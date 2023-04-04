https://sputniknews.com.tr/20230404/rusyanin-hataydaki-sahra-hastanesi-bir-haftada-5-bin-kisiye-tibbi-destek-verdi---1069143045.html

Rusya'nın Hatay'daki sahra hastanesi bir haftada 5 bin kişiye tıbbi destek verdi

Rusya'nın Hatay'daki sahra hastanesi bir haftada 5 bin kişiye tıbbi destek verdi

Rusya Sağlık Bakanlığı depremzedelere tıbbi yardım sunulması için Hatay’da kurduğu sahra hastanesinde bir hafta içinde 5 bin 200 kişiyi tedavi etti. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T11:04+0300

2023-04-04T11:04+0300

2023-04-04T11:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

hatay

deprem

sahra hastanesi

tedavi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/16/1068599012_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ae2ed900723f00d63e36df93aa247cb8.jpg

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın basın servisinden yapılan açıklamada, depremzedelere tıbbi yardım sunulması için Hatay’da açılan sahra hastanesinde bir hafta içinde 5 bin 200 kişinin kabul edildiği kaydedildi. Rus Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastaneye başvuranlardan neredeyse bin kişinin yatarak tedavi gördüğü belirtti ve 15 hastanın da kronik böbrek yetmezliği tanısı nedeniyle hastanede diyaliz tedavisi gördüklerini ekledi. Hatay’da hizmet veren sahra hastanesinde 20 Mart’tan beri ise Rus sağlık personelinin neredeyse 9 bin kişiye yardım ettiği kaydedildi.

rusya

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, hatay, deprem, sahra hastanesi, tedavi