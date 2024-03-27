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Antalya104.8
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Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240327/cumhur-ittifakinin-yerel-secimlerdeki-buyuksehir-adaylari-listesi-aciklandi-1082095303.html
Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerdeki büyükşehir adayları listesi açıklandı
Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerdeki büyükşehir adayları listesi açıklandı
Sputnik Türkiye
31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı büyükşehirlerde çıkardığı adayların listelerini yayımladı. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T19:17+0300
2024-03-27T19:17+0300
cumhur ittifakı
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
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mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
büyük birlik partisi (bbp)
istanbul
murat kurum
ankara
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Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor. Seçmenler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da , 'büyükşehir belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.Cumhur İttfakı'nın 30 büyükşehirde oy pusulasında yer alacak adayları şu şekilde oldu:AdanaAK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu. Adana'da Cumhur İttifakı'nın 15 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde: AnkaraAK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Turgut Altınok oldu. Ankara'da Cumhur İttifakı'nın 25 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:AntalyaAK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Hakan Tütüncü oldu.Antalya'da Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:AydınAK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Savaş oldu.Aydın'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:Balıkesi̇rAK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Yüce Yılmaz oldu.Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın 20 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:BursaCumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Alinur Aktaş oldu.Bursa'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:DenizliCumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Osman Zolan oldu.Denizli'de Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:DiyarbakırCumhur İttifakı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Halis Bilden oldu.Diyarbakır Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:ErzurumCumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Sekmen oldu.Erzurum Cumhur İttifakı'nın 20 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:EskişehirCumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı İdris Nebi Hatipoğlu oldu.Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nın 14 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:GaziantepCumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Fatma Şahin oldu.Gaziantep'te Cumhur İttifakı'nın 9 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:HatayCumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Öntürk oldu.Hatay'da Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:İstanbulCumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum oldu.İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın 39 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:İzmirCumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Hamza Dağ oldu.İzmir'de Cumhur İttifakı'nın 30 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KahramanmaraşCumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Fırat Görgel oldu.Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KayseriCumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Memduh Büyükkılıç oldu.Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın 16 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KocaeliCumhur İttifakı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Tahir Büyükakın oldu.Kocaeli'de Cumhur İttifakı'nın 12 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:KonyaCumhur İttifakı'nın Konya Büyükşehir Belediyesi adayı Uğur İbrahim Altay oldu.Konya'da Cumhur İttifakı'nın 31 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MalatyaCumhur İttifakı'nın Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Sami Er oldu.Malatya'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:ManisaCumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP adayı Cengiz Ergün oldu.Manisa'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MardinCumhur İttifakı'nın Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Erin oldu.Mardin'de Cumhur İttifakı'nın 10 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MersinCumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı MHP'den Serdar Soydan oldu.Mersin'de Cumhur İttifakı'nın 10 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:MuğlaCumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Aydın Ayaydın oldu.Muğla'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:OrduCumhur İttifakı'nın Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Hilmi Güler oldu.Ordu'da Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:SakaryaCumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Yusuf Alemdar oldu.Sakarya'da Cumhur İttifakı'nın 16 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:SamsunCumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı Halit Doğan oldu.Samsun'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:ŞanlıurfaCumhur İttifakı'nın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu.Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:TekirdağCumhur İttifakı'nın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Cüneyt Yüksel oldu.Tekirdağ'da Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:TrabzonCumhur İttifakı'nın Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Metin Genç oldu.Trabzon'da Cumhur İttifakı'nın 18 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:VanCumhur İttifakı'nın Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdulahat Arvas oldu.Van'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
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Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerdeki büyükşehir adayları listesi açıklandı

19:17 27.03.2024
© AAseçim sandığı
seçim sandığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© AA
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı büyükşehirlerde çıkardığı adayların listelerini yayımladı. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir ve o şehirlerdeki ilçelerdeki adaylarını Sputnik derledi.
Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor.
Seçmenler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da , 'büyükşehir belediye başkanı', 'ilçe belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.
Cumhur İttfakı'nın 30 büyükşehirde oy pusulasında yer alacak adayları şu şekilde oldu:

