkadece siyah ve beyaz yok bir de arada Nesrin Ünal var dedik” diyerek bir Antalya için alternatif olduğunu vurguluyor.Nesrin Ünal kimdir?Nesrin Ünal, 1961 yılında Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Antalya Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı.21. dönemde MHP'den Antalya milletvekili seçildi. 8 Ekim 2002 tarihinde MHP'den istifa etti. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.Ünal, evlive üç çocuk annesidir.'Akdeniz’den Toroslar’a üreten Antalya'Aday tanıtım töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Üsküplü, ‘Akdeniz’den Toroslar’a Üreten Antalya’ programını duyurdu. Üsküplü, “Antalya, Avrasya’nın turizm ve ticaret başkenti olacak” dedi.Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Antalya İl Başkanı olan Üsküplü, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kentin acil çözüm bekleyen sorunlarına değinerek, Akdeniz’den Toroslara Üreten Antalya programını 10 maddede sıraladı: "Antalyamızı bir üretim merkezi haline getireceğiz. Dört mevsim turizm getireceğiz Antalya'ya. Verimli tarım arazilerimizin beton yığınlarına dönmesine izin vermeyeceğiz. Kamucuyuz, halkçıyız, toplumdan yanayız. İnsancıl kentler kuracağız. Sanatçının güzel eli değecek Antalya'ya. Kadıncıl bir kent kuracağız, gençliğin kenti olacak Antalya. Engellilerimizin ve yaşlılarımızın üretime katılmalarını, birikimlerini Türkiye'ye sunmalarını sağlayacağız."Üsküplü, “Antalya, Avrasya’nın turizm ve ticaret başkenti olacak" dediği konuşmasında, "Antalya'yı bir Avrasya kenti haline getireceğiz. Çin'den başlayıp Avrupa'nın en batısına kadar uzanan bütün dünyayı kapsayacak olan o Kuşak-Yol Projesi içerisinde Antalya'yı en önemli bir liman kenti haline getireceğiz. Antalya sadece turizmin, tarımın değil uluslararası ticaretin de merkezi olacak. Avrasya'nın turizm ve ticaret başkenti olacak Antalya" ifadelerini kullandı.Serdar Üsküplü kimdir?1978’de İstanbul’da doğdu. 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İyi derecede İngilizce ve Boşnakça bilmektedir.1995’te İşçi Partisi’ne üye oldu. Üniversite yılları boyunca İşçi Partisi’nin gençlik örgütü olan Öncü Gençlik’te görev aldı. Mezun olduktan sonra İşçi Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı ve İl Yönetimi Kurulu Üyeliği yaptı. 2003-2009 yılları arasında İstanbul İl Sekreterliği görevinde bulundu.2006 yılında yapılan 7. ve 2013’te yapılan 9. Genel Kurultay'da Merkez Karar Kurulu üyeliğine seçildi. İşçi Partisi Propaganda Bürosu Başkanlığı görevini yürüttü.2015-2021 yılları arasında Vatan Partisi Propaganda Bürosu Başkanlığı görevinde bulundu. Halen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya İl Başkanıdır.Yeniden Refah Partisi adayı duyurdu: 'Ahlaklı belediyecilik'Antalya’nın 15 ilçesinde aday çıkaran Yeniden Refah’ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özkurt oldu. Kendisini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi önemli bir göreve layık gördüğü için Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a teşekkür eden Özkurt, “Genel Başkanımızın bu teveccühüne layık olmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Vatandaşlarımızın desteği Allah’ın izniyle Antalya’yı Refah belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz. Mevcuttaki başkanlardan memnuniyetsizliğini her seçimde değiştirerek gösteren Antalya’da, belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini kanıtlamak için geliyoruz” dedi.‘Ahlaklı belediyecilik’ şiarıyla yola çıktıklarına vurgu yapan Büyükşehir adayı Özkurt, “Biz belediyede ne iş yapacağımızı, bu işleri nasıl yapacağımızı ve niçin yapacağımızı biliyoruz. Ahlaklı belediyecilik; dürüstlüktür, fazilettir” dedi. Özkurt, ahlaklı belediyeciliği öncelediklerini her fırsatta dile getirerek, bu anlayışın her işte ahlakı öncelemek olduğunu belirtti.Partisi’nin diğer belediye başkan adayları ile birlikte uyum içinde çalıştıklarını belirten Özkurt, “Bizim en büyük referansımız merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızdır. Bugün Erbakan hocamızın dönemindeki politikaların ne kadar doğru, öngörülerinin ne kadar yerinde olduğunu daha iyi görüyor ve anlıyoruz. Erbakan hocamızın izinden yürüyen bizler, O’nun özlenen dönemini halkımıza tekrardan yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah’ın izniyle hep beraber O’nun dönemindeki özlenen belediyeciliği ‘Ahlaklı belediyecilik’ ilkesiyle tekrardan yaşatacağız” şeklinde konuştu.DEM Parti adayını belirlediDEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül olarak belirlendi.Kemal Bülbül kimdir?Kemal Bülbül 3 Mart 1964 tarihinde doğdu.Bülbül, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. Adıyaman, Ankara ve Van illerinde öğretmenlik yaptı. HADEP Ankara İl Başkanlığı görevinde de bulundu. 2024 yerel seçimleri'nde DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.

