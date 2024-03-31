https://sputniknews.com.tr/20240331/eskisehirde-kim-kazanacak-hatipoglu-mu-unluce-mi-1082291945.html
Eskişehir'de kim kazanacak: Hatipoğlu mu, Ünlüce mi?
Eskişehir'de kim kazanacak: Hatipoğlu mu, Ünlüce mi?
Sputnik Türkiye
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Eskişehir'de 1999 yılından bu yana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Yılmaz Büyükerşen'in yerine CHP'den aday gösterilen... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T19:28+0300
2024-03-31T19:28+0300
2024-03-31T20:02+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
eskişehir
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
nebi hatipoğlu
ayşe ünlüce
ak parti
chp
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için yarışan adayların çekişmeli süreci sandığa da yansıdı. Gelen ilk verilere göre AK Parti'nin adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 43.33 iken CHP'nin adayı yüzde 42.38 oldu. Sandıkların ise yüzde 55.65'i açıldı.
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eskişehir, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, nebi hatipoğlu, ayşe ünlüce, ak parti, chp
eskişehir, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, nebi hatipoğlu, ayşe ünlüce, ak parti, chp
Eskişehir'de kim kazanacak: Hatipoğlu mu, Ünlüce mi?
19:28 31.03.2024 (güncellendi: 20:02 31.03.2024)
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Eskişehir'de 1999 yılından bu yana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Yılmaz Büyükerşen'in yerine CHP'den aday gösterilen Ayşe Ünlüce mi, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Nebi Hatipoğlu mu kazanacak?
Siyasi parti
İsim
Oy sayısı
Oy oranı
Cumhuriyet Halk Partisi
Ayşe Ünlüce
% 44.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
Nebi Hatipoğlu
% 42.19
İYİ Parti
Melih Aydın
% 5.67
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için yarışan adayların çekişmeli süreci sandığa da yansıdı. Gelen ilk verilere göre AK Parti'nin adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 43.33 iken CHP'nin adayı yüzde 42.38 oldu. Sandıkların ise yüzde 55.65'i açıldı.