https://sputniknews.com.tr/20240327/cumhur-ittifakinin-yerel-secimlerdeki-buyuksehir-adaylari-listesi-aciklandi-1082095303.html
Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerdeki büyükşehir adayları listesi açıklandı
Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerdeki büyükşehir adayları listesi açıklandı
Sputnik Türkiye
31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı büyükşehirlerde çıkardığı adayların listelerini yayımladı. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T19:17+0300
2024-03-27T19:17+0300
2024-03-27T19:17+0300
cumhur ittifakı
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
adalet ve kalkınma partisi
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
büyük birlik partisi (bbp)
istanbul
murat kurum
ankara
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Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor. Seçmenler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da , 'büyükşehir belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.Cumhur İttfakı'nın 30 büyükşehirde oy pusulasında yer alacak adayları şu şekilde oldu:AdanaAK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu. Adana'da Cumhur İttifakı'nın 15 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde: AnkaraAK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Turgut Altınok oldu. Ankara'da Cumhur İttifakı'nın 25 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:AntalyaAK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Hakan Tütüncü oldu.Antalya'da Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:AydınAK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Savaş oldu.Aydın'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:Balıkesi̇rAK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Yüce Yılmaz oldu.Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın 20 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:BursaCumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Alinur Aktaş oldu.Bursa'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:DenizliCumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Osman Zolan oldu.Denizli'de Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:DiyarbakırCumhur İttifakı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Halis Bilden oldu.Diyarbakır Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:ErzurumCumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Sekmen oldu.Erzurum Cumhur İttifakı'nın 20 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:EskişehirCumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı İdris Nebi Hatipoğlu oldu.Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nın 14 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:GaziantepCumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Fatma Şahin oldu.Gaziantep'te Cumhur İttifakı'nın 9 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:HatayCumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Öntürk oldu.Hatay'da Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:İstanbulCumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum oldu.İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın 39 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:İzmirCumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Hamza Dağ oldu.İzmir'de Cumhur İttifakı'nın 30 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KahramanmaraşCumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Fırat Görgel oldu.Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KayseriCumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Memduh Büyükkılıç oldu.Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın 16 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KocaeliCumhur İttifakı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Tahir Büyükakın oldu.Kocaeli'de Cumhur İttifakı'nın 12 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KonyaCumhur İttifakı'nın Konya Büyükşehir Belediyesi adayı Uğur İbrahim Altay oldu.Konya'da Cumhur İttifakı'nın 31 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MalatyaCumhur İttifakı'nın Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Sami Er oldu.Malatya'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:ManisaCumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP adayı Cengiz Ergün oldu.Manisa'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MardinCumhur İttifakı'nın Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Erin oldu.Mardin'de Cumhur İttifakı'nın 10 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MersinCumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı MHP'den Serdar Soydan oldu.Mersin'de Cumhur İttifakı'nın 10 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MuğlaCumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Aydın Ayaydın oldu.Muğla'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:OrduCumhur İttifakı'nın Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Hilmi Güler oldu.Ordu'da Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:SakaryaCumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Yusuf Alemdar oldu.Sakarya'da Cumhur İttifakı'nın 16 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:SamsunCumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı Halit Doğan oldu.Samsun'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:ŞanlıurfaCumhur İttifakı'nın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu.Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:TekirdağCumhur İttifakı'nın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Cüneyt Yüksel oldu.Tekirdağ'da Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:TrabzonCumhur İttifakı'nın Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Metin Genç oldu.Trabzon'da Cumhur İttifakı'nın 18 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:VanCumhur İttifakı'nın Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdulahat Arvas oldu.Van'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240216/2024-yerel-secimleri-ankara-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080768472.html
https://sputniknews.com.tr/20240221/2024-yerel-secimleri-antalya-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080965268.html
https://sputniknews.com.tr/20240215/hatay-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080739065.html
https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html
https://sputniknews.com.tr/20240216/2024-yerel-secimleri-izmir-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-listesi-1080790991.html
https://sputniknews.com.tr/20240221/2024-yerel-secimleri-manisa-buyuksehir-belediyesi-baskan-adaylari-kimler-1080958928.html
https://sputniknews.com.tr/20240320/2024-yerel-secimleri-anketlere-gore-basa-bas-giden-sehirler-1081251916.html
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Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerdeki büyükşehir adayları listesi açıklandı
31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı büyükşehirlerde çıkardığı adayların listelerini yayımladı. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir ve o şehirlerdeki ilçelerdeki adaylarını Sputnik derledi.
Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor.
Seçmenler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da , 'büyükşehir belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.