Adana

AK Parti Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu.
Adana'da Cumhur İttifakı'nın 15 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Aladağ - Mustafa Gedik
Ceyhan - Erol Kahraman
Çukurova - Firdevs Cingözler (MHP)
Feke - Ahmet Şener (MHP)
İmamoğlu - M. Aydın Kangur (MHP)
Karaisalı - Beki̇r Şi̇mşek (MHP)
Karataş - Neci̇p Topuz (MHP)
Kozan - Mustafa Atlı (MHP)
Pozantı - Ali Avan (MHP)
Saimbeyli - Vedat Cengiz (MHP)
Sarıçam - Bilal Uludağ (MHP)
Seyhan - Erdal Hatipoğlu
Tufanbeyli - Ekrem Keçe
Yumurtalık - Aydın Kütükoğlu (MHP)
Yüreğir - Halil Nacar

Ankara

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Turgut Altınok oldu.
Ankara'da Cumhur İttifakı'nın 25 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Akyurt - Hilal Ayık
Altındağ - Veysel Tiryaki
Ayaş - Mehmet Yüksel Kirazdibi (MHP)
Bala - Ahmet Buran
Beypazarı - Tuncer Kaplan
Çamlıdere - Hazım Caner Can
Çankaya - Duhan Kalkan
Çubuk - Baki Demirbaş
Elmadağ - EyyüpTekiner
Etimesgut - Enver Demirel (MHP)
Evren - Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı - Ramazan Şimşek (MHP)
Güdül - Muzaffer Yalçın
Haymana - Özdemir Turgut
Kahramankazan - Serhat Oğuz
Kalecik - Erdal Dal (MHP)
Keçiören - Zafer Çoktan
Kızılcahamam - Süleyman Acar
Mamak - Asım Balcı
Nallıhan - İsmail Öntaş
Polatlı - Levent Çağlancı (MHP)
Pursaklar - Ertuğrul Çetin
Sincan - Murat Ercan
Şereflikoçhisar - Memiş Çelik
Yenimahalle - Abdulkadir Aydoğan
Ankara Büyükşehir Belediyesi binası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?
16 Şubat, 12:30

Antalya

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı Hakan Tütüncü oldu.
Antalya'da Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Akseki - İbrahim Özkan
Aksu - Durmuş Kaan Şahin
Alanya - Adem Murat Yücel (MHP İttifak)
Demre - İbrahi̇m Oğuz (MHP İttifak)
Döşemealtı - Bekir Kıvrım
Elmalı - Ali Gökce
Finike - Cenk Şimşek (MHP İttifak)
Gazipaşa - Mustafa Aksoy (MHP İttifak)
Gündoğmuş - Ali Gülen
İbradı - Hatice Sekmen
Kaş - Mutlu Ulutaş
Kemer - Rahman Şeker
Kepez - Rıza Sümer
Konyaaltı - Durali Kolpak
Korkuteli - Sadık Ünal (MHP İttifak)
Kumluca - Hüseyin Orhanteki̇n
Manavgat - Süleyman Okudan
Muratpaşa - Özdemir Manavoğlu
Serik - Veli Vural
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri: Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?
21 Şubat, 18:57

Aydın

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi adayı Mustafa Savaş oldu.
Aydın'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Bozdoğan - Ufuk Altıntaş
Buharkent - Mehmet Erol
Çine - Ali Dinçer
Didim - Kadri Kabak
Efeler - Burak Pehlivan (MHP)
Germencik - Halit Germen (MHP)
İnci̇rliova - Aytekin Kaya
Karacasu - Mehmet Erikmen (MHP)
Karpuzlu - Hilmi Dönmez
Koçarlı - Nedim Kaplan
Köşk - Nuri Güler
Kuşadası - Mehmet Esat Altungün
Kuyucak - Meti̇n Ertürk
Nazilli - Esat Ergüler
Söke - Tekin Yavuz (MHP)
Sultanhisar - Hüseyin Özer (MHP)
Yenipazar - Kıvanç İşbilen

