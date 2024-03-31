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CANLI | İstanbul'da yerel seçim yarışı: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandıklar kapanarak oy sayımına geçildi. Şehirlerden veriler gelmeye başlarken, İstanbul'dan oranlar da gelmeye başladı. İşte CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum isimleri arasında kıyasıya bir mücadele olacağı tahmin edilen seçimin anbean oranları.
Türkiye'de seçmenler bugün kendilerini yönetecek olan yerel yöneticileri seçimek için oy kullandı.
CHP Ekrem İmamoğlu, AK Parti Murat Kurum, İYİ Parti Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu, Saadet Partisi Birol Aydın, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz, Vatan Partisi İbrahim Okan Özkan ve DEM Parti ise Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni isimleriyle oy pusulasında yer alırken; kimin seçimlerden galip geleceği ise merak konusu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şüphesiz sonuçları en merak edilen şehirlerin başında geliyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u aday göstermiş, Cumhuriyet Halk Partisi ise Ekrem İmamoğlu ile devam etme kararı almıştı. Seçimlerin bu ikili arasında kıyasıya bir mücadele ile geçmesi bekleniyor.
2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları
Siyasi parti
İsim
Oy sayısı
Oy oranı
Cumhuriyet Halk Partisi
Ekrem İmamoğlu
4. 171.118
% 48.80
Adalet ve Kalkınma Partisi
Binali Yıldırım
4.149.656
% 48.55
Saadet Partisi
Necdet Gökçınar
103.300
% 1.21
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim Anlık Sonuçları: Açılan Sandık % 13.21