Cumhur İttfakı'nın 30 büyükşehirde oy pusulasında yer alacak adayları şu şekilde oldu:
AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir
oldu.
Adana'da Cumhur İttifakı'nın 15 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Çukurova - Firdevs Cingözler (MHP)
İmamoğlu - M. Aydın Kangur (MHP)
Karaisalı - Beki̇r Şi̇mşek (MHP)
Karataş - Neci̇p Topuz (MHP)
Kozan - Mustafa Atlı (MHP)
Saimbeyli - Vedat Cengiz (MHP)
Sarıçam - Bilal Uludağ (MHP)
Yumurtalık - Aydın Kütükoğlu (MHP)
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Turgut Altınok
oldu.
Ankara'da Cumhur İttifakı'nın 25 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Altındağ - Veysel Tiryaki
Ayaş - Mehmet Yüksel Kirazdibi (MHP)
Beypazarı - Tuncer Kaplan
Çamlıdere - Hazım Caner Can
Etimesgut - Enver Demirel (MHP)
Gölbaşı - Ramazan Şimşek (MHP)
Kahramankazan - Serhat Oğuz
Kalecik - Erdal Dal (MHP)
Kızılcahamam - Süleyman Acar
Polatlı - Levent Çağlancı (MHP)
Pursaklar - Ertuğrul Çetin
Şereflikoçhisar - Memiş Çelik
Yenimahalle - Abdulkadir Aydoğan
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Hakan Tütüncü
oldu.
Antalya'da Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Alanya - Adem Murat Yücel (MHP İttifak)
Demre - İbrahi̇m Oğuz (MHP İttifak)
Döşemealtı - Bekir Kıvrım
Finike - Cenk Şimşek (MHP İttifak)
Gazipaşa - Mustafa Aksoy (MHP İttifak)
Konyaaltı - Durali Kolpak
Korkuteli - Sadık Ünal (MHP İttifak)
Kumluca - Hüseyin Orhanteki̇n
Manavgat - Süleyman Okudan
Muratpaşa - Özdemir Manavoğlu
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Savaş
oldu.
Aydın'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Efeler - Burak Pehlivan (MHP)
Germencik - Halit Germen (MHP)
İnci̇rliova - Aytekin Kaya
Karacasu - Mehmet Erikmen (MHP)
Kuşadası - Mehmet Esat Altungün
Sultanhisar - Hüseyin Özer (MHP)
Yenipazar - Kıvanç İşbilen
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Yüce Yılmaz oldu.
Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın 20 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Bandırma - Mehmet Cemal Öztaylan
Burhaniye - Mustafa Aysel
Dursunbey - Ramazan Bahçavan
Edremit - Muhammed Vurmaz
Gömeç - Kazım Arslan (MHP)
Savaştepe - Ümmet Şamil Zengin
Susurluk - Fahrettin Şener (MHP)
Cumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Alinur Aktaş oldu.
Bursa'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Büyükorhan - Kamil Turhan
İznik - Kağan Mehmet Usta
Mustafakemalpaşa - Ahmet Beygirci (MHP)
Orhaneli - Ali Osman Tayır
Osmangazi - Mustafa Dündar
Yenişehir - Davut Aydın (MHP)
Cumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Osman Zolan oldu.
Denizli'de Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Buldan - Mesut Sarıbaloğlu (MHP)
Honaz - Ali Semerci (MHP)
Kale - Mehmet Salih Sağınç
Merkezefendi - Ekrem Başer
Pamukkale - Halil Pekdemir
Sarayköy - Ahmet Necati Özbaş
Serinhisar - Cemal Kobaş (MHP)
Cumhur İttifakı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Halis Bilden oldu.
Diyarbakır Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Çermik - Şehmus Karamehmetoğlu
Hani - Mehmet Fatih Kayhan
Kayapinar - Ali Rıza Fırat
Kocaköy - Şerafettin Yi̇ği̇t
Yenişehir - Muhammet Asena
Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Sekmen oldu.
Erzurum Cumhur İttifakı'nın 20 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Aziziye - Eyüp Tavlaşoğlu
İspir - Ahmet Coşkun (MHP)
Narman - Aydemir Adem Kınalı
Palandöken - Muhammet Sunar
Pasinler - Ünsal Sertoğlu
Pazaryolu - İbrahim Şahin
Uzundere - Sinan Aydın (MHP)
Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı İdris Nebi Hatipoğlu oldu.
Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nın 14 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları
İLÇE
ADAY
PARTİ
Alpu
Alparslan Kokulu
MHP
Beylikova
Vahir Kara
AK PARTİ
Çifteler
Kadir Bıyık
MHP
Günyüzü
Hidayet Özmen
BBP
Han
Beki Belceli
AK PARTİ
İnönü
Serhat Hamamcı
AK PARTİ
Mahmudiye
Murat Uçarer
AK PARTİ
Mihalgazi
Zeynep Güneş
AK PARTİ
Mihaliççik
Halil Sami Barış
MHP
Odunpazarı
Özkan Alp
AK PARTİ
Sarıcakaya
Ahmet Dönmez
AK PARTİ
Seyitgazi
Erhan Erden
MHP
Sivrihisar
Hüseyin İlhan
AK PARTİ
Tepebaşı
Hamid Yüzügülşü
AK PARTİ
Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Fatma Şahin
oldu.
Gaziantep'te Cumhur İttifakı'nın 9 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları
İLÇE
ADAY
PARTİ
Araban
Mehmet Özdemir
MHP
İslahiye
Kemal Vural
AK PARTİ
Karkamış
Bülent Tiryaki
MHP
Nizip
Hacı Fevzi Akdoğan
AK PARTİ
Nurdağı
Mehmet Yıldırır
AK PARTİ
Oğuzeli
Mehmet Sait Kılıç
MHP
Şahibey
Mehmet Tahmazoğlu
AK PARTİ
Şehitkamil
Rıdvan Fadıloğlu
AK PARTİ
Yavuzeli
Mustafa Kemal Sakaroğlu
AK PARTİ
Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Öntürk
oldu.
Hatay'da Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Antakya - İbrahim Naci Yapar
İskenderun - Mehmet Dönemez
Kırıkhan - Ömer Erdal Çelik
Reyhanlı - Ahmet Selman Yumuşak
Samandağ - Seyit Ali Aslan
Yayladığı - Mehmet Yalçın
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum
oldu.
İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın 39 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş - Serkan Toper (MHP)
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Recep Erol
Esenler - Mehmet Tevfik Göksu
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin usta
Güngören - Bünyamir Demir
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece - Aziz Yeniay
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Silivri - Volkan Yılmaz (MHP)
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Hamza Dağ
oldu.
İzmir'de Cumhur İttifakı'nın 30 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Aliağa - Serkan Acar (MHP)
Bayındır - Uğur Demirezen
Bayraklı - Bilal Kırkpınar
Dikili - Sema Akıncı (MHP)
Güzelbahçe - Gümüş Saime Bucaklıoğlu
Karabağlar - Mehmet Sadık Tunç
Karşıyaka - İsmail Çiftçioğlu
Konak - Ceyda Bölünmez Çankırı
Seferihisar - Ahmet Aydın
Tire - Arif Demirkıran (MHP)
Torbalı - Özgür Erman Çağlar
Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Fırat Görgel oldu.
Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları
İLÇE
ADAY
PARTİ
Afşin
Koray Kıraç
AK PARTİ
Andırın
Ahmet Sinan Gökşen
AK PARTİ
Çağlayancerit
Hasan Onaran
MHP
Dulkadiroğlu
Necati Okay
AK PARTİ
Ekinözü
Harun Şahin
MHP
Elbistan
Murat Mercan
AK PARTİ
Göksun
Hüseyin Coşkun Aydın
AK PARTİ
Nurhak
İsmet Göksu
MHP
Onikişubat
Hanifi Toptaş
AK PARTİ
Pazarcık
Murat Ceyhan
AK PARTİ
Türkoğlu
Feyzettin Okumuş
AK PARTİ
Cumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Memduh Büyükkılıç oldu.
Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın 16 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Bünyan - Selhattin Metin (MHP)
Kocasinan - Ahmet Çolakbarakdar
Melikgazi - Hacı Mustafa Palancıoğlu
Özvatan - Halit Demir (MHP)
Pınarbaşı - Menduh Uzunluoğlu (MHP)
Sarıoğlan - Bekir Ayyıldırım (MHP)
Sarız - Baki Bayrak (MHP)
Yeşilhisar - Halit Taşyapan
Cumhur İttifakı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Tahir Büyükakın oldu.
Kocaeli'de Cumhur İttifakı'nın 12 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları
İLÇE
ADAY
PARTİ
Başiskele
Mehmet Yasin Özlü
AK PARTİ
Çayırova
Bünyamin Çiftçi
AK PARTİ
Darıca
Muzaffer Bıyık
AK PARTİ
Derince
İbrahim Şirin
AK PARTİ
Dilovası
Ramazan Ömeroğlu
AK PARTİ
Gebze
Zinnur Büyükgöz
AK PARTİ
Gölcük
Ali Yıldırım Sezer
AK PARTİ
İzmit
Muharrem Tutuş
AK PARTİ
Kandıra
Erol Ölmez
AK PARTİ
Karamürsel
Mesut Çetinkaya
AK PARTİ
Kartepe
Muhammet Mustafa Kocaman
AK PARTİ
Körfez
Şener Söğüt
AK PARTİ
Cumhur İttifakı'nın Konya Büyükşehir Belediyesi adayı Uğur İbrahim Altay oldu.
Konya'da Cumhur İttifakı'nın 31 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Akören - İsmail Arslan (MHP)
Çumra - Fatih Demirci (MHP)
Doğanhisar - Savaş Özdemir (MHP)
Emirgazi - Nurişen Koçak (MHP)
Ereğli - Hüseyin Oprukçu (MHP)
Halkapınar - Mehmet Bakkal (MHP)
Kulu - Abdurrahim Sertdemir
Selçuklu - Ahmet Pekyatırmacı
Seydişehir - Abdulmuttalip Demirel
Cumhur İttifakı'nın Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Sami Er oldu.
Malatya'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları
İLÇE
ADAY
PARTİ
Akçadağ
Hasan Ulutaş
AK PARTİ
Arapgir
Çetin Özdemir
AK PARTİ
Arguvan
Burak Ateş
AK PARTİ
Battalgazi
Bayram Taşkın
AK PARTİ
Darende
Alican Bozkurt
AK PARTİ
Doğanşehir
Zekeriya Çelebi
AK PARTİ
Doğanyol
Hakan Bay
AK PARTİ
Hekimhan
Mehmet Tabaroğulları
MHP
Kale
İhsan Özbay
AK PARTİ
Kuluncak
Erhan Cengiz
MHP
Pütürge
Mikail Sülük
AK PARTİ
Yazıhan
Nevzat Öztürk
AK PARTİ
Yeşilyurt
İlhan Geçit
AK PARTİ
Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP adayı Cengiz Ergün oldu.
Manisa'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Alaşehir - Necdet Türk (MHP)
Kula - Hüseyin Tosun (MHP)
Salihli - Zeki Kayda (MHP)
Sarıgöl - Necati Selçuk (MHP)
Selendi - Nurullah Savaş (MHP)
Soma - Egemen Bülent Türkmen
Turgutlu - Yunus Oğan (MHP)
Cumhur İttifakı'nın Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Erin oldu.
Mardin'de Cumhur İttifakı'nın 10 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Mardin Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları
İLÇE
ADAY
PARTİ
Artuklu
Mehmet Tatlıdere
AK PARTİ
Dargeçit
Mehmet Cüneyt Aksoy
AK PARTİ
Derik
Faruk Necimoğlu
AK PARTİ
Kızıltepe
Ali Ertaş
AK PARTİ
Mazıdağı
İlhameddin Belek
AK PARTİ
Midyat
Veysi Şahin
AK PARTİ
Nusaybin
Mehmet Çelik
AK PARTİ
Ömerli
Hüsamettin Altındağ
AK PARTİ
Savur
Engir Uğur Hamidi
AK PARTİ
Yeşilli
Hayrettin Demir
AK PARTİ
Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı MHP'den Serdar Soydan oldu.
Mersin'de Cumhur İttifakı'nın 10 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Mersin Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları
İLÇE
ADAY
PARTİ
Akdeniz
Mustafa Muhammed Gültak
AK PARTİ
Anamur
Hidayet Kılıç
MHP
Aydıncık
Ferat Aktan
AK PARTİ
Bozyazı
Mustafa Çetinkaya
MHP
Çamlıyayla
Ali Rıza Genç
MHP
Erdemli
Mustafa Kara
MHP
Günar
Fatih Önge
MHP
Mezitli
Mevlüt Ekmekci
AK PARTİ
Mut
Volkan Şeler
MHP
Silifke
Sadık Altınok
MHP
Tarsus
Mahmut Tat
MHP
Toroslar
Ali Öz
MHP
Yenişehir
Kenan Peker
AK PARTİ
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Aydın Ayaydın oldu.
Muğla'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları
İLÇE
ADAY
PARTİ
Bodrum
Mehmet Tosun
AK PARTİ
Dalaman
Muhammet Karakuş
AK PARTİ
Datça
Feyzullah Gülada
MHP
Fethiye
Muhammet Kökten
MHP
Kavaklıdere
Mehmet Demir
AK PARTİ
Köyceğiz
Kamil Ceylan
AK PARTİ
Marmaris
Serkan Yazıcı
AK PARTİ
Menteşe
Şadi Ballı
AK PARTİ
Milas
Rüştü Yiğitkaya
AK PARTİ
Ortaca
Alim Uzundemir
MHP
Seydirkemer
Bayram Önder Akdenizli
AK PARTİ
Ula
Özay Türkler
AK PARTİ
Yatağan
Mustafa Tokgsöz
AK PARTİ
Cumhur İttifakı'nın Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Hilmi Güler oldu.
