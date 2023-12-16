https://sputniknews.com.tr/20231216/izmir-buyuksehir-belediye-meclisi-iyi-parti-grup-baskanvekili-istifa-etti-1078514163.html

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç partisinden istifa etti. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T00:32+0300

2023-12-16T00:32+0300

2023-12-16T00:40+0300

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izmir büyükşehir belediye başkanlığı

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

izmir büyükşehir belediyesi

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Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan ve son günlerde istifa, ihraç ve disiplin sevkleriyle gündemde olan İYİ Parti’de bir istifa daha yaşandı.İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, Bornova, Manisa ve İzmir Büyükşehir belediyelerinde uzun yıllar üst düzey kamu yöneticiliği yaptığını, partisinin kuruluş aşamasında kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldığını belirtti.2019 yılında yapılan seçimlerde Bornova ve Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği, aynı zamanda da grup başkanvekilliği görevini üstlendiğini aktaran Sevinç, şunları kaydetti:İYİ Parti'deki istifalarİYİ Parti'de son dönemde; Ankara Milletvekili Adnan Beker, partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmişti.Daha öncesinde ise Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifalarını açıklamıştı.Daha sonra Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231215/iyi-partiden-bir-istifa-daha-1078499407.html

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