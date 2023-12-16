https://sputniknews.com.tr/20231216/muharrem-ince-imamoglunu-destekleyecegimizi-acikladim-chpde-korku-ve-endise-basladi-1078535519.html
Muharrem İnce: İmamoğlu’nu destekleyeceğimizi açıkladım, CHP’de korku ve endişe başladı
Muharrem İnce: İmamoğlu’nu destekleyeceğimizi açıkladım, CHP’de korku ve endişe başladı
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İstanbul yerel seçiminde Ekrem İmamoğlu’nu destekleme kararı almalarının ardından CHP’de korku ve endişe başladığını... 16.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-16T22:26+0300
2023-12-16T22:26+0300
2023-12-16T22:26+0300
türkiye
memleket partisi
muharrem ince
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
istanbul büyükşehir belediye başkanlığı
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/10/1078535231_0:51:1514:903_1920x0_80_0_0_33038816be7f1c7fdda9f529bbe38448.jpg
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Nazilli’de seçmenlerle bir araya geldi.Belediye meydanında konuşma yapan İnce, 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi bilerek kaybettiğini ileri sürdü.İnce, "7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz, 6'lı masa yanlış" dediğini hatırlatarak, "Artık hiçbir şey yapamayan Erdoğan'a seçimi bile bile verdiler. Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin, Meclis çoğunluğunu kaybetmişsin. Milleti kandırmışsınız. Ortada icraat yok, ortada AK Parti korkusu var sadece. AK Parti korkusuyla seçim olmaz. Ülke böyle yönetilmez" dedi.Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıklamasının ardından CHP’de korku ve endişenin başladığını belirten İnce, "Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket" diye konuştu.İnce konuşmasının ardından Nazilli Tarım Fuarı'ndaki stantları inceledi ve Uzun Çarşı’da esnafı ziyaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20231216/izmir-buyuksehir-belediye-meclisi-iyi-parti-grup-baskanvekili-istifa-etti-1078514163.html
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/10/1078535231_122:0:1393:953_1920x0_80_0_0_98f66c08c33119eb7abe5359607e3fad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
memleket partisi, muharrem ince, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul büyükşehir belediye başkanlığı, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu
memleket partisi, muharrem ince, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul büyükşehir belediye başkanlığı, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu
Muharrem İnce: İmamoğlu’nu destekleyeceğimizi açıkladım, CHP’de korku ve endişe başladı
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İstanbul yerel seçiminde Ekrem İmamoğlu’nu destekleme kararı almalarının ardından CHP’de korku ve endişe başladığını söyledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Nazilli’de seçmenlerle bir araya geldi.
Belediye meydanında konuşma yapan İnce, 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi bilerek kaybettiğini ileri sürdü.
İnce, "7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz, 6'lı masa yanlış" dediğini hatırlatarak, "Artık hiçbir şey yapamayan Erdoğan'a seçimi bile bile verdiler. Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin, Meclis çoğunluğunu kaybetmişsin. Milleti kandırmışsınız. Ortada icraat yok, ortada AK Parti korkusu var sadece. AK Parti korkusuyla seçim olmaz. Ülke böyle yönetilmez" dedi.
Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıklamasının ardından CHP’de korku ve endişenin başladığını belirten İnce, "Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket" diye konuştu.
İnce konuşmasının ardından Nazilli Tarım Fuarı'ndaki stantları inceledi ve Uzun Çarşı’da esnafı ziyaret etti.