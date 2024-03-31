Deprem bölgesinde oy sayımı sürüyor: İlk sonuçlar ne yönde?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
07:05
3 dk
SESLİ HABER
Musk, ABD seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
07:30
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan AB’ye tehdit
08:00
1 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
08:11
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
08:25
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
08:35
2 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
08:50
1 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
09:05
1 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
09:41
1 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
10:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
10:11
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
10:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Washington’un Crocus açıklamalarını yorumladı
10:36
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan ‘Ukrayna’ iddialarını yalanladı
10:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, NATO’ya sinyal verdi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
11:35
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Uzlaşı sağlanmasını umuyoruz
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
12:09
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
12:23
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
12:35
2 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
16:10
4 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
16:24
1 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Ukrayna’da kötümser güçler yükseliyor
16:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
16:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
17:21
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
17:34
4 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
17:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması çok tehlikeli
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
18:52
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
20:04
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, NATO’ya sinyal verdi
00:01
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
00:12
1 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
00:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus kolluk kuvvetlerinden kaynak açıkladı: Teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir
00:37
2 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
00:51
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Ukrayna’da kötümser güçler yükseliyor
01:00
2 dk
SESLİ HABER
Mali'den Rusya’ya teşekkür
01:15
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
01:27
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
01:40
1 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
01:52
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macron’un Rusya karşıtı söylemi başarısız oldu
02:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: Washington, Moskova’ya eksik bilgi verdi
02:15
4 dk
SESLİ HABER
Japon gazeteci, Mariupol’de şaşkınlığını gizleyemedi
02:29
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
02:44
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan ‘Ukrayna’ iddialarını yalanladı
02:52
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
03:01
3 dk
SESLİ HABER
Musk, ABD seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
03:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Ukrayna’ya dair kritik açıklama
03:29
3 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret
09:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
09:38
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası uyardı: Rusya, Çin ve İran ittifakı Batı için kabusa dönüşebilir
09:52
2 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı anlattı: NATO üzerimize uçak bombası attı
10:16
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Uzlaşı sağlanmasını umuyoruz
10:31
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Rusya, Ukrayna ordusuna çok sert vuruyor
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
11 dk
SESLİ HABER
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: ABD’nin elinde ipuçları vardı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis ilk kez sadece kadın mahkumların ayağını yıkadı
11:28
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti
11:41
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz-Fransız yapımı füzenin içini ilk kez Sputnik görüntüledi
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: ABD’nin dünyayı yönettiğini sanması çok tehlikeli
12:14
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
12:26
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan AB’ye tehdit
12:38
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Washington’un Crocus açıklamalarını yorumladı
12:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
15:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Ukrayna'ya yardım paketine onay çıkmadı
15:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
19:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
20:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
21:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
22:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
23:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240331/deprem-bolgesinde-yerel-secim-diyarbakir-ve-kiliste-oy-sayimi-basladi-1082164268.html
Deprem bölgesinde oy sayımı sürüyor: İlk sonuçlar ne yönde?
Deprem bölgesinde oy sayımı sürüyor: İlk sonuçlar ne yönde?
Sputnik Türkiye
Deprem bölgesinde yerel yönetim anlamında halkın seçimlerinin ne olacağı merak konusu. Hatay için CHP Lütfü Savaş ile mücadeleye girmekte ayak diredi, Gökhan... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T17:45+0300
2024-03-31T20:02+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
lütfü savaş
31 mart yerel seçimleri
adıyaman
malatya
gaziantep
elazığ
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082290489_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_d70977b0f16d7c780fc0113b17f24701.jpg
hatay
adıyaman
malatya
gaziantep
elazığ
kahramanmaraş
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082290489_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8897ca5da512fd3c572644295edc003.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay belediye başkan adayları kimlerdir? hatay büyükşehir belediyesi hangi partide? hatay büyükşehir belediye başkanı kimdir?,kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayları kimler?,malatya belediye başkan adayları kimler,şanlıurfa belediye başkanı adayları,gaziantep belediye başkan adayları kimlerdir?,kilis belediye başkan adayları kimlerdir?,osmaniye adayları belediye
hatay belediye başkan adayları kimlerdir? hatay büyükşehir belediyesi hangi partide? hatay büyükşehir belediye başkanı kimdir?,kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayları kimler?,malatya belediye başkan adayları kimler,şanlıurfa belediye başkanı adayları,gaziantep belediye başkan adayları kimlerdir?,kilis belediye başkan adayları kimlerdir?,osmaniye adayları belediye
Diyarbakır ve Kilis'te oy sayımı başladı - Sputnik Türkiye

Deprem bölgesinde oy sayımı sürüyor: İlk sonuçlar ne yönde?

17:45 31.03.2024 (güncellendi: 20:02 31.03.2024)
Abone ol
Deprem bölgesinde yerel yönetim anlamında halkın seçimlerinin ne olacağı merak konusu. Hatay için CHP Lütfü Savaş ile mücadeleye girmekte ayak diredi, Gökhan Zan ise TİP'in desteği olmadan yarışta. Adana'da AK Parti Kocaispir derken, İYİ Parti Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ile seçim müsabakasında.
6 Şubat 2023 depremleri özellikle 11 ili etkiledi. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ depremin ardından yerel yönetimleri daha sıkı sorgulamaya başladı.
Depremde en büyük kaybın yaşandığı şehir Hatay'da CHP, yoğun tartışma ve anket sürecinin ardından mevcut belediye başkanı Lütfü savaş ile devam etmekte karar kıldı.
Bir diğer tartışmalı isim ise depremin ilk saniyesinden itibaren bölgeden çektiği görüntülerle gündeme gelen Gökhan Zan oldu. Gökhan Zan depremin birinci ayında İYİ Partili olmuş, 9 ay sonra ise partiden istifa etmişti. 12 Şubat'ta ise TİP, Hatay adayının Gökhan Zan olduğunu duyurmuştu. Seçime az bir süre basına sızan ses kayıtları durumu yeniden güncelledi, TİP Zan'ı adaylıktan çekti.

