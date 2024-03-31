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İzmir'den ilk sonuçlar geliyor: CHP ile devam mı, AK Parti ile yeni bir başlangıç mı?
Türkiye, bugün yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de ise eski Belediye Başkanı Tunç Soyer'den vazgeçilmesi ile Cemil Tugay aday olarak gösterildi. AK Parti ise aday gösterdiği Hamza Dağ'ın bu seçimlerde partinin oyunu ciddi oranda artıracağını öngörüyor. Peki, İzmir'de sandıklardan gelen son durum ne?
Cumhuriyet Halk Partisi, 2024 yerel seçimleri için İzmir adayında değişikliğe gitti. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 58.1 ile belediye başkanlığı koltuğuna oturan Tunç Soyer'in yerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu sefer Cemil Tugay oldu.
Bugün yapılan 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Cemil Tugay, AK Parti Hamza Dağ, İYİ Parti Ümit Özlale, Vatan Partisi Serhan Bolluk, Zafer Partisi Naşit Birgüvi, Saadet Partisi Mustafa Erduran ve Yeniden Refah Partisi Cemal Arıkan isimleriyle oy pusulasında yer aldı.
2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim Anlık Sonuçları: Açılan Sandık % 13.39