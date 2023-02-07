https://sputniknews.com.tr/20230207/rus-arama-kurtarma-ekipleri-kahramanmarasta-calismalara-basladi-1066705912.html

Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı

Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye gelen bakanlığa bağlı arama-kurtarma ekiplerinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladığını... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T16:36+0300

2023-02-07T16:36+0300

2023-02-07T16:36+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

deprem

arama kurtarma

türkiye

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Rus uzmanların Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarda arama-kurtarma faaliyetleri yürüttüğünü belirten bakanlık, dayanıksız yapılar ve devam eden artçıların çalışmaları zorlaştırdığını kaydetti.Bakanlık, Rus ekiplerin azami fedakarlık ortaya koyarak çalıştığını zira bu tür felaket boyutundaki yıkımlarda mağdurların hayatlarının kurtarılması için her dakikanın değerli olduğunu vurguladı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, depremin ardından dün Türkiye'ye 100'den fazla uzmanın yanı sıra özel eğitimli köpekler ve sahra hastanesi göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230207/1066691423.html

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