https://sputniknews.com.tr/20240110/erdal-besikcioglu-yerel-secimlerde-adayligini-acikladi-1079512026.html

Erdal Beşikçioğlu yerel seçimlerde adaylığını açıkladı

Erdal Beşikçioğlu yerel seçimlerde adaylığını açıkladı

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu belirtildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T17:53+0300

2024-01-10T17:53+0300

2024-01-10T18:11+0300

erdal beşikçioğlu

aday

yerel seçimler

politika

etimesgut

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Erdal Beşikçioğlu'nun yerel seçimlerde aday olduğunu kendisiyle görüştüğünü ifade etti. Işık sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum, 'CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım' dedi. Amirim hayırlı olsun dedim" ifadelerine yer verdi.Bu akşam saat 19.00’da toplanacak olan CHP Parti Meclisi'ne, Merkez Yürütme Kurulu'ndan geçen kararın sunulması bekleniyor.Erdal Beşikçioğlu kimdir ?Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Babasının Vakıflar Bankası’nda müdür olması sebebiyle ilkokula Ankara’da başlayan Beşikçioğlu sonra Kayseri ve İzmir‘de devam etti.Lise eğitimine önce İzmir Özel Türk Koleji’nde ardından İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi’nde devam etti. Lise eğitimini Ankara’da tamamladı.1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na giren Erdal Beşikçioğlu, 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda göreve başladı. 1995-1996 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda müdür vekili olarak görev yaptı. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görevine devam etti.Erdal Beşikçioğlu, konservatuvardan sınıf arkadaşı olan oyuncu Elvin Beşikçioğlu ile 1991’den beri evli olup bir kız çocuğu babasıdır.

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