https://sputniknews.com.tr/20240205/6-subat-depremi-rusya-deprem-sonrasi-turkiyeye-nasil-destek-oldu--1080434559.html
6 Şubat depremi: Rusya'nın Türkiye'ye uzattığı dostluk eli
6 Şubat depremi: Rusya'nın Türkiye'ye uzattığı dostluk eli
6 Şubat 2023'te biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin 11 ilini vurarak asrın felaketine sebep olalı tam 1 sene oldu... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T17:30+0300
2024-02-05T17:30+0300
2024-02-05T17:34+0300
6 şubat depremlerinin 1. yılı
rusya
türkiye
deprem
felaket
vladimir putin
putin-erdoğan görüşmesi
kremlin
moskova
yardım
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6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından destek gelmiş, 'Asrın Felaketi' diye anılan afetin ardından yaklaşık 100 ülkeden arama kurtarma çalışması gönüllüleri, Türkiye'de çalışmalar yapmıştı. Bu süreçte Türkiye'ye dostluk eli uzatan ülkelerin başını Rusya çekti. Depremin ilk gününden itibaren Rus yetkililer, Türkiye’ye baş sağlığı dileyerek yardım teklifini iletti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aynı gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, yardım etmeye hazır olduğunu belirtmişti. 7 Şubat tarihinde ise Rus arama-kurtarma ekipleri, depremin ana üssü olan Kahramanmaraş’ta çalışmalara başladı.Depremin şoku ardından, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı elindeki tüm gücüyle Türkiye’ye destek gönderildiğini ve bölgenin yeniden inşası konusunda yardıma hazır olduğu açıkladı.Hemen birkaç gün sonrasında ise, 9 Şubat tarihinde Rusya Sahra Hastanesi’ni bölgede hazır etti ve hasta kabulüne başladı. 24 saat hizmet veren hastanede onlarca Rus doktor da görev aldı. Bu süre zarfında Rusya, bölgeye ikinci arama kurtarma ekibini gönderdi.Birçok Rus yetkiliden ve sivil yönetimlerden Türkiye’ye yönelik ‘geçmiş olsun’ mesajları gönderildi. Kremlin, ‘yas tuttuğunu’ ve gerektiği zaman Türkiye’ye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Lavrov ise, depremden sonra Rusya’nın Türkiye’ye yardım eden ilk ülkelerden biri olduğunu açıkladı.Bunun yanında, Vladimir Putin’in talimatıyla ilk haftada Türkiye’ye 36 ton insani yardım, ekipman ve destek olunması adına psikolog gönderdi. Rus petrol devi Lukoil dahil olmak üzere birçok firma, AFAD’a milyonlarca TL bağış yaptı. Rusya’nın Çeçenistan, Kazan ve Tataristan gibi diğer Müslüman bölgelerinden de Türkiye için büyük kampanyalar yapıldı.Bir haftalık yoğun çalışma sonrası Rus ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra 15 Şubat’ta Türkiye’deki organizasyonun da tamamlanması ile ülkelerine geri döndü. Rusya’nın Hatay’da kurduğu Sahra Hastanesi ise hizmetlerine devam etti. Yaklaşık 2 haftada sadece Rusya’dan Türkiye’ye 200 ton insanı yardım gönderildi.Bu sürede Moskova ve tüm Rusya’dan Türkiye’ye 80 ton malzeme ve 1 milyar dolar yardım daha gönderildi. Yardımlar, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği tarafından organize edildi. Gelecek hafta ve aylarda ise, Moskova’dan Türkiye’ye gönderilen tekrardan 184 ton insani yardım ulaştırıldı.
rusya
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rusya, türkiye, deprem, felaket, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, moskova, yardım, insani yardım, kahramanmaraş, hatay
rusya, türkiye, deprem, felaket, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, moskova, yardım, insani yardım, kahramanmaraş, hatay
6 Şubat depremi: Rusya'nın Türkiye'ye uzattığı dostluk eli
17:30 05.02.2024 (güncellendi: 17:34 05.02.2024)
6 Şubat 2023'te biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin 11 ilini vurarak asrın felaketine sebep olalı tam 1 sene oldu. Geçen 1 yıl boyunca Rusya, Türkiye'ye deprem felaketinde en çok destek olan ülkelerden biri olarak öne çıktı.
6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından destek gelmiş, 'Asrın Felaketi' diye anılan afetin ardından yaklaşık 100 ülkeden arama kurtarma çalışması gönüllüleri, Türkiye'de çalışmalar yapmıştı. Bu süreçte Türkiye'ye dostluk eli uzatan ülkelerin başını Rusya çekti.
Depremin ilk gününden itibaren Rus yetkililer, Türkiye’ye baş sağlığı dileyerek yardım teklifini iletti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
aynı gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak
, yardım etmeye hazır olduğunu belirtmişti. 7 Şubat tarihinde ise Rus arama-kurtarma ekipleri
, depremin ana üssü olan Kahramanmaraş’ta çalışmalara başladı
.
Depremin şoku ardından, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı elindeki tüm gücüyle Türkiye’ye destek gönderildiğini ve bölgenin yeniden inşası konusunda yardıma
hazır olduğu açıkladı
.
Hemen birkaç gün sonrasında ise, 9 Şubat tarihinde Rusya Sahra Hastanesi’ni bölgede hazır etti ve hasta kabulüne başladı. 24 saat hizmet veren hastanede
onlarca Rus doktor da görev aldı. Bu süre zarfında Rusya, bölgeye ikinci arama kurtarma
ekibini gönderdi.
Birçok Rus yetkiliden ve sivil yönetimlerden Türkiye’ye yönelik ‘geçmiş olsun’ mesajları gönderildi. Kremlin, ‘yas tuttuğunu’ ve gerektiği zaman Türkiye’ye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Lavrov ise, depremden sonra Rusya’nın Türkiye’ye yardım eden ilk ülkelerden biri olduğunu açıkladı.
Bunun yanında, Vladimir Putin’in talimatıyla ilk haftada Türkiye’ye 36 ton insani yardım, ekipman ve destek olunması adına psikolog
gönderdi. Rus petrol devi Lukoil dahil olmak üzere birçok firma
, AFAD’a milyonlarca TL bağış yaptı.
Rusya’nın Çeçenistan, Kazan ve Tataristan gibi diğer Müslüman bölgelerinden
de Türkiye için büyük kampanyalar yapıldı.
Bir haftalık yoğun çalışma sonrası Rus ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra 15 Şubat’ta Türkiye’deki organizasyonun da tamamlanması ile ülkelerine geri döndü
. Rusya’nın Hatay’da kurduğu Sahra Hastanesi
ise hizmetlerine devam etti. Yaklaşık 2 haftada sadece Rusya’dan Türkiye’ye 200 ton insanı yardım gönderildi.
Bu sürede Moskova ve tüm Rusya’dan Türkiye’ye 80 ton malzeme ve 1 milyar dolar yardım
daha gönderildi. Yardımlar, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği tarafından organize edildi. Gelecek hafta ve aylarda ise, Moskova’dan Türkiye’ye gönderilen tekrardan 184 ton insani yardım ulaştırıldı.