Balıkesi̇r

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adayı Yüce Yılmaz oldu.
Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın 20 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Altıeylül - Mesut Eray
Ayvalık - Ali Gür
Balya - Cüneyt Çalışkan
Bandırma - Mehmet Cemal Öztaylan
Bigadiç - Mustafa Göksel
Burhaniye - Mustafa Aysel
Dursunbey - Ramazan Bahçavan
Edremit - Muhammed Vurmaz
Erdek - Turan Gün
Gömeç - Kazım Arslan (MHP)
Gönen - Aydemir gümüş
Havran - Emin Ersoy
İvrindi - Yusuf Cengi̇z
Karesi - Dinçer Orkan
Kepsut - İsmail Cankul
Manyas - İbrahim Koman
Marmara - Süleyman Aksoy
Savaştepe - Ümmet Şamil Zengin
Sındırgı - Ekrem Yavaş
Susurluk - Fahrettin Şener (MHP)

Bursa

Cumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Alinur Aktaş oldu.
Bursa'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Büyükorhan - Kamil Turhan
Gemlik - Refik Yılmaz
Gürsu - Mustafa Işık
Harmancık - Yılmaz Ataş
İnegöl - Alper Taban
İznik - Kağan Mehmet Usta
Karacabey - Ali Özkan
Keleş - Ali Doğru
Kestel - Ferhat Erol
Mudanya - Gökhan Dinçer
Mustafakemalpaşa - Ahmet Beygirci (MHP)
Nilüfer - Celil Çolak
Orhaneli - Ali Osman Tayır
Orhangazi - Bekir Aydın
Osmangazi - Mustafa Dündar
Yenişehir - Davut Aydın (MHP)
Yıldırım - Oktay Yılmaz

Denizli

Cumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı Osman Zolan oldu.
Denizli'de Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Acıpayam - Fikret Gümüş
Babadağ - Murat Kumral
Baklan - Yusuf Gülsever
Bekilli - Mustafa Çoban
Beyağaç - Mustafa Akçay
Bozkurt - Akif Bayar
Buldan - Mesut Sarıbaloğlu (MHP)
Çal - Fethi Akcan (MHP)
Çameli - Cengiz Arslan
Çardak - Hüsnü Yılmaz
Çivril - Gürcan Güven
Güney - Halil Ayhan
Honaz - Ali Semerci (MHP)
Kale - Mehmet Salih Sağınç
Merkezefendi - Ekrem Başer
Pamukkale - Halil Pekdemir
Sarayköy - Ahmet Necati Özbaş
Serinhisar - Cemal Kobaş (MHP)
Tavas - Hüseyin İnamlık

Diyarbakır

Cumhur İttifakı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Halis Bilden oldu.
Diyarbakır Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Bağlar - Bedirhan Akyol
Bismil - Behiye Arslan
Çermik - Şehmus Karamehmetoğlu
Çınar - Davut Arzu
Çüngüş - Ali Suat Akmeşe
Dicle - Felat Aygören
Eğil - Fırat Seydaoğlu
Ergani - Kemal Atabey
Hani - Mehmet Fatih Kayhan
Hazro - Fuat Mehmetoğlu
Kayapinar - Ali Rıza Fırat
Kocaköy - Şerafettin Yi̇ği̇t
Kulp - Ömer Faruk Yeprem
Lice - Abdulhalık Tuncay
Silvan - Mehmet Işıktaş
Sur - Mehmet Dilek
Yenişehir - Muhammet Asena

Erzurum

Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Sekmen oldu.
Erzurum Cumhur İttifakı'nın 20 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Aşkale - Şenol Polat
Aziziye - Eyüp Tavlaşoğlu
Çat - Seyhun Saydın
Hınıs - Serdal Şan
Horasan - Recep Karataş
İspir - Ahmet Coşkun (MHP)
Karaçoban - Sedat Gümüş
Karayazı - Savcı Şaka
Köprüköy - Osman Belli
Narman - Aydemir Adem Kınalı
Oltu - Adem Çelebi
Olur - Vedat Ergün (MHP)
Palandöken - Muhammet Sunar
Pasinler - Ünsal Sertoğlu
Pazaryolu - İbrahim Şahin
Şenkaya - Yavuz Bedir
Tekman - Mustafa Ergin
Tortum - Muammer Yiğider
Uzundere - Sinan Aydın (MHP)
Yakutiye - Mahmut Uçar

