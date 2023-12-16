https://sputniknews.com.tr/20231216/muharrem-ince-imamoglunu-destekleyecegimizi-acikladim-chpde-korku-ve-endise-basladi-1078535519.html

Muharrem İnce: İmamoğlu’nu destekleyeceğimizi açıkladım, CHP’de korku ve endişe başladı

Muharrem İnce: İmamoğlu’nu destekleyeceğimizi açıkladım, CHP’de korku ve endişe başladı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İstanbul yerel seçiminde Ekrem İmamoğlu’nu destekleme kararı almalarının ardından CHP’de korku ve endişe başladığını... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T22:26+0300

2023-12-16T22:26+0300

2023-12-16T22:26+0300

türkiye

memleket partisi

muharrem ince

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

istanbul büyükşehir belediye başkanlığı

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Nazilli’de seçmenlerle bir araya geldi.Belediye meydanında konuşma yapan İnce, 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi bilerek kaybettiğini ileri sürdü.İnce, "7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz, 6'lı masa yanlış" dediğini hatırlatarak, "Artık hiçbir şey yapamayan Erdoğan'a seçimi bile bile verdiler. Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin, Meclis çoğunluğunu kaybetmişsin. Milleti kandırmışsınız. Ortada icraat yok, ortada AK Parti korkusu var sadece. AK Parti korkusuyla seçim olmaz. Ülke böyle yönetilmez" dedi.Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıklamasının ardından CHP’de korku ve endişenin başladığını belirten İnce, "Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket" diye konuştu.İnce konuşmasının ardından Nazilli Tarım Fuarı'ndaki stantları inceledi ve Uzun Çarşı’da esnafı ziyaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20231216/izmir-buyuksehir-belediye-meclisi-iyi-parti-grup-baskanvekili-istifa-etti-1078514163.html

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