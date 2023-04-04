https://sputniknews.com.tr/20230404/rusyanin-hataydaki-sahra-hastanesi-bir-haftada-5-bin-kisiye-tibbi-destek-verdi---1069143045.html
Rusya'nın Hatay'daki sahra hastanesi bir haftada 5 bin kişiye tıbbi destek verdi
Rusya'nın Hatay'daki sahra hastanesi bir haftada 5 bin kişiye tıbbi destek verdi
Rusya Sağlık Bakanlığı depremzedelere tıbbi yardım sunulması için Hatay’da kurduğu sahra hastanesinde bir hafta içinde 5 bin 200 kişiyi tedavi etti. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T11:04+0300
2023-04-04T11:04+0300
2023-04-04T11:05+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
hatay
deprem
sahra hastanesi
tedavi
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Rusya Sağlık Bakanlığı’nın basın servisinden yapılan açıklamada, depremzedelere tıbbi yardım sunulması için Hatay’da açılan sahra hastanesinde bir hafta içinde 5 bin 200 kişinin kabul edildiği kaydedildi. Rus Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastaneye başvuranlardan neredeyse bin kişinin yatarak tedavi gördüğü belirtti ve 15 hastanın da kronik böbrek yetmezliği tanısı nedeniyle hastanede diyaliz tedavisi gördüklerini ekledi. Hatay’da hizmet veren sahra hastanesinde 20 Mart’tan beri ise Rus sağlık personelinin neredeyse 9 bin kişiye yardım ettiği kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, hatay, deprem, sahra hastanesi, tedavi
rusya, hatay, deprem, sahra hastanesi, tedavi
Rusya'nın Hatay'daki sahra hastanesi bir haftada 5 bin kişiye tıbbi destek verdi
11:04 04.04.2023 (güncellendi: 11:05 04.04.2023) Abone ol
Rusya Sağlık Bakanlığı depremzedelere tıbbi yardım sunulması için Hatay’da kurduğu sahra hastanesinde bir hafta içinde 5 bin 200 kişiyi tedavi etti.
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın basın servisinden yapılan açıklamada, depremzedelere tıbbi yardım sunulması için Hatay’da açılan sahra hastanesinde bir hafta içinde 5 bin 200 kişinin kabul edildiği kaydedildi.
Rus Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastaneye başvuranlardan neredeyse bin kişinin yatarak tedavi gördüğü belirtti ve 15 hastanın da kronik böbrek yetmezliği tanısı nedeniyle hastanede diyaliz tedavisi gördüklerini ekledi.
Hatay’da hizmet veren sahra hastanesinde 20 Mart’tan beri ise Rus sağlık personelinin neredeyse 9 bin kişiye yardım ettiği kaydedildi.