https://sputniknews.com.tr/20230213/cecenistandan-turkiye-ve-suriyeye-6-insani-yardim-ucagi-1066939882.html

Çeçenistan’dan Türkiye ve Suriye’ye 6 insani yardım uçağı

Çeçenistan’dan Türkiye ve Suriye’ye 6 insani yardım uçağı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen ve Suriye’yi de etkileyen depremin mağdurlarına insani yardım... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-13T05:25+0300

2023-02-13T05:25+0300

2023-02-13T05:25+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

çeçenistan

çeçenistan cumhuriyeti

türkiye

deprem

yardım

insani yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104203/40/1042034034_0:122:2401:1473_1920x0_80_0_0_cda3cc6543bdeb831095eeaf75829ca5.jpg

Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev, Sputnik’e demecinde Çeçenistan’ın Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere altı insani yardım uçağı göndereceğini belirtti.Dudayev, “Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere insani yardım içeren 6 uçağın organize edilmesi için çalışıyoruz, ilki yarın yola çıkacak. Bu ilk uçak ile Suriye’ye toplam bin kişi kapasiteli çadırlar, yaklaşık bin 300 uyku tulumu, yetişkin ve çocuklar için 30 tondan fazla termal giysi, ayrıca temel ihtiyaç malzemeleri göndereceğiz. Buna ek olarak yarınki yardım, şu anda camilerde yaşayan Suriye halkına ev kiralayabilmeleri için Ahmat Hacı Kadirov Vakfı’ndan büyük mali destek içerecek” diye konuştu.Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’un depremin ilk gününden itibaren depremden zarar gören kişilere yardım ve destek önlemlerin geliştirilmesi için bilgi toplama ve analiz yapılması talimatını verdiğine dikkat çeken Dudayev, “Türkiye'de Çeçenistan Cumhuriyeti'nden göçmenlerin yaşadığı birkaç yerleşim yeri var, bu kişilere daha önce iki kez yardım gönderildi. Çeçenistan liderinin talimatıyla Başbakan Yardımcısı Hasan Hakimov 20 ton gıda sevkiyatı organize etti, yine Ramzan Ahmatoviç'in (Kadirov’un) talebi üzerine Rusya’dan Daniil Martınov başkanlığındaki heyet, yurttaşlarımıza birkaç ton gıda, mama ve çadır teslim etti” ifadelerini kullandı.Türkiye’deki mağdurlara ayrıca geçici barınma amaçlı onlarca konteynerin de teslim edileceğine dikkat çeken Dudayev, bazı konteynerlerin şimdiden kurulduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230213/belcika-basbakani-depremlerden-etkilenenler-bolgede-kalmali-suriyelilerin-durumuna-bakmak-gerekli-1066936937.html

çeçenistan

çeçenistan cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, türkiye, deprem, yardım, insani yardım