31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı başladı: Sandıkların yüzde 22'si açıldı

Deprem bölgesinde yerel yönetim anlamında halkın seçimlerinin ne olacağı merak konusu. Hatay için CHP Lütfü Savaş ile mücadeleye girmekte ayak diredi, Gökhan Zan ise TİP'in desteği olmadan yarışta. Adana'da AK Parti Kocaispir derken, İYİ Parti Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ile seçim müsabakasında. Diyarbakır ve Kilis'te oy sayımı başladı. İşte