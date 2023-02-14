https://sputniknews.com.tr/20230214/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-k9-ekipleri-turkiyede-cok-sayida-insani-enkaz-altindan-kurtardi-1067039003.html

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın K9 ekipleri, Türkiye'de çok sayıda insanı enkaz altından kurtardı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın K9 ekipleri, Türkiye'de çok sayıda insanı enkaz altından kurtardı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı K9 (köpek ve eğitici) ekiplerinin Türkiye’yi vuran depremin ardından enkaz temizleme çalışmaları sırasında birçok... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T20:03+0300

2023-02-14T20:03+0300

2023-02-14T20:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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rusya

türkiye

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Daniil Martınov, Solovyov Live programının yayınında Rus K9 ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılarak çok sayıda insanın enkaz altından canlı çıkarılmasına yardım ettiklerini anlattı.Martınov, “Getirdiğimiz tüm ileri teknoloji ekipmanlara ek olarak eğitimli K9 ekiplerimizin büyük bir rol oynadığını belirtmek çok önemli. Köpeklerimiz sayesinde birçok hayat kurtarıldı” diye konuştu.Kendi lokasyonlarında yaptığı çalışmaların yanı sıra Rus ekiplere birçok yerli sakinin ve Türk arama-kurtarma ekibinin sürekli başvurduğunu anlatan Martınov, “Köpekler çok fazla çalıştı ve üstün başarı ortaya koydu” vurgusunu yaptı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın kurtarıcıların ve K9 ekiplerinin dışında Türkiye'ye çeşitli konumlandırıcı, endoskop ve termal görüntüleme cihazı gibi çok sayıda özel aygıt, ekipman, ayrıca tamamen bağımsız bir mobil saha hastanesi getirdiğini dile getiren Martınov, hastanede 54 doktorun görev yaptığını, modül usulü ile yapılan hastanede ise kabul, dahiliye bölümlerinin yanı sıra tam teşekküllü ameliyathane de bulunduğunu aktardı.Rus yetkili, “Yani cerrahlardan dahiliye uzmanlarına kadar her branştan doktorlar bizde çalıştı. Ayrıca psikologlar da çok ciddi bir iş çıkardı. Türkçe bilmeseler de ilk saniyelerden itibaren (hastalarla) temas kurdular, insanları sakinleştirmeye yardımcı olan o destek sözlerini, jestleri buldular ve biz, tam olarak nereleri ağrıdığını bulmak ve bir an önce tıbbi yardım sağlayabilmek için onları biraz sakinleştirebiliyorduk” ifadelerini kullandı.

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