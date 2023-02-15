https://sputniknews.com.tr/20230215/rus-arama-kurtarma-ekibi-ulkesine-dondu-1067059335.html
Rus arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
Rus arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Rus arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını tamamlayarak Moskova'ya döndü. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T11:34+0300
2023-02-15T11:34+0300
2023-02-15T11:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
rusya
türkiye
arama kurtarma
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere birçok deprem bölgesinde arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları yapan Rus ekipler ülkesine döndü.Dün çalışmalarını tamamlayan ekipler gece saatlerinde hazırlanan uçakla Moskova'ya giderken havaalanında bando ile karşılandı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 150'den fazla kişiden oluşan Rus kurtarma ekiplerinin Moskova'ya inişine dair görüntüler paylaşırken, havaalanındaki Rusların kurtarma ekiplerine yoğun ilgi gösterdiği görüldü.Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, dün düzenlediği basın toplantısında Rus ekibinin çalışmalarını tamamladığını duyururken ekiplerin Rusya'ya döneceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230214/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-k9-ekipleri-turkiyede-cok-sayida-insani-enkaz-altindan-kurtardi-1067039003.html
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deprem, rusya, türkiye, arama kurtarma, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
deprem, rusya, türkiye, arama kurtarma, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
Rus arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
11:34 15.02.2023 (güncellendi: 11:36 15.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Rus arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını tamamlayarak Moskova'ya döndü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere birçok deprem bölgesinde arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları yapan Rus ekipler ülkesine döndü.
Dün çalışmalarını tamamlayan ekipler gece saatlerinde hazırlanan uçakla Moskova'ya giderken havaalanında bando ile karşılandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 150'den fazla kişiden oluşan Rus kurtarma ekiplerinin Moskova'ya inişine dair görüntüler paylaşırken, havaalanındaki Rusların kurtarma ekiplerine yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, dün düzenlediği basın toplantısında Rus ekibinin çalışmalarını tamamladığını duyururken ekiplerin Rusya'ya döneceğini açıklamıştı.