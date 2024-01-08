https://sputniknews.com.tr/20240108/baris-yarkadas-memleket-partisinin-chp-ile-anlasma-olmazsa-cikaracagi-istanbul-adayini-acikladi-1079442211.html

Barış Yarkadaş, Memleket Partisi’nin CHP ile anlaşma olmazsa çıkaracağı İstanbul adayını açıkladı

Barış Yarkadaş, Memleket Partisi’nin CHP ile anlaşma olmazsa çıkaracağı İstanbul adayını açıkladı

Gazeteci Barış Yarkadaş, Memleket Partisi’nin İstanbul adayının Mehmet Sevigen olabileceğini ifade etti. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T23:40+0300

2024-01-08T23:40+0300

2024-01-09T00:05+0300

politika

mehmet sevigen

barış yarkadaş

memleket partisi

chp

31 mart yerel seçimleri

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TV 100 televizyon kanalında 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Barış Yarkadaş, Memleket Partisi’nin CHP ile anlaşma olmazsa çıkaracağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mehmet Sevigen olabileceğini açıkladı. Yarkadaş, yayın sırasında "Memleket Partisi kurmaylarına sordum, anlaşma olmazsa Mehmet Sevigen’in aday gösterileceğini söylediler. Mehmet Sevigen’i aradım, 'aday değilim' demedi" ifadelerini kullandı. Mehmet Sevigen kimdir?Mehmet Sevigen 4 Temmuz 1954 tarihinde Malatya’da dünyaya geldi. 1976'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete başladı. Sevigen CHP'nin 12 Eylül Darbesi'nde kapatılmasından sonra, Rahşan Ecevit tarafından 1985'te kurulan Demokratik Sol Parti'ye katıldı ve bu partide İstanbul İl Başkanlığı yaptı. 1991 seçimlerinde DSP'nin, meclise girebilen 7 milletvekilinden biri oldu.CHP'nin 1992 yılında yeniden açılması sürecinde DSP'nin CHP'ye katılmasını savundu, fakat isteği kabul edilmeyince 17 Eylül 1992 tarihinde DSP'den ayrılarak CHP'ye katıldı. Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanı olduğu 1992-2010 yılları arasında, 19., 20., 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekilliği ve Tansu Çiller'in Başbakanlığındaki 52. hükûmette (1995-1996) dört ay süreyle Devlet Bakanlığı yaptı.26-27 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 32. Olağan Kurultayı'nda parti meclisine son sıradan seçildi. Kurultay sonrasında yeniden oluşturulan Merkez Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreter Önder Sav'ın yardımcılığı görevine getirildi. 24 Ağustos 2008 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen bir açılış töreninde, sunucu Erhan Öner'i darp etti.Mehmet Sevigen'in 2009 yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde bazı adaylardan kabul edilemeyecek isteklerde bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Sevigen bu iddiaları kabul etmese de CHP'den ve kamuoyundan gelen baskılar üzerine 20 Şubat 2009 tarihinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.Kasım 2021'de CHP Yüksek Disiplin Kurulu, dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" açıklamalarını eleştiren ve tepki gösteren Sevigen'in oy birliğiyle partiden ihracına karar verdi.Vefa Lisesi'nden mezun olan Mehmet Sevigen, Gülay Sevigen'le evli ve 2 çocuk babasıdır.

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