Ordu'da Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Çamaş - Mahmut Ayparçası (MHP)
Fatsa - İbrahim Etem Kibar
Gülyalı - Medet Sipahi (MHP)
Gürgentepe - Yener Yalçınkaya
İkizce - Osman Kaygı (MHP)
Mesudiye - Cengiz Koçyiğit
Perşembe - Cihat Albayrak
Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Yusuf Alemdar oldu.
Sakarya'da Cumhur İttifakı'nın 16 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Arifiye - İsmail Karakullukçu
Ferizli - İsmail Gündoğdu
Hendek - Turgut Babaoğlu (MHP)
Taraklı - İbrahim Pilavcı (MHP)
Cumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı Halit Doğan oldu.
Samsun'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Alaçam - Ramazan Özdemir (MHP)
Asarcık - Şerif Kılağuz (MHP)
Kavak - İbrahim Sarıcaoğlu
Ondokuz Mayıs - Osman Topaloğlu
Salıpazarı - Osman Yüksel (MHP)
Tekkeköy - Mustafa Candal
Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu.
Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları
İLÇE
ADAY
PARTİ
Akçakale
Abdülhakim Ayhan
AK PARTİ
Birecik
Mahmut Mirkelam
AK PARTİ
Bozova
Suphi Aksoy
AK PARTİ
Ceylanpınar
Seyithan Atilla
AK PARTİ
Eyyübiye
Mehmet Kuş
AK PARTİ
Halfeti
Şeref Albayrak
AK PARTİ
Haliliye
Mehmet Canpolat
AK PARTİ
Harran
Mahmut Özyavuz
MHP
Hilvan
Aslan Ali Bayık
AK PARTİ
Karaköprü
Metin Baydilli
AK PARTİ
Siverek
Ali Murat Bucak
AK PARTİ
Suruç
Mustafa Yüksel
AK PARTİ
Viranşehir
Salih Ekinci
AK PARTİ
Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Cüneyt Yüksel oldu.
Tekirdağ'da Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları
İLÇE
ADAY
PARTİ
Çerkezköy
Abdullah Öge
AK PARTİ
Çorlu
Hakan Sunal
AK PARTİ
Ergene
Müge Yıldız Toprak
AK PARTİ
Hayrabolu
Osman İnan
AK PARTİ
Kapaklı
Mustafa Çetin
AK PARTİ
Malkara
Gediz Coşkun
AK PARTİ
Marmara Ereğlisi
Hikmet Ata
AK PARTİ
Muratlı
İmdat Altıntaş
MHP
Saray
Mümin Buluş
MHP
Süleymanpaşa
Gökhan Saygı
AK PARTİ
Şarköy
Görkem Gökkaya
AK PARTİ
Cumhur İttifakı'nın Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Metin Genç oldu.
Trabzon'da Cumhur İttifakı'nın 18 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Akçaabat - Osman Nuri Ekim
Araklı - Hüseyin Avni Coşkun Çebi
Beşikdüzü - Barış Öztürk (MHP)
Çarşıbaşı - Ahmet Keleş (MHP)
Dernekpazarı - Mehmet Aşık
Of - Salim Salih sarıalioğlu
Sürmene - Hüseyin Azizoğlu
Şalpazarı - Refik Kurukız (MHP)
Vakfıkebir - Muhammet Balta
Yomra - Abdulkadir Özdemir
Cumhur İttifakı'nın Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdulahat Arvas oldu.
Van'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Van Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları
İLÇE
ADAY
PARTİ
Bahçesaray
Remzi Orhan
AK PARTİ
Başkale
Lokman ertuş
AK PARTİ
Çaldıran
Ferman Yıldırım
AK PARTİ
Çatak
Abdurrahman Şeylan
AK PARTİ
Edremit
İsmail Say
AK PARTİ
Erciş
Fatih Çiftçi
AK PARTİ
Gevaş
Murat Sezer
AK PARTİ
Gürpınar
Hayrullah Tanış
AK PARTİ
İpekyolu
İsa Berge
AK PARTİ
Muradiye
Yıldırım Agaoğlu
AK PARTİ
Özalp
Atakan Gönülçeken
AK PARTİ
Saray
Mehmet Çelebi
AK PARTİ
Tuşba
Süleyman Oflas
AK PARTİ