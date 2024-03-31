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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Ankara'da seçim heyecanı: Büyükşehirde Mansur Yavaş-Turgut Altınok yarışı
Ankara'da seçim heyecanı: Büyükşehirde Mansur Yavaş-Turgut Altınok yarışı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi için 2024 seçimlerinde CHP'nin adayı Mansur Yavaş ve Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok arasındaki yarış öne çıkıyor. İYİ Parti... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
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Yavaş-Altınok - Sputnik Türkiye

Ankara'da seçim heyecanı: Büyükşehirde Mansur Yavaş-Turgut Altınok yarışı

18:49 31.03.2024 (güncellendi: 19:50 31.03.2024)
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Ankara Büyükşehir Belediyesi için 2024 seçimlerinde CHP'nin adayı Mansur Yavaş ve Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok arasındaki yarış öne çıkıyor. İYİ Parti, CHP kökenli Cengiz Topel Yıldırım’ı aday gösterdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 24 aday yarışıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle: AK Parti: Turgut Altınok, İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım, Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar, Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene, Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin, Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak, Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan, Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral, Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal, Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver, Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş, Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan, Ocak Partisi: Murat Yardımcı, Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek, Millet Partisi: Salih Koç, Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı, Saadet Partisi: Cafer Güneş, Vatan Partisi: Utku Reyhan.

Yavaş ve Altınok yarışı

Yerel seçimlerin en merak edilen noktalarından biri şüphesiz Ankara.
Mansur Yavaş, 2019’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Millet İttifakı'nın desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı seçilmişti. Mansur Yavaş, Ankara projelerini tamamlamak için son kez yetki istedi. Sloganı, "Az laf çok iş”.
Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok, 2019'daki yerel seçimlerde Keçiören'de yaklaşık yüzde 64 oy almış, Millet İttifakı’nın İYİ Partili adayı Güçlü Şenel’e 30 puan fark atmıştı atmıştı. Altınok 2024'te ise Ankara için aday oldu.
ANKARA

Siyasi Parti

Aday

Oy oranı

CHP

Mansur Yavaş

56.34

Cumhur İttifakı

Turgut Altınok

36.35

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Gültan Kışanak

0.52

Yeniden Refah Partisi

Suat Kılıç

2.44

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