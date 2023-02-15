https://sputniknews.com.tr/20230215/rus-arama-kurtarma-ekibi-ulkesine-dondu-1067059335.html

Rus arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Rus arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Rus arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını tamamlayarak Moskova'ya döndü. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

rusya

türkiye

arama kurtarma

rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere birçok deprem bölgesinde arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları yapan Rus ekipler ülkesine döndü.Dün çalışmalarını tamamlayan ekipler gece saatlerinde hazırlanan uçakla Moskova'ya giderken havaalanında bando ile karşılandı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 150'den fazla kişiden oluşan Rus kurtarma ekiplerinin Moskova'ya inişine dair görüntüler paylaşırken, havaalanındaki Rusların kurtarma ekiplerine yoğun ilgi gösterdiği görüldü.Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, dün düzenlediği basın toplantısında Rus ekibinin çalışmalarını tamamladığını duyururken ekiplerin Rusya'ya döneceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230214/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-k9-ekipleri-turkiyede-cok-sayida-insani-enkaz-altindan-kurtardi-1067039003.html

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deprem, rusya, türkiye, arama kurtarma, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)