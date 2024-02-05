https://sputniknews.com.tr/20240205/6-subat-depremi-rusya-deprem-sonrasi-turkiyeye-nasil-destek-oldu--1080434559.html

6 Şubat depremi: Rusya'nın Türkiye'ye uzattığı dostluk eli

6 Şubat depremi: Rusya'nın Türkiye'ye uzattığı dostluk eli

6 Şubat 2023'te biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin 11 ilini vurarak asrın felaketine sebep olalı tam 1 sene oldu... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T17:30+0300

2024-02-05T17:30+0300

2024-02-05T17:34+0300

6 şubat depremlerinin 1. yılı

rusya

türkiye

deprem

felaket

vladimir putin

putin-erdoğan görüşmesi

kremlin

moskova

yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066710901_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_191e2464d1933271f4cdde0766897bba.jpg

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından destek gelmiş, 'Asrın Felaketi' diye anılan afetin ardından yaklaşık 100 ülkeden arama kurtarma çalışması gönüllüleri, Türkiye'de çalışmalar yapmıştı. Bu süreçte Türkiye'ye dostluk eli uzatan ülkelerin başını Rusya çekti. Depremin ilk gününden itibaren Rus yetkililer, Türkiye’ye baş sağlığı dileyerek yardım teklifini iletti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aynı gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, yardım etmeye hazır olduğunu belirtmişti. 7 Şubat tarihinde ise Rus arama-kurtarma ekipleri, depremin ana üssü olan Kahramanmaraş’ta çalışmalara başladı.Depremin şoku ardından, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı elindeki tüm gücüyle Türkiye’ye destek gönderildiğini ve bölgenin yeniden inşası konusunda yardıma hazır olduğu açıkladı.Hemen birkaç gün sonrasında ise, 9 Şubat tarihinde Rusya Sahra Hastanesi’ni bölgede hazır etti ve hasta kabulüne başladı. 24 saat hizmet veren hastanede onlarca Rus doktor da görev aldı. Bu süre zarfında Rusya, bölgeye ikinci arama kurtarma ekibini gönderdi.Birçok Rus yetkiliden ve sivil yönetimlerden Türkiye’ye yönelik ‘geçmiş olsun’ mesajları gönderildi. Kremlin, ‘yas tuttuğunu’ ve gerektiği zaman Türkiye’ye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Lavrov ise, depremden sonra Rusya’nın Türkiye’ye yardım eden ilk ülkelerden biri olduğunu açıkladı.Bunun yanında, Vladimir Putin’in talimatıyla ilk haftada Türkiye’ye 36 ton insani yardım, ekipman ve destek olunması adına psikolog gönderdi. Rus petrol devi Lukoil dahil olmak üzere birçok firma, AFAD’a milyonlarca TL bağış yaptı. Rusya’nın Çeçenistan, Kazan ve Tataristan gibi diğer Müslüman bölgelerinden de Türkiye için büyük kampanyalar yapıldı.Bir haftalık yoğun çalışma sonrası Rus ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra 15 Şubat’ta Türkiye’deki organizasyonun da tamamlanması ile ülkelerine geri döndü. Rusya’nın Hatay’da kurduğu Sahra Hastanesi ise hizmetlerine devam etti. Yaklaşık 2 haftada sadece Rusya’dan Türkiye’ye 200 ton insanı yardım gönderildi.Bu sürede Moskova ve tüm Rusya’dan Türkiye’ye 80 ton malzeme ve 1 milyar dolar yardım daha gönderildi. Yardımlar, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği tarafından organize edildi. Gelecek hafta ve aylarda ise, Moskova’dan Türkiye’ye gönderilen tekrardan 184 ton insani yardım ulaştırıldı.

rusya

moskova

kahramanmaraş

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, deprem, felaket, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, moskova, yardım, insani yardım, kahramanmaraş, hatay