https://sputniknews.com.tr/20240401/ankarada-yaris-kizisiyor-etimesgutta-erdal-besikcioglu-mu-enver-demirel-mi-1082312618.html

Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu farkla kazandı

Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu farkla kazandı

Sputnik Türkiye

Ankara'da oy sayımı bitti. Etimesgut da en merak edilen ilçelerden biriydi. Etimesgut'ta sandıkların açıldığı ilk andan itibaren fark ortaya koyan Erdal... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T12:18+0300

2024-04-01T12:18+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

ankara

seçim

seçim sonuçları

ankara seçim sonuçları

erdal beşikçioğlu

enver demirel

mhp

etimesgut seçim sonuçları

etimesgut

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Yerel seçimlerde Ankara'nın en merakla beklenen ilçelerinden biri de Etimesgut oldu.Etimesgut'ta kazandı?Peki Etimesgut'ta hangi aday önde bitirdi? Ankara Etimesgut Belediyesi başkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu önde bitirdi. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32.88 oy ile ikinci oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavastan-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-degerlendirme-saat-22de-belediyeye-bekliyorum-1082311628.html

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