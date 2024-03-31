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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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CANLI | İstanbul'da yerel seçim yarışı: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
CANLI | İstanbul'da yerel seçim yarışı: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
Sputnik Türkiye
31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandıklar kapanarak oy sayımına geçildi. Şehirlerden veriler gelmeye başlarken, İstanbul'dan oranlar da gelmeye başladı. İşte... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
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İstanbul dolunay - Sputnik Türkiye

CANLI | İstanbul'da yerel seçim yarışı: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

19:04 31.03.2024 (güncellendi: 19:46 31.03.2024)
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31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandıklar kapanarak oy sayımına geçildi. Şehirlerden veriler gelmeye başlarken, İstanbul'dan oranlar da gelmeye başladı. İşte CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum isimleri arasında kıyasıya bir mücadele olacağı tahmin edilen seçimin anbean oranları.
Türkiye'de seçmenler bugün kendilerini yönetecek olan yerel yöneticileri seçimek için oy kullandı.
CHP Ekrem İmamoğlu, AK Parti Murat Kurum, İYİ Parti Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu, Saadet Partisi Birol Aydın, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz, Vatan Partisi İbrahim Okan Özkan ve DEM Parti ise Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni isimleriyle oy pusulasında yer alırken; kimin seçimlerden galip geleceği ise merak konusu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şüphesiz sonuçları en merak edilen şehirlerin başında geliyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u aday göstermiş, Cumhuriyet Halk Partisi ise Ekrem İmamoğlu ile devam etme kararı almıştı. Seçimlerin bu ikili arasında kıyasıya bir mücadele ile geçmesi bekleniyor.
2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları

Siyasi parti

İsim

Oy sayısı

Oy oranı

Cumhuriyet Halk Partisi

Ekrem İmamoğlu

4. 171.118

% 48.80

Adalet ve Kalkınma Partisi

Binali Yıldırım

4.149.656

% 48.55

Saadet Partisi

Necdet Gökçınar

103.300

% 1.21

31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim Anlık Sonuçları: Açılan Sandık % 13.21

Siyasi parti

İsim

Oy oranı

Cumhuriyet Halk Partisi

Ekrem İmamoğlu

% 49.53

Adalet ve Kalkınma Partisi

Murat Kurum

% 41.79

İYİ Parti

Buğra Kavuncu

% 0.62

DEM Parti

M.Danış Beştaş/ Murat Çepni

% 1.98

Yeniden Refah Partisi

Mehmet Altınöz

% 1.99

Memleket Partisi

Berk Hacıgüzeller

% 0.06

Zafer Partisi

Azmi Karamahmutoğlu

% 0.92

Seçim - seçmen - Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
17:00
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19:21 31.03.2024
İstanbul'da ilk sonuçlar açıklandı
İlk sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları arasında Ekrem İmamoğlu yüzde 49.09 ile ilk sırada yer alırken, Murat Kurum ise 42.05 oy aldı.
19:04 31.03.2024
İlk seçim sonuçları beklenirken İstanbul için Necati Özkan’dan manidar paylaşım
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen iletişimci Necati Özkan şu paylaşımı yaptı:
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