https://sputniknews.com.tr/20240331/mansur-yavastan-secim-sonuclarina-iliskin-ilk-degerlendirme-saat-22de-belediyeye-bekliyorum-1082311628.html

Mansur Yavaş'tan seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme: 'Saat 22'de belediyeye bekliyorum'

Mansur Yavaş'tan seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme: 'Saat 22'de belediyeye bekliyorum'

Sputnik Türkiye

Mansur Yavaş, "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T20:05+0300

2024-03-31T20:05+0300

2024-03-31T21:43+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

mansur yavaş

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seçim sonuçları

seçim sonuçları

seçim sonuçları

ankara seçim sonuçları

ankara seçim

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CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Ankara'da ilk sonuçların gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı:Mansur Yavaş ayrıca attığı tweette "Başkentin güzel yürekli insanları. İlçelerde sandıklar netleşinceye kadar programımızda biraz sarkma olabilir. Sandık görevlilerimizle birlikte; hep birlikte kutlayacağız" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240331/ankarada-secim-heyecani-buyuksehirde-mansur-yavas-turgut-altinok-yarisi-1082260485.html

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