Hatay'da son durum ne?

Depremin en yoğun etkilediği bölgelerden Hatay için CHP Lütfü Savaş, AK Parti Mehmet Öntürk, İYİ Parti Nusret Cömert, Zafer Partisi Ömer Şakrak, Saadet-Gelecek Grubu Necmettin Çalışkan, Yeniden Refah Partisi Nuri Parlak ve Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan isimleriyle oy pusulasında yer alacaklar.
HATAY

Siyasi Parti

Aday

Oy oranı

AK Parti

Mehmet Öntürk

45.93

CHP

Lütfü Savaş

38.08

TİP

Gökhan Zan

0.81

Kahramanmaraş'ta son durum ne?

Kahramanmaraş'ta AK Parti Fırat Görgel, CHP Mukaddes Zeynep Arıkan, Yeniden Refah Muhammed Aydoğar, İYİ Parti ise Mesut Dedeoğlu ile yarışta.
KAHRAMANMARAŞ

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

AK Parti

Fırat Görgel

41.15

CHP

Mukaddes Zeynep Arıkan

19.36

Yeniden Refah

Muhammed Aydoğar

29.09

Malatya'da son durum ne?

Malatya adayları: Sami Er: AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Veli Ağbaba CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Şeyhmus Göçmez İYİ Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Avni Talha Ucuzcu Memleket Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı.
MALATYA

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

AK Parti

Sami Er

48.59

CHP

Veli Ağbaba

37.75

Şanlıurfa'da son durum ne?

Şanlıurfa için AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül, CHP'nin adayı Mustafa Koyuncu, YRP'nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar, Celaleddin Erkmen DEM Parti, İYİ Parti Sinan Çelik.
ŞANLIURFA

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

AK Parti

Zeynel Abidin Beyazgül

35.90

CHP

Mustafa Koyuncu

1.27

YRP

Mehmet Kasım Gülpınar

35.61

Diyarbakır'da son durum ne?

Diyarbakır belediye başkan adayları şöyle: AK Parti, Mehmet Halis Bilden, CHP Cafer Pekdemir, İYİ Parti Ahmet Çakır, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun.
DİYARBAKIR

Siyasi Parti

Aday

Oy Oranı

AK Parti

Mehmet Halis Bilden

17.14

CHP

Cafer Pekdemir

3

DEM Parti

Serra Bucak/Doğan Hatun

62.47

Adıyaman'da son durum ne?

Adıyaman adayları ise şöyle: Ziya Polat AK Parti adayı, Mahmut Kapkaç DEM Parti, MHP İbrahim Kalaycı, Abdurrahman Tutdere CHP'nin adayı.
ADIYAMAN

Siyasi Parti

Aday

Oy Sayısı

AK Parti

Ziya Polat

28.13

DEM Parti

Mahmut Kapkaç

2.76

CHP

Abdurrahman Tutdere

49.32

Gaziantep'te son durum ne?

AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, CHP'nin Muzaffer Ertürk, İYİ Parti'nin adayı ise Yaşar Sağlam.
GAZİANTEP

Siyasi Parti

Aday

Oy Sayısı

AK Parti

Fatma Şahin

37.40

CHP

Muzaffer Ertürk

30.60

Adana'da son durum ne?

AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir. CHP Zeydan Karalar'ı yeniden aday gösterdi. İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş.
ADANA

Siyasi Parti

Aday

Oy Sayısı

AK Parti

Fatih Mehmet Kocaispir

38.85

CHP

Zeydan Karalar

50.86

İYİ Parti

Ayyüce Türkeş

4.42

Osmaniye'de son durum ne?

CHP Serkan Karayiğit, Milliyetçi Hareket Partisi İbrahim Çenet, İYİ Parti Alparslan Koca, Vatan Partisi Mehmet Nuri Börüban.
OSMANİYE

Siyasi Parti

Aday

Oy Sayısı

Milliyetçi Hareket Partisi

İbrahim Çene

39.73

CHP

Serkan Karayiğit

22.91

İYİ Parti

Alparslan Koca

25.28

Kiliste son durum ne?

AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat, MHP Hasan Kara, CHP ise Hakan Bilecen.
KİLİS

Siyasi Parti

Aday

Oy Sayısı

AK Parti

Reşit Polat

24.79

MHP

Hasan Kara

23.27

CHP

Hakan Bilecen

41.36

Elazığ'da son durum ne?

Coşkun Çağlar Duran CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı, Hayrettin Kaya DEM Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı, Murat Aygen MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı, Şahin Şerifoğulları AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı.
ELAZIĞ

Siyasi Parti

Aday

Oy Sayısı

AK Parti

Şahin Şerifoğulları

39.53

MHP

Murat Aygen

11.25

CHP

Coşkun Çağlar Duran

15.37

Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
17:42 31.03.2024
Oy sayımı başladı
Diyarbakır’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işleminin saat 16.00'da sona ermesiyle başlayan oy sayımı başladı. Kilis’te de oy sayımı devam ediyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала