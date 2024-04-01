https://sputniknews.com.tr/20240401/ankarada-yaris-kizisiyor-etimesgutta-erdal-besikcioglu-mu-enver-demirel-mi-1082312618.html
Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu farkla kazandı
Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu farkla kazandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da oy sayımı bitti. Etimesgut da en merak edilen ilçelerden biriydi. Etimesgut'ta sandıkların açıldığı ilk andan itibaren fark ortaya koyan Erdal... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T12:18+0300
2024-04-01T12:18+0300
2024-04-01T12:19+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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etimesgut seçim sonuçları
etimesgut
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Yerel seçimlerde Ankara'nın en merakla beklenen ilçelerinden biri de Etimesgut oldu.Etimesgut'ta kazandı?Peki Etimesgut'ta hangi aday önde bitirdi? Ankara Etimesgut Belediyesi başkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu önde bitirdi. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32.88 oy ile ikinci oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavastan-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-degerlendirme-saat-22de-belediyeye-bekliyorum-1082311628.html
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Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu farkla kazandı
12:18 01.04.2024 (güncellendi: 12:19 01.04.2024)
Ankara'da oy sayımı bitti. Etimesgut da en merak edilen ilçelerden biriydi. Etimesgut'ta sandıkların açıldığı ilk andan itibaren fark ortaya koyan Erdal Beşikçioğlu, seçim yarışını MHP adayı Demirel'den önde bitirdi.
Yerel seçimlerde Ankara'nın en merakla beklenen ilçelerinden biri de Etimesgut oldu.
Peki Etimesgut'ta hangi aday önde bitirdi?
Ankara Etimesgut Belediyesi başkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu
önde bitirdi. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32.88 oy ile ikinci oldu.
Etimesgut'ta kim önde?
Siyasi Parti
Aday
Oy Oranı
CHP
Erdal Beşikçioğlu
56.58
MHP
Enver Demirel
32.62