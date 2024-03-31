https://sputniknews.com.tr/20240331/eskisehirde-kim-kazanacak-hatipoglu-mu-unluce-mi-1082291945.html

Eskişehir'de kim kazanacak: Hatipoğlu mu, Ünlüce mi?

Eskişehir'de kim kazanacak: Hatipoğlu mu, Ünlüce mi?

Sputnik Türkiye

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Eskişehir'de 1999 yılından bu yana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Yılmaz Büyükerşen'in yerine CHP'den aday gösterilen... 31.03.2024, Sputnik Türkiye

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2024-03-31T19:28+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

eskişehir

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

nebi hatipoğlu

ayşe ünlüce

ak parti

chp

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi için yarışan adayların çekişmeli süreci sandığa da yansıdı. Gelen ilk verilere göre AK Parti'nin adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 43.33 iken CHP'nin adayı yüzde 42.38 oldu. Sandıkların ise yüzde 55.65'i açıldı.

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eskişehir, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, nebi hatipoğlu, ayşe ünlüce, ak parti, chp