Eskişehir

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayı İdris Nebi Hatipoğlu oldu.
Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nın 14 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları

İLÇE

ADAY

PARTİ

Alpu

Alparslan Kokulu

MHP

Beylikova

Vahir Kara

AK PARTİ

Çifteler

Kadir Bıyık

MHP

Günyüzü

Hidayet Özmen

BBP

Han

Beki Belceli

AK PARTİ

İnönü

Serhat Hamamcı

AK PARTİ

Mahmudiye

Murat Uçarer

AK PARTİ

Mihalgazi

Zeynep Güneş

AK PARTİ

Mihaliççik

Halil Sami Barış

MHP

Odunpazarı

Özkan Alp

AK PARTİ

Sarıcakaya

Ahmet Dönmez

AK PARTİ

Seyitgazi

Erhan Erden

MHP

Sivrihisar

Hüseyin İlhan

AK PARTİ

Tepebaşı

Hamid Yüzügülşü

AK PARTİ

Gaziantep

Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Fatma Şahin oldu.
Gaziantep'te Cumhur İttifakı'nın 9 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları

İLÇE

ADAY

PARTİ

Araban

Mehmet Özdemir

MHP

İslahiye

Kemal Vural

AK PARTİ

Karkamış

Bülent Tiryaki

MHP

Nizip

Hacı Fevzi Akdoğan

AK PARTİ

Nurdağı

Mehmet Yıldırır

AK PARTİ

Oğuzeli

Mehmet Sait Kılıç

MHP

Şahibey

Mehmet Tahmazoğlu

AK PARTİ

Şehitkamil

Rıdvan Fadıloğlu

AK PARTİ

Yavuzeli

Mustafa Kemal Sakaroğlu

AK PARTİ

Hatay

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Öntürk oldu.
Hatay'da Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Altınözü - Rıfat Sarı
Antakya - İbrahim Naci Yapar
Arsuz - Değer Tultak
Belen -
Defne - Gökhan Köse
Dörtyol -
Erzin -
Hassa - Selalattin Çolak
İskenderun - Mehmet Dönemez
Kırıkhan - Ömer Erdal Çelik
Kumlu -
Payas - Bekir Altan
Reyhanlı - Ahmet Selman Yumuşak
Samandağ - Seyit Ali Aslan
Yayladığı - Mehmet Yalçın
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri: Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?
15 Şubat, 16:33

İstanbul

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum oldu.
İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın 39 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Adalar - Uğur Sina Şen
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş - Serkan Toper (MHP)
Beykoz - Murat Aydın
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler - Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt - Hamit Öncü
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin usta
Güngören - Bünyamir Demir
Kadıköy - Veli Arslan
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece - Aziz Yeniay
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Silivri - Volkan Yılmaz (MHP)
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Şişli - Gökhan Yüksel
Tuzla - Şadi Yazıcı
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?
15 Şubat, 07:47

