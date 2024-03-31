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00:25
2 dk
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Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
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1 dk
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3 dk
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ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
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2 dk
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Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
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SESLİ HABER
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3 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
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09:16
2 dk
SESLİ HABER
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240331/sandiklarin-yuzde-59u-acildi-1082295745.html
31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı başladı: Sandıkların yüzde 22'si açıldı
31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı başladı: Sandıkların yüzde 22'si açıldı
Sputnik Türkiye
31 Mart Yerel Seçimleri'nde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Şu anda seçime katılımın yüzde 80 gerçekleştiği açıklandı. Seçim sonuçları 2024 il il bölge bölge... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye sandık başında 2024 - Sputnik Türkiye

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı başladı: Sandıkların yüzde 22'si açıldı

19:04 31.03.2024 (güncellendi: 20:08 31.03.2024)
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Ayrıntılar geliyor
31 Mart Yerel Seçimleri'nde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Şu anda seçime katılımın yüzde 80 gerçekleştiği açıklandı. Seçim sonuçları 2024 il il bölge bölge Sputnik'te.
Türkiye, 31 Mart yerel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Seçimlere katılım oranı yüzde 80 olarak açıklandı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde YSK tarafından yayın yasaklarının saat 19:19 itibarıyla kalkmasının ardından ilk sonuçlar açıklanmaya başladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener "Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.
Seçim sonuçları 2024, il il, bölge bölge tüm detaylarıyla Sputnik'te.
İstanbul'da oy oranları kaç?
31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandıklar kapanarak oy sayımına geçildi. Şehirlerden veriler gelmeye başlarken, İstanbul'dan oranlar da gelmeye başladı. İşte CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum isimleri arasında kıyasıya bir mücadele olacağı tahmin edilen seçimdeki oy oranları.
Ankara'da oy oranları
Ankara Büyükşehir Belediyesi için 2024 seçimlerinde CHP'nin adayı Mansur Yavaş ve Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok arasındaki yarış öne çıkıyor. İYİ Parti, CHP kökenli Cengiz Topel Yıldırım’ı aday gösterdi. Ankara'da oy oranları ve tüm detaylar için tıklayınız.
İzmir'de seçim sonuçları
Türkiye, bugün yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de ise eski Belediye Başkanı Tunç Soyer'den vazgeçilmesi ile Cemil Tugay aday olarak gösterildi. AK Parti ise aday gösterdiği Hamza Dağ'ın bu seçimlerde partinin oyunu ciddi oranda artıracağını öngörüyor. Peki, İzmir'de sandıklardan gelen son durum ne?
Karadeniz bölgesinden sonuçlar
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemleri tamamlanarak oy sayma işlemine geçildi. Karadeniz bölgesinde yer alan şehirlerin seçim sonuçlarına ilişkin tüm bilgiler anbean Sputnik'te.
Deprem bölgesinden yere seçim sonuçları
Deprem bölgesinde yerel yönetim anlamında halkın seçimlerinin ne olacağı merak konusu. Hatay için CHP Lütfü Savaş ile mücadeleye girmekte ayak diredi, Gökhan Zan ise TİP'in desteği olmadan yarışta. Adana'da AK Parti Kocaispir derken, İYİ Parti Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ile seçim müsabakasında. Diyarbakır ve Kilis'te oy sayımı başladı. İşte deprem bölgesinden sonuçlar.
Bursa'da seçim sonuçları
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'den Alinur Aktaş ile CHP'den Mustafa Bozbey, İYİ Parti'den Yüksel Selçuk Türkoğlu öne çıkan isimler... Peki Bursa'da son durum ne?
Eskişehir'de seçim sonuçları
Eskişehir'de 1999 yılından bu yana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Yılmaz Büyükerşen'in yerine CHP'den aday gösterilen Ayşe Ünlüce mi, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Nebi Hatipoğlu mu kazanacak? İşte Eskişehir'de son durum.
Doğudan seçim sonuçları
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımı başladı. Bölgeden ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte Doğudan son durum.
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