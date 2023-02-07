https://sputniknews.com.tr/20230207/rus-arama-kurtarma-ekipleri-kahramanmarasta-calismalara-basladi-1066705912.html
Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı
Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye gelen bakanlığa bağlı arama-kurtarma ekiplerinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladığını... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:36+0300
2023-02-07T16:36+0300
2023-02-07T16:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
deprem
arama kurtarma
türkiye
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Rus uzmanların Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarda arama-kurtarma faaliyetleri yürüttüğünü belirten bakanlık, dayanıksız yapılar ve devam eden artçıların çalışmaları zorlaştırdığını kaydetti.Bakanlık, Rus ekiplerin azami fedakarlık ortaya koyarak çalıştığını zira bu tür felaket boyutundaki yıkımlarda mağdurların hayatlarının kurtarılması için her dakikanın değerli olduğunu vurguladı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, depremin ardından dün Türkiye'ye 100'den fazla uzmanın yanı sıra özel eğitimli köpekler ve sahra hastanesi göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230207/1066691423.html
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rusya, deprem, arama kurtarma, türkiye
rusya, deprem, arama kurtarma, türkiye
Rus arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye gelen bakanlığa bağlı arama-kurtarma ekiplerinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalara başladığını açıkladı.
Rus uzmanların Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarda arama-kurtarma faaliyetleri yürüttüğünü belirten bakanlık, dayanıksız yapılar ve devam eden artçıların çalışmaları zorlaştırdığını kaydetti.
Bakanlık, Rus ekiplerin azami fedakarlık ortaya koyarak çalıştığını zira bu tür felaket boyutundaki yıkımlarda mağdurların hayatlarının kurtarılması için her dakikanın değerli olduğunu vurguladı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, depremin ardından dün Türkiye'ye 100'den fazla uzmanın yanı sıra özel eğitimli köpekler ve sahra hastanesi göndermişti.