İzmir

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Hamza Dağ oldu.
İzmir'de Cumhur İttifakı'nın 30 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Aliağa - Serkan Acar (MHP)
Balçova - Erol Eroğlu
Bayındır - Uğur Demirezen
Bayraklı - Bilal Kırkpınar
Bergama - Sadıkdoğruer
Beydağ - Hüseyin Ay
Bornova - Ceydet Çayır
Buca - Adnan Öztekin
Çeşme - Esat Tanık (MHP)
Çiğli - Murat Gökçekaya
Dikili - Sema Akıncı (MHP)
Foça - Taner Acar (MHP)
Gaziemir - Deniz Doğan
Güzelbahçe - Gümüş Saime Bucaklıoğlu
Karabağlar - Mehmet Sadık Tunç
Karaburun - Eyüp Kaykaç
Karşıyaka - İsmail Çiftçioğlu
Kemalpaşa - Galip Atar
Kınık - Sami Mollaahmet
Kiraz - Saliha Özçınar
Konak - Ceyda Bölünmez Çankırı
Menderes - Sinan Akdeniz
Menemen - Aydın Pehlivan
Narlıdere - Murat Sarman
Ödemiş - Ali Hadim
Seferihisar - Ahmet Aydın
Selçuk - Zeynel Bakıcı
Tire - Arif Demirkıran (MHP)
Torbalı - Özgür Erman Çağlar
Urla - Tarkan Bakırlı
İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayları listesi
16 Şubat, 17:00

Kahramanmaraş

Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adayı Fırat Görgel oldu.
Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları

İLÇE

ADAY

PARTİ

Afşin

Koray Kıraç

AK PARTİ

Andırın

Ahmet Sinan Gökşen

AK PARTİ

Çağlayancerit

Hasan Onaran

MHP

Dulkadiroğlu

Necati Okay

AK PARTİ

Ekinözü

Harun Şahin

MHP

Elbistan

Murat Mercan

AK PARTİ

Göksun

Hüseyin Coşkun Aydın

AK PARTİ

Nurhak

İsmet Göksu

MHP

Onikişubat

Hanifi Toptaş

AK PARTİ

Pazarcık

Murat Ceyhan

AK PARTİ

Türkoğlu

Feyzettin Okumuş

AK PARTİ

Kayseri

Cumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı Memduh Büyükkılıç oldu.
Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın 16 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Akkışla - Ayhan Arslan
Bünyan - Selhattin Metin (MHP)
Develi - Adem Şengül
Felahiye - Vural Çoşkun
Hacılar - Bilal Özdoğan
İncesu - Mustafa İlmek
Kocasinan - Ahmet Çolakbarakdar
Melikgazi - Hacı Mustafa Palancıoğlu
Özvatan - Halit Demir (MHP)
Pınarbaşı - Menduh Uzunluoğlu (MHP)
Sarıoğlan - Bekir Ayyıldırım (MHP)
Sarız - Baki Bayrak (MHP)
Talas - Mustafa Yalçın
Tomarza - Davut Şahin
Yahyalı - Esat Öztürk
Yeşilhisar - Halit Taşyapan

Kocaeli

Cumhur İttifakı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Tahir Büyükakın oldu.
Kocaeli'de Cumhur İttifakı'nın 12 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları

İLÇE

ADAY

PARTİ

Başiskele

Mehmet Yasin Özlü

AK PARTİ

Çayırova

Bünyamin Çiftçi

AK PARTİ

Darıca

Muzaffer Bıyık

AK PARTİ

Derince

İbrahim Şirin

AK PARTİ

Dilovası

Ramazan Ömeroğlu

AK PARTİ

Gebze

Zinnur Büyükgöz

AK PARTİ

Gölcük

Ali Yıldırım Sezer

AK PARTİ

İzmit

Muharrem Tutuş

AK PARTİ

Kandıra

Erol Ölmez

AK PARTİ

Karamürsel

Mesut Çetinkaya

AK PARTİ

Kartepe

Muhammet Mustafa Kocaman

AK PARTİ

Körfez

Şener Söğüt

AK PARTİ

Konya

Cumhur İttifakı'nın Konya Büyükşehir Belediyesi adayı Uğur İbrahim Altay oldu.
Konya'da Cumhur İttifakı'nın 31 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Ahırlı - İsa Akgül
Akören - İsmail Arslan (MHP)
Akşehir - Yusuf Kahraman
Altınekin - Ağah Yılmaz
Beyşehir - Adil Bayındır
Bozkır - Sadettin Saygı
Cihanbeyli - ehmet Kale
Çeltik - Ali Meşe
Çumra - Fatih Demirci (MHP)
Derbent - Hüseyin Ayten
Derebucak - Ahmet Kısa
Doğanhisar - Savaş Özdemir (MHP)
Emirgazi - Nurişen Koçak (MHP)
Ereğli - Hüseyin Oprukçu (MHP)
Güneysınır - Ahmet Demir
Hadim - Mehmet Çetiner
Halkapınar - Mehmet Bakkal (MHP)
Hüyük - Mehmet Çipdem
Ilgın - Ömer Apil
Kadınhanı - İrfan karaca
Karapınar - İbrahim Önal
Karatay - Hasan Kılca
Kulu - Abdurrahim Sertdemir
Meram - Mustafa Kavuş
Sarayönü - Nafiz Solak
Selçuklu - Ahmet Pekyatırmacı
Seydişehir - Abdulmuttalip Demirel
Taşkent - Mehmet Acar
Tuzlukçu - Nevzat Kolaş
Yalıhüyük - Hasan Koçer
Yunak - Sübhan Günaltay

Malatya

Cumhur İttifakı'nın Malatya Büyükşehir Belediyesi adayı Sami Er oldu.
Malatya'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları

İLÇE

ADAY

PARTİ

Akçadağ

Hasan Ulutaş

AK PARTİ

Arapgir

Çetin Özdemir

AK PARTİ

Arguvan

Burak Ateş

AK PARTİ

Battalgazi

Bayram Taşkın

AK PARTİ

Darende

Alican Bozkurt

AK PARTİ

Doğanşehir

Zekeriya Çelebi

AK PARTİ

Doğanyol

Hakan Bay

AK PARTİ

Hekimhan

Mehmet Tabaroğulları

MHP

Kale

İhsan Özbay

AK PARTİ

Kuluncak

Erhan Cengiz

MHP

Pütürge

Mikail Sülük

AK PARTİ

Yazıhan

Nevzat Öztürk

AK PARTİ

Yeşilyurt

İlhan Geçit

AK PARTİ

Manisa

Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP adayı Cengiz Ergün oldu.
Manisa'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Ahmetli - Ahmet Alhan
Akhisar - Ömer İşçi
Alaşehir - Necdet Türk (MHP)
Demirci - Erkan Kara
Gölmarmara - Kamil Öz
Gördes - Muhammet Akyol
Kırkağaç - Fevzi Ok
Köprübaşı - Regaip Topuz
Kula - Hüseyin Tosun (MHP)
Salihli - Zeki Kayda (MHP)
Sarıgöl - Necati Selçuk (MHP)
Saruhanlı - Ekrem Cıllı
Selendi - Nurullah Savaş (MHP)
Soma - Egemen Bülent Türkmen
Şehzadeler - Yavuz Kurt
Turgutlu - Yunus Oğan (MHP)
Yunusemre - Mehmet Çerçi
seçim sandığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri: Manisa Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?
21 Şubat, 15:52

Mardin

Cumhur İttifakı'nın Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Erin oldu.
Mardin'de Cumhur İttifakı'nın 10 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Mardin Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları

İLÇE

ADAY

PARTİ

Artuklu

Mehmet Tatlıdere

AK PARTİ

Dargeçit

Mehmet Cüneyt Aksoy

AK PARTİ

Derik

Faruk Necimoğlu

AK PARTİ

Kızıltepe

Ali Ertaş

AK PARTİ

Mazıdağı

İlhameddin Belek

AK PARTİ

Midyat

Veysi Şahin

AK PARTİ

Nusaybin

Mehmet Çelik

AK PARTİ

Ömerli

Hüsamettin Altındağ

AK PARTİ

Savur

Engir Uğur Hamidi

AK PARTİ

Yeşilli

Hayrettin Demir

AK PARTİ

Mersin

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi adayı MHP'den Serdar Soydan oldu.
Mersin'de Cumhur İttifakı'nın 10 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Mersin Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları

İLÇE

ADAY

PARTİ

Akdeniz

Mustafa Muhammed Gültak

AK PARTİ

Anamur

Hidayet Kılıç

MHP

Aydıncık

Ferat Aktan

AK PARTİ

Bozyazı

Mustafa Çetinkaya

MHP

Çamlıyayla

Ali Rıza Genç

MHP

Erdemli

Mustafa Kara

MHP

Günar

Fatih Önge

MHP

Mezitli

Mevlüt Ekmekci

AK PARTİ

Mut

Volkan Şeler

MHP

Silifke

Sadık Altınok

MHP

Tarsus

Mahmut Tat

MHP

Toroslar

Ali Öz

MHP

Yenişehir

Kenan Peker

AK PARTİ

Muğla

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Aydın Ayaydın oldu.
Muğla'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları

İLÇE

ADAY

PARTİ

Bodrum

Mehmet Tosun

AK PARTİ

Dalaman

Muhammet Karakuş

AK PARTİ

Datça

Feyzullah Gülada

MHP

Fethiye

Muhammet Kökten

MHP

Kavaklıdere

Mehmet Demir

AK PARTİ

Köyceğiz

Kamil Ceylan

AK PARTİ

Marmaris

Serkan Yazıcı

AK PARTİ

Menteşe

Şadi Ballı

AK PARTİ

Milas

Rüştü Yiğitkaya

AK PARTİ

Ortaca

Alim Uzundemir

MHP

Seydirkemer

Bayram Önder Akdenizli

AK PARTİ

Ula

Özay Türkler

AK PARTİ

Yatağan

Mustafa Tokgsöz

AK PARTİ

Ordu

Cumhur İttifakı'nın Ordu Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Hilmi Güler oldu.
Ordu'da Cumhur İttifakı'nın 19 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Akkuş - İsa Demirci
Altınordu - Aşkın Tören
Aybastı - İzzet Gündoğar
Çamaş - Mahmut Ayparçası (MHP)
Çatalpınar - Ahmet Özay
Çaybaşı - İsmet Yanık
Fatsa - İbrahim Etem Kibar
Gölköy - Fikri Uludağ
Gülyalı - Medet Sipahi (MHP)
Gürgentepe - Yener Yalçınkaya
İkizce - Osman Kaygı (MHP)
Kabadüz - Yener Kaya
Kabataş - Yakup Yılmaz
Korgan - Tuncay Kiraz
Kumru - Yusuf Yalçova
Mesudiye - Cengiz Koçyiğit
Perşembe - Cihat Albayrak
Ulubey - İsa Türkcan
Ünye - Hüseyin Tavlı

Sakarya

Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi adayı Yusuf Alemdar oldu.
Sakarya'da Cumhur İttifakı'nın 16 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Adapazarı - Mutlu Işıksu
Akyazı - Bilal Soykan
Arifiye - İsmail Karakullukçu
Erenler - Rahmi Şengül
Ferizli - İsmail Gündoğdu
Geyve - Metin Atalay
Hendek - Turgut Babaoğlu (MHP)
Karapürçek - Ümit Bodur
Karasu - İshak Sarı
Kaynarca - Mustafa Özer
Kocaali - Turan Yüzücü
Pamukova - Fatih Akın
Sapanca - Recayi Çapoğlu
Serdivan - Osmanl Çelik
Söğütlü - Selçuk Kurt
Taraklı - İbrahim Pilavcı (MHP)

Samsun

Cumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediyesi adayı Halit Doğan oldu.
Samsun'da Cumhur İttifakı'nın 17 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Alaçam - Ramazan Özdemir (MHP)
Asarcık - Şerif Kılağuz (MHP)
Atakum - Özlem Maraş
Ayvacık - Hüseyin Keskin
Bafra - Hamit Kılıç
Canik - İbrahim Sandıkçı
Çarşamba - Ender Gür
Havza - Murat İkiz
İlkadım - İhsan Kurnaz
Kavak - İbrahim Sarıcaoğlu
Ladik - Gürkan Özel
Ondokuz Mayıs - Osman Topaloğlu
Salıpazarı - Osman Yüksel (MHP)
Tekkeköy - Mustafa Candal
Terme - Şenol Kul
Vezirköprü - Murat Gül
Yakakent - Hüseyin Kıyma

Şanlıurfa

Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adayı Zeynel Abidin Beyazgül oldu.
Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları

İLÇE

ADAY

PARTİ

Akçakale

Abdülhakim Ayhan

AK PARTİ

Birecik

Mahmut Mirkelam

AK PARTİ

Bozova

Suphi Aksoy

AK PARTİ

Ceylanpınar

Seyithan Atilla

AK PARTİ

Eyyübiye

Mehmet Kuş

AK PARTİ

Halfeti

Şeref Albayrak

AK PARTİ

Haliliye

Mehmet Canpolat

AK PARTİ

Harran

Mahmut Özyavuz

MHP

Hilvan

Aslan Ali Bayık

AK PARTİ

Karaköprü

Metin Baydilli

AK PARTİ

Siverek

Ali Murat Bucak

AK PARTİ

Suruç

Mustafa Yüksel

AK PARTİ

Viranşehir

Salih Ekinci

AK PARTİ

Tekirdağ

Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayı Cüneyt Yüksel oldu.
Tekirdağ'da Cumhur İttifakı'nın 11 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları

İLÇE

ADAY

PARTİ

Çerkezköy

Abdullah Öge

AK PARTİ

Çorlu

Hakan Sunal

AK PARTİ

Ergene

Müge Yıldız Toprak

AK PARTİ

Hayrabolu

Osman İnan

AK PARTİ

Kapaklı

Mustafa Çetin

AK PARTİ

Malkara

Gediz Coşkun

AK PARTİ

Marmara Ereğlisi

Hikmet Ata

AK PARTİ

Muratlı

İmdat Altıntaş

MHP

Saray

Mümin Buluş

MHP

Süleymanpaşa

Gökhan Saygı

AK PARTİ

Şarköy

Görkem Gökkaya

AK PARTİ

Trabzon

Cumhur İttifakı'nın Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı Ahmet Metin Genç oldu.
Trabzon'da Cumhur İttifakı'nın 18 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Akçaabat - Osman Nuri Ekim
Araklı - Hüseyin Avni Coşkun Çebi
Arsin - İbrahim Küçük
Beşikdüzü - Barış Öztürk (MHP)
Çarşıbaşı - Ahmet Keleş (MHP)
Çaykara - Hanefi Tok
Dernekpazarı - Mehmet Aşık
Düzköy - Selim Çelenk
Hayrat - Mehmet Nuhoğlu
Köprübaşı - Ali Aydın
Maçka - Koray Koçhan
Of - Salim Salih sarıalioğlu
Ortahisar - Ergin Aydın
Sürmene - Hüseyin Azizoğlu
Şalpazarı - Refik Kurukız (MHP)
Tonya - Osman Şenel
Vakfıkebir - Muhammet Balta
Yomra - Abdulkadir Özdemir

Van

Cumhur İttifakı'nın Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdulahat Arvas oldu.
Van'da Cumhur İttifakı'nın 13 ilçede çıkardığı diğer adaylar ise şu şekilde:
Van Büyükşehir Belediyesi ilçe adayları

İLÇE

ADAY

PARTİ

Bahçesaray

Remzi Orhan

AK PARTİ

Başkale

Lokman ertuş

AK PARTİ

Çaldıran

Ferman Yıldırım

AK PARTİ

Çatak

Abdurrahman Şeylan

AK PARTİ

Edremit

İsmail Say

AK PARTİ

Erciş

Fatih Çiftçi

AK PARTİ

Gevaş

Murat Sezer

AK PARTİ

Gürpınar

Hayrullah Tanış

AK PARTİ

İpekyolu

İsa Berge

AK PARTİ

Muradiye

Yıldırım Agaoğlu

AK PARTİ

Özalp

Atakan Gönülçeken

AK PARTİ

Saray

Mehmet Çelebi

AK PARTİ

Tuşba

Süleyman Oflas

AK PARTİ

Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri: Anketlere göre başa baş giden şehirler
20 Mart, 14:39
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