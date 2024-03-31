https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavastan-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-degerlendirme-saat-22de-belediyeye-bekliyorum-1082311628.html
Mansur Yavaş'tan seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme: 'Saat 22'de belediyeye bekliyorum'
Mansur Yavaş'tan seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme: 'Saat 22'de belediyeye bekliyorum'
Sputnik Türkiye
Mansur Yavaş, "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T20:05+0300
2024-03-31T20:05+0300
2024-03-31T21:43+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mansur yavaş
ankara
sonuç
seçim
seçim sonuçları
seçim sonuçları
seçim sonuçları
ankara seçim sonuçları
ankara seçim
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082257359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c5212960471555a159b21d1cffc530a.jpg
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Ankara'da ilk sonuçların gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı:Mansur Yavaş ayrıca attığı tweette "Başkentin güzel yürekli insanları. İlçelerde sandıklar netleşinceye kadar programımızda biraz sarkma olabilir. Sandık görevlilerimizle birlikte; hep birlikte kutlayacağız" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240331/ankarada-secim-heyecani-buyuksehirde-mansur-yavas-turgut-altinok-yarisi-1082260485.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1f/1082257359_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_144599f646d2aaf486eea218df29590a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara seçim sonuçları,ankara belediyesi ilçe ilçe yerel seçim sonuçları,ankara ilçe ilçe 2024 yerel seçim sonuçlarini anlik ve canli nasil takip ederim?,seçim sonuçları canlı
ankara seçim sonuçları,ankara belediyesi ilçe ilçe yerel seçim sonuçları,ankara ilçe ilçe 2024 yerel seçim sonuçlarini anlik ve canli nasil takip ederim?,seçim sonuçları canlı
Mansur Yavaş'tan seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme: 'Saat 22'de belediyeye bekliyorum'
20:05 31.03.2024 (güncellendi: 21:43 31.03.2024)
Mansur Yavaş, "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum." dedi.
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Ankara'da ilk sonuçların gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum."
Mansur Yavaş ayrıca attığı tweette "Başkentin güzel yürekli insanları. İlçelerde sandıklar netleşinceye kadar programımızda biraz sarkma olabilir. Sandık görevlilerimizle birlikte; hep birlikte kutlayacağız" açıklamasında bulundu.