https://sputniknews.com.tr/20240331/ekrem-imamoglu-aciklama-yapiyor--1082311412.html

CHP'den ilk açıklamayı yapan Ekrem İmamoğlu: Tablo bizi ziyadesiyle memnun etmekte

CHP'den ilk açıklamayı yapan Ekrem İmamoğlu: Tablo bizi ziyadesiyle memnun etmekte

Sputnik Türkiye

Sandıkların kapanması ve oyların sayılmaya başlamasından 3 saat sonra CHP'den gelen ilk açıklamayı yapan Ekrem İmamoğlu, "Şu an gördüğümüz tablo bizi... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-31T19:51+0300

2024-03-31T19:51+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

istanbul

ekrem imamoğlu

ibb

açıklama

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor. İmamoğlu, "Şu an gördüğümüz tablo bizi ziyadesiyle memnun etmekte" dedi. Sandıkların kapanması ve oyların sayılmaya başlamasından 3 saat sonra açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu an itibarıyla yüzde 40'a doğru giden oranda veriye sahibiz. Veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim: Vatandaşımızın bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240331/canli--istanbulda-yerel-secim-yarisi-ekrem-imamoglu-mu-murat-kurum-mu-1082286719.html

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