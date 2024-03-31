31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı başladı: Sandıkların yüzde 22'si açıldı

Türkiye, 31 Mart yerel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Seçimlere katılım oranı yüzde 80 olarak açıklandı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde YSK tarafından yayın yasaklarının saat 19:19 itibarıyla kalkmasının ardından ilk sonuçlar açıklanmaya başladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener "Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.
Seçim sonuçları 2024, il il, bölge bölge tüm detaylarıyla Sputnik'te.
31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandıklar kapanarak oy sayımına geçildi. Şehirlerden veriler gelmeye başlarken, İstanbul'dan oranlar da gelmeye başladı. İşte CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum isimleri arasında kıyasıya bir mücadele olacağı tahmin edilen seçimdeki oy oranları.
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Türkiye, bugün yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de ise eski Belediye Başkanı Tunç Soyer'den vazgeçilmesi ile Cemil Tugay aday olarak gösterildi. AK Parti ise aday gösterdiği Hamza Dağ'ın bu seçimlerde partinin oyunu ciddi oranda artıracağını öngörüyor. Peki, İzmir'de sandıklardan gelen son durum ne?
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