CANLI | İstanbul'da yerel seçim yarışı: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'u aday göstermiş, Cumhuriyet Halk Partisi iseile devam etme kararı almıştı. Seçimlerin bu ikili arasında kıyasıya bir mücadele ile geçmesi bekleniyor.