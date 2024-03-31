https://sputniknews.com.tr/20240331/ekrem-imamoglu-aciklama-yapiyor--1082311412.html
CHP'den ilk açıklamayı yapan Ekrem İmamoğlu: Tablo bizi ziyadesiyle memnun etmekte
CHP'den ilk açıklamayı yapan Ekrem İmamoğlu: Tablo bizi ziyadesiyle memnun etmekte
Sputnik Türkiye
Sandıkların kapanması ve oyların sayılmaya başlamasından 3 saat sonra CHP'den gelen ilk açıklamayı yapan Ekrem İmamoğlu, "Şu an gördüğümüz tablo bizi... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T19:51+0300
2024-03-31T19:51+0300
2024-03-31T20:01+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
istanbul
ekrem imamoğlu
ibb
açıklama
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor. İmamoğlu, "Şu an gördüğümüz tablo bizi ziyadesiyle memnun etmekte" dedi. Sandıkların kapanması ve oyların sayılmaya başlamasından 3 saat sonra açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu an itibarıyla yüzde 40'a doğru giden oranda veriye sahibiz. Veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim: Vatandaşımızın bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240331/canli--istanbulda-yerel-secim-yarisi-ekrem-imamoglu-mu-murat-kurum-mu-1082286719.html
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imamoğlu açıklama, imamoğlu seçim açıklama, imamoğlu son dakika
CHP'den ilk açıklamayı yapan Ekrem İmamoğlu: Tablo bizi ziyadesiyle memnun etmekte
19:51 31.03.2024 (güncellendi: 20:01 31.03.2024)
Sandıkların kapanması ve oyların sayılmaya başlamasından 3 saat sonra CHP'den gelen ilk açıklamayı yapan Ekrem İmamoğlu, "Şu an gördüğümüz tablo bizi ziyadesiyle memnun etmekte" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor. İmamoğlu, "Şu an gördüğümüz tablo bizi ziyadesiyle memnun etmekte" dedi.
Sandıkların kapanması ve oyların sayılmaya başlamasından 3 saat sonra açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu an itibarıyla yüzde 40'a doğru giden oranda veriye sahibiz. Veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim: Vatandaşımızın bize olan inancı karşılığını göstermiş durumda" diye konuştu.