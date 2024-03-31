https://sputniknews.com.tr/20240331/31-mart-yerel-secimleri-bursada-son-durum-1082299673.html
31 Mart Yerel Seçimleri: Bursa'da son durum
31 Mart Yerel Seçimleri: Bursa'da son durum
Sputnik Türkiye
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'den Alinur Aktaş ile CHP'den Mustafa Bozbey, İYİ Parti'den Yüksel Selçuk Türkoğlu öne çıkan isimler... 31.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-31T19:39+0300
2024-03-31T19:39+0300
2024-03-31T19:39+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
bursa
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31 mart yerel seçimleri
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ak parti
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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ak parti, chp, aday
bursa, bursa büyükşehir belediyesi, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ak parti, chp, aday
31 Mart Yerel Seçimleri: Bursa'da son durum
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'den Alinur Aktaş ile CHP'den Mustafa Bozbey, İYİ Parti'den Yüksel Selçuk Türkoğlu öne çıkan isimler. Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde son durum nedir, önde giden aday kim?
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları
Siyasi parti
İsim
Oy sayısı
Oy oranı
Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa Bozbey
%
Adalet ve Kalkınma Partisi
Alinur Aktaş
%