hatay belediye başkan adayları kimlerdir? hatay büyükşehir belediyesi hangi partide? hatay büyükşehir belediye başkanı kimdir?,kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayları kimler?,malatya belediye başkan adayları kimler,şanlıurfa belediye başkanı adayları,gaziantep belediye başkan adayları kimlerdir?,kilis belediye başkan adayları kimlerdir?,osmaniye adayları belediye
hatay belediye başkan adayları kimlerdir? hatay büyükşehir belediyesi hangi partide? hatay büyükşehir belediye başkanı kimdir?,kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayları kimler?,malatya belediye başkan adayları kimler,şanlıurfa belediye başkanı adayları,gaziantep belediye başkan adayları kimlerdir?,kilis belediye başkan adayları kimlerdir?,osmaniye adayları belediye
Deprem bölgesinde oy sayımı sürüyor: İlk sonuçlar ne yönde?
Deprem bölgesinde yerel yönetim anlamında halkın seçimlerinin ne olacağı merak konusu. Hatay için CHP Lütfü Savaş ile mücadeleye girmekte ayak diredi, Gökhan Zan ise TİP'in desteği olmadan yarışta. Adana'da AK Parti Kocaispir derken, İYİ Parti Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ile seçim müsabakasında.
Depremde en büyük kaybın yaşandığı şehir Hatay'da CHP, yoğun tartışma ve anket sürecinin ardından mevcut belediye başkanı Lütfü savaş ile devam etmekte karar kıldı.
Bir diğer tartışmalı isim ise depremin ilk saniyesinden itibaren bölgeden çektiği görüntülerle gündeme gelen Gökhan Zan oldu. Gökhan Zan depremin birinci ayında İYİ Partili olmuş, 9 ay sonra ise partiden istifa etmişti. 12 Şubat'ta ise TİP, Hatay adayının Gökhan Zan olduğunu duyurmuştu. Seçime az bir süre basına sızan ses kayıtları durumu yeniden güncelledi, TİP Zan'ı adaylıktan çekti.
Hatay'da son durum ne?
Depremin en yoğun etkilediği bölgelerden Hatay için CHPLütfü Savaş, AK Parti Mehmet Öntürk, İYİ Parti Nusret Cömert, Zafer Partisi Ömer Şakrak, Saadet-Gelecek Grubu Necmettin Çalışkan, Yeniden Refah Partisi Nuri Parlak ve Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan isimleriyle oy pusulasında yer alacaklar.
HATAY
Siyasi Parti
Aday
Oy oranı
AK Parti
Mehmet Öntürk
45.93
CHP
Lütfü Savaş
38.08
TİP
Gökhan Zan
0.81
Kahramanmaraş'ta son durum ne?
Kahramanmaraş'ta AK Parti Fırat Görgel, CHP Mukaddes Zeynep Arıkan, Yeniden Refah Muhammed Aydoğar, İYİ Parti ise Mesut Dedeoğlu ile yarışta.
KAHRAMANMARAŞ
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
AK Parti
Fırat Görgel
41.15
CHP
Mukaddes Zeynep Arıkan
19.36
Yeniden Refah
Muhammed Aydoğar
29.09
Malatya'da son durum ne?
Malatya adayları: Sami Er: AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Veli Ağbaba CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Şeyhmus Göçmez İYİ Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Avni Talha Ucuzcu Memleket Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı.
Diyarbakır belediye başkan adayları şöyle: AK Parti, Mehmet Halis Bilden, CHP Cafer Pekdemir, İYİ Parti Ahmet Çakır, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun.
DİYARBAKIR
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
AK Parti
Mehmet Halis Bilden
17.14
CHP
Cafer Pekdemir
3
DEM Parti
Serra Bucak/Doğan Hatun
62.47
Adıyaman'da son durum ne?
Adıyaman adayları ise şöyle: Ziya Polat AK Parti adayı, Mahmut Kapkaç DEM Parti, MHP İbrahim Kalaycı, Abdurrahman Tutdere CHP'nin adayı.
ADIYAMAN
Siyasi Parti
Aday
Oy Sayısı
AK Parti
Ziya Polat
28.13
DEM Parti
Mahmut Kapkaç
2.76
CHP
Abdurrahman Tutdere
49.32
Gaziantep'te son durum ne?
AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, CHP'nin Muzaffer Ertürk, İYİ Parti'nin adayı ise Yaşar Sağlam.
GAZİANTEP
Siyasi Parti
Aday
Oy Sayısı
AK Parti
Fatma Şahin
37.40
CHP
Muzaffer Ertürk
30.60
Adana'da son durum ne?
AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir. CHP Zeydan Karalar'ı yeniden aday gösterdi. İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş.
ADANA
Siyasi Parti
Aday
Oy Sayısı
AK Parti
Fatih Mehmet Kocaispir
38.85
CHP
Zeydan Karalar
50.86
İYİ Parti
Ayyüce Türkeş
4.42
Osmaniye'de son durum ne?
CHP Serkan Karayiğit, Milliyetçi Hareket Partisi İbrahim Çenet, İYİ Parti Alparslan Koca, Vatan Partisi Mehmet Nuri Börüban.
OSMANİYE
Siyasi Parti
Aday
Oy Sayısı
Milliyetçi Hareket Partisi
İbrahim Çene
39.73
CHP
Serkan Karayiğit
22.91
İYİ Parti
Alparslan Koca
25.28
Kiliste son durum ne?
AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat, MHP Hasan Kara, CHP ise Hakan Bilecen.
KİLİS
Siyasi Parti
Aday
Oy Sayısı
AK Parti
Reşit Polat
24.79
MHP
Hasan Kara
23.27
CHP
Hakan Bilecen
41.36
Elazığ'da son durum ne?
Coşkun Çağlar Duran CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı, Hayrettin Kaya DEM Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı, Murat Aygen MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı, Şahin Şerifoğulları AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı.
ELAZIĞ
Siyasi Parti
Aday
Oy Sayısı
AK Parti
Şahin Şerifoğulları
39.53
MHP
Murat Aygen
11.25
CHP
Coşkun Çağlar Duran
15.37
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
17:42 31.03.2024
Oy sayımı başladı
Diyarbakır’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işleminin saat 16.00'da sona ermesiyle başlayan oy sayımı başladı. Kilis’te de oy sayımı devam ediyor.