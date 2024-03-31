İzmir'den ilk sonuçlar geliyor: CHP ile devam mı, AK Parti ile yeni bir başlangıç mı?

Türkiye, bugün yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de ise eski Belediye Başkanı Tunç Soyer'den vazgeçilmesi ile Cemil Tugay aday olarak gösterildi. AK Parti ise aday gösterdiği Hamza Dağ'ın bu seçimlerde partinin oyunu ciddi oranda artıracağını öngörüyor. Peki, İzmir'de sandıklardan gelen